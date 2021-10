Primero Rajoy, luego Sáenz de Santamaría y por último Arias Cañete. El Partido Popular ha vuelto a centrar sus preguntas de la sesión de control del Gobierno en el Congreso en la crisis económica. El, ha pedido de nuevo al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que, que se debaten este miércoles en el Senado, si quiere recuperar la credibilidad."Los presupuestos deberían ser un instrumento para generar confianza y Solbes ya ha reconocido que están desfasados", ha resaltado Rajoy. El líder de la oposición ha demandado, además, la puesta en marcha de políticas económicas para combatir la crisis, ya que entiende queen esta materia.Por su parte, elque tienen dos objetivos: "mantener el impulso productivo" a partir de la inversión en obra pública y I+D+i y "mantener las políticas sociales que garantizan la cohesión social" como las pensiones o las becas. "Estos objetivos se mantienen y se van a cumplir más allá de las previsiones de crecimiento".ya "que estamos en un momento en el que las previsiones cambian permanentemente" y para el que los organismos internacionales prevén una recesión generalizada en todas las economías desarrolladas.Elasegura que el "asunto del presupuesto es un nuevo capítulo en el cúmulo de despropósitos" del Gobierno a la hora de hacer frente a la crisis que primero "ocultó, luego minimizó, y luego echó la culpa a los de fuera". Rajoy ha calificado la política de Zapatero como la "política del aquí te pillo y aquí te mato". El líder de la oposición asegura que el GobiernoEn ese sentido, ha recriminado a Rajoy que hable de crisis financiera mundial y crisis económica española cuando, según el presidente del Gobierno, la crisis económica también es real.Zapatero también ha defendido las medidas económicas tomadas hasta ahora para hacer frente a la crisis tras ser preguntado por el portavoz de CiU, Duran i Lleida, por las iniciativas para reactivar el mercado del trabajo.El presidente del Gobierno ha resaltado que se está trabajando en nuevas medidas con los sindicatos, pero las que ya se han tomado, en materias como la política fiscal, ha permitido la devolución de 15.000 millones de euros a los españoles.La portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, también ha atacado al Gobierno por la economía y ha puesto como ejemplo de lo conseguido en cinco años que Lesoto haya superado a España en la igualdad entre hombres y mujeres, que uno de cada cuatro jóvenes esté en paro y que más de 600.000 familias tengan todos sus miembros en paro.La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa, ha ironizado afirmando que leDe la Vega asegura que todo lo que se está haciendo es para mejorar la situación de estos colectivos y ha recriminado a la oposición que "no quiera enterarseLa vicepresidenta ha pedido al PP que "dejen el furgón de cola" y se suba al "tren de la historia".Sáenz de Santamaría ha respondido que "llevan gobernando cinco años y el balance es más paro, recesión y desigualdad" y que lo más "triste" es que no escuchen las "propuestas que traen los demás".De la Vegay proponer las mismas "políticas neoliberales" que están detras de la crisis. Acusó al Partido Popular de proponer recortes sociales y privatizar servicios como la sanidad en Madrid.El Partido Popular también ha preguntado al Gobierno por la cúpula de Barceló en la sede de Naciones Unidas. El primero en mencionar la polémica ha sido el secretario nacional de Economía y Empleo del PP,y de aprobar "gastos desmesurados como la famosa cúpula". Cañete ha afirmado que haber "retraido fondos de desarrollo" para su realización es "ilegal, inmoral y bochornoso".El vicepresidente económico,, ha dejado el tema de Barceló para Moratinos y ha. En términos históricos, dijo Solbes, estos gastos crecieron entre el año 2000 y el 2003 el 35%, mientras que en la pasada legislatura el incremento fue del 28%.Pero la cúpula de Barceló ha protagonizado otra pregunta de la sesión de control. El diputado del PP Gonzalopara pagar la cúpula.Robles ha asegurado que con los 500.000 euros retraidos de esta partida podrían haberse creado 20 dispensarios sanitarios en Haití o haber vacunado a 178.000 niños de sarampión y a 400.000 personas de tuberculosis.El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha acusado al PP de "hacer demagogia" y ha afirmado que con el Gobierno del PP no se dedicó nada ni a vacunas ni colegios en los países en desarrollo y que con el PSOE se han vacunado a más de un millón de personas en África.