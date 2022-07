Cientos de personas se han concentrado en Madrid para pedir que los secuestrados por las FARC puedan pasar la Navidad "en casa". La ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, ha participado en la concentración, en la que se ha solidarizado con las víctimas de los atentados de Bombay.



La ex rehén de las FARC ha subrayado que "lo que está sucediendo en la India nos afecta, nos duele y nos obliga a hacer una pausa para pensar que éste es un mundo globalizado". A pesar del frío, Betancourt ha destacado el calor de los "corazones" de los participantes en la concentración, que han pedido la liberación de los secuestrados por las FARC al grito de "libertad".



"Ingrid Betancourt estará allí contando su experiencia y su deseo de que no sólo ella esté en Navidad en casa, sino que todos los demás también", dijo en rueda de prensa en la Casa América de Madrid el periodista español Guillermo Fesser, que presentará el acto.



También ha participado en el acto el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien se ha mostrado convencido de que "todos juntos conseguiremos que no haya más secuestrados en este mundo que quiere la paz y la libertad".



'Navidad en Libertad'



Bajo el lema 'Navidad en Libertad. Por la liberación de los secuestrados de las FARC', la concentración, que se ha celebrado simultáneamente en varias ciudades de Colombia y de otros países, cuenta también con la presencia del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha destacado que Madrid sabe "lo que es sufrir la pérdida de libertad y los secuestros".



La iniciativa fue inspirada por la propia Ingrid Betancourt, rescatada el pasado 2 de julio por el Ejército colombiano tras pasar más de seis años en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Al recibir el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en octubre pasado, la ex candidata presidencial aseguró que "el momento más duro para los secuestrados es la Navidad" y pidió la participación ciudadana en marchas convocadas para hoy para exigir la libertad de los rehenes.



Durante el acto, la actriz española Mercedes Lezcano ha leido un comunicado en el que ha exigido la liberación inmediata de los secuestrados y ha destacado cómo la puesta en libertad de Betancourt y otros rehenes "animan a continuar luchando".



Según datos de la Fundación País Libre, recogidos de estadísticas oficiales, al menos 2.800 personas secuestradas entre 1996 y 2007 permanecen cautivas en Colombia y un tercio de los rehenes, más de 700, están en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Concentraciones en Colombia



Mientras, los colombianos han emprendido marchas de protesta contra los secuestros en más de 150 ciudades del país, incluidas muchas de las 32 capitales regionales, en respuesta al llamamiento de la ex rehén de las FARC Ingrid Betancourt.



"La actividad avanza, afortunadamente, sin tropiezos", declaró el responsable de la organización de las movilizaciones en Bogotá, Carlos Andrés Cruz, activista de la Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y Contra la Guerra (Redepaz).



Cruz dijo que cientos de miles de ciudadanos en más de 150 ciudades y municipios tomaron las calles para clamar por los secuestrados, entre ellos 28 que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pretenden canjear por medio millar de rebeldes presos, tres de ellos extraditados a Estados Unidos.