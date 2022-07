Las milicias palestinas que operan en la franja de Gaza han acordado detener el lanzamiento de cohetes y proyectiles de mortero contra Israel y renovar su adhesión a la tregua a cambio de la apertura de los pasos fronterizos, según ha anunciado hoy un portavoz de Hamás, Ayman Taha.



La aplicación del pacto, alcanzado esta mañana, depende de que Israel reabra los puestos limítrofes de la franja palestina, ha precisado el portavoz. "Las facciones estaban interesadas en relajar el cerco (a Gaza) y comprometerse nuevamente con la tregua que expira el próximo mes. No se habló de ampliar el acuerdo a partir de esa fecha", ha indicado Taha.



Sin embargo, Gaza sigue cerrada, a pesar del acuerdo y a pesar de que la ONU ha hecho un llamamiento a Israel para que la abra.



El encuentro tuvo lugar después de que Egipto -promotor del acuerdo de alto el fuego- hiciera llegar a Hamás un mensaje de Israel con una propuesta de levantar las actuales restricciones a la franja a cambio del fin de los ataques con proyectiles. El objetivo es poner fin a la actual dinámica de enfrentamientos, que ha dejado en papel mojado el acuerdo de tregua que Hamás e Israel mantenían en Gaza desde el 19 de junio por un período inicial de seis meses.



Dieciséis milicianos palestinos han muerto por fuego israelí desde el pasado día 4, cuando una incursión israelí en la franja para destruir un túnel generó una cadena de ataques y contraataques.



Israel no ha tenido que lamentar víctimas mortales por el más del centenar de cohetes Al-Kasam y proyectiles de mortero lanzados en ese lapso.

El Gobierno israelí mantiene cerrados hoy por decimonoveno día consecutivo, también para la prensa, sus pasos fronterizos con Gaza, lo que ha originado apagones en la franja y la interrupción de la ayuda humanitaria que reparte la ONU a la mitad del millón y medio de palestinos que reside en este territorio.



El Ejército de Israel y milicianos de la franja palestina de Gaza, bajo control de Hamás, mantienen desde hace dos semanas un fuerte intercambio de fuego que hace peligrar la tregua. La escalada se inició el pasado día 4, cuando el Ejército israelí lanzó un ataque que costó la vida a seis milicianos en Gaza.



No a la tregua



La noticia llega justo después de que un diario árabe publicase unas declaraciones de Hamás en las que se descartaba la posibilidad de que el grupo árabe renueve la tregua que firmó en Gaza con Israel en junio, tregua que, a pesar de las rupturas esporádicas, sigue en vigor hasta diciembre. "No ha sido una experiencia positiva en absoluto", ha asegurado Musa Abu Marzuq, portavoz de la oficina política de Hamás.



En la misma línea ha insistido Jaled Meshal, responsable de la oficina política, que, desde El Cairo, ha asegurado que "condenamos con total rotundidad la continuación de las negociaciones con Israel mientras siga el bloqueo en Gaza y la confiscación de tierras. Condenamos su continuación en medio de las divisiones palestinas".



El dirigente de Hamás considera, además, que los negociadores palestinos "no están preparados" para mantener conversaciones de paz con Israel debido a las divisiones entre los propios palestinos. "La división entre los palestinos es consecuencia de un plan norteamericano, debido a su insatisfacción (de EEUU) con el resultado de las elecciones palestinas", ha dicho Meshal en referencia la victoria electoral de Hamás en los comicios palestinos de enero de 2006.



En cuanto al diálogo de reconciliación palestino, cuyo comienzo estaba previsto para el pasado día 9, pero que finalmente se pospuso por el boicot de Hamás, Meshal insistió en que su grupo se negó a asistir porque no se habían satisfecho sus exigencias.



Posibles elecciones para 2009



En este sentido, Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, ha asegurado que está dispuesto a convocar nuevas elecciones en los territorios palestinas en 2009 si su movimiento, Fatah, no logra un acuerdo con Hamás, organización de corte más radical.



"Si no empieza el díalogo, y si fallamos en su consecución, emitiré un decreto presidencial el año próximo convocando simultáneamente elecciones presidenciales y parlamentarias", ha explicado Abbas.



Fatah y Hamás se acusan mutuamente de entorpecer las negociaciones que ambas organizaciones llevan a cabo bajo mediación de Egipto. La ruptura viene de junio de 2007, cuando ambos grupos se enfrentaron por el control de la franja de Gaza, que fue tomada por Hamás. El enfrentamiento no tiene visos de resolverse y Hamás dice que no reconoce la presidencia de Abbas, por lo que reclama nuevas elecciones. Además, no está de acuerdo con la convocatoria simultánea de comicios para el parlamento y la presidencia de la Autoridad Nacional, porque considera que eso podría reducir su dominio sobre el parlamento palestino.



Egipto ha mantenido en los últimos meses varias reuniones con dirigentes de las distintas facciones palestinas para llegar a un acuerdo de reconciliación nacional en El Cairo, pero no ha logrado al final sentar en la misma mesa a los miembros de Hamás y Al Fatah.