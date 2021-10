Ela los, por lo que las cuentas vuelven al Congreso -donde el Gobierno los sacó adelante con el apoyo del PNV y del BNG - sin que la Cámara Alta haya podido introducir cambios en el proyecto de ley.El veto de ERC ha properado -tras no apoyar esta formación el del PP y el de CiU- al votar a favor los 123 senadores del PP, los siete de CiU, los cuatro de ERC y uno de ICV-EUIA, sumando; la propuesta recibió 127 votos en contra, correspondientes a los senadores socialistas.Se trata de la tercera vez que el Senado veta los presupuestos en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora,este martes y que se puedan aprobar definitivamente las cuentas; si no ocurre así, se prorrogarían automáticamente los Presupuestos de 2008 a partir del 1 de enero.Con todo, está previsto que la próxima semana el Gobierno pueda aprobar sus cuentas, dado que. En este sentido, el Grupo Mixto (CC, BNG, PAR, PSM y UPN) y EAJ-PNV ya han anunciado que votarán en contra de los cuatro vetos presentados por PP, ERC, CIU e ICV-EUIA para mantener las enmiendas pactadas con el Gobierno.Tras la votación, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, ha comentado que una "extraña" mayoría ha hecho que triunfara el veto de ERC a los Presupuestos, en alusión al apoyo del PP, del que dijo, "todo le vale para desgastar al Gobierno".Solbes ha mostrado su malestar por el hecho de que el, sobre el que, ha recordado el vicepresidente, el PP ha proclamado su inconstitucionalidad. Asimismo, ha descalificado el comportamiento del PP en su primer acto tras la "agria" crítica realizada por este partido "a un miembro destacado de ERC [Joan Tardá]" y al PSC.Durante su intervención en el Pleno, Solbes ha reconocido queha provocado que las previsiones de crecimiento de la economía realizadas por el Ejecutivo estén "desactualizadas".En este sentido, ha asumido queque sirvieron de base a los Presupuestos de 2009 y al déficit previsto para el próximo año.El vicepresidente ha señalado que el Gobierno ha hecho un, con un exhaustivo análisis de los programas de gasto para reducirlo al máximo donde se podía. Así, ha reiterado que el Ejecutivo dispone de un margen de maniobra "ciertamente" reducido para elaborar los Presupuestos, ya que sólo tieneCon todo, Solbes ha insistido en que las cuentas no son sólo plenamente válidas, sino que