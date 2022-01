El vicesecretario general del PSOE,, ha asegurado que mientras el presidente del PP, Mariano Rajoy, está empeñado en buscar "repuesto" a la ideología neoliberal "caducada,".Blanco, que ha participado en un acto de su partido en Guadalajara, ha criticado a "Rajoy, el visionario, que ahora nos dice todos los días que él ya sabía lo que venía" cuando ningún líder ni organismo internacional preveía "lo que se nos venía encima".Blanco ha reprochado al líder del PP que incluyera en su programa electoral una previsión de crecimiento del 3% para el año 2009, pese a su supuesto conocimiento sobre la crisis, y que fuera "tan poco patriota" que no avisara del peligro en ciernes al Gobierno.Ha asegurado que los populares no pueden dar "lecciones de patriotismo cada día y luego demostrar que son patriotas de pacotilla" porque son incapaces de "arrimar el hombro" y trabajar en la resolución de problemas, como hacen los líderes de la oposición en otros países desarrollados.Blanco ha aventurado que en realidad Rajoy no sabía nada sobre la crisis, "no sabe casi de nada. Si viajara un poco, aprendería y no diría la cantidad de sandeces que dice cada día".El número dos del PSOE acusó "al PP de la herencia que hemos recibido" y que describió como "una economía aparentemente saneada pero con mucho colesterol".En este escenario de dificultades, explicó, los socialistas no son partidarios de la máxima del "", eso, dijo el vicesecretario socialista, "se lo dejamos a Esperanza Aguirre, que salió corriendo (tras el atentado de Bombay) sin preocuparse de lo que le pasaba a los demás".Actitudes de esa naturaleza demuestran que "si gobernara la derecha tendríamos dos problemas: la amenaza de la crisis y la amenaza de un Gobierno de dereha que recortaría derechos y haría decretazos".Frente a las críticas de la oposición, Blanco dijo "a esos del PP que no tienen ni plan, ni proyecto, ni siquiera un líder y en cambio ponen zancadillas para que las iniciativas del Gobierno se vean con dificultades".Por ello, pidió a todos los socialistas ayuda "para llevar a buen término el Plan Zapatero en los municipios ", que ha cogido al PP "con el paso cambiado porque creen que cuanto peor les vaya a los españoles, mejor le irá al PP".José Blanco advirtió que "no hemos ganado la gran batalla contra la crisis global" y mientras dure "no puede haber ni un solo trabajador con dificultades que no sienta el aliento y el apoyo del PSOE"."Me da igual que su situación sea consecuencia de gestión empresarial deficiente", ha continuado, "pero es necesario estar al lado de la gente que tiene más dificultades.Nosotros no dejamos a la gente, no utilizamos la máxima de sálvese quien pueda y yo me comprometo a quey del PSOE".