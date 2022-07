Un miembro de Hamás ha muerto esta mañana en la Franja de Gaza. Reuters habla de una explosión, según testigos y fuentes hospitalarias. Otras fuentes hablan de un disparo del ejercito israelí, aunque un portavoz de este último ha asegurado que no tienen nada que ver con la explosión y que no han realizado ningún ataque en la zona.



Hamás ha reconocido que uno de sus militantes ha muerto en una "misión yihadista", una frase usada en el pasado para referirse a la colocación de una bomba.



Según un médico de los servicios de urgencias del hospital de Shiffa, ha fallecido por un obús disparado por un carro de combate israelí cuando se disponía a colocar un artefacto explosivo en la valla fronteriza.



La agencia de noticias AFP informa de que la víctima formaba parte de un grupo de hombres armados que se había aproximado a la valla que se separa la Franja de Gaza del terroritorio israelí y que ha sido repelido por militares israelíes.



El miliciano era Mohamed Anareir, tenía 19 de años de edad y era miembro del brazo armado de Hamás, las Brigadas de Azedín Al Kasam, según informa Efe.



El cadáver llegó al Hospital Al Shifa con señales de metralla procedente de una zona próxima al cruce fronterizo de Nahal Oz, por el que entra el combustible a Gaza, precisaron fuentes médicas palestinas.



Con el de este jueves, ya son 16 los milicianos palestinos muertos por fuego israelí desde el pasado día 4, cuando una incursión israelí en la franja para destruir un túnel generó una cadena de ataques y contraataques.



Israel no ha tenido que lamentar víctimas mortales por el centenar de cohetes Al Kasam y proyectiles de mortero lanzados en ese periodo.



Violación del alto al fuego



La nueva dinámica de enfrentamientos ha dejado en papel mojado el acuerdo de tregua que Hamás e Israel mantenían en Gaza desde el 19 de junio por un periodo inicial de seis meses.



La escalada de violencia trajo también el cierre por Israel de sus pasos fronterizos con Gaza, lo que ha originado apagones en un tercio de la franja (al no entrar el fuel necesario para hacer funcionar la única planta eléctrica) y, durante varios días, la interrupción de la ayuda humanitaria que la ONU da a la mitad de la población del lugar.



Este jueves los cruces siguen cerrados por decimosexto día consecutivo.



Al menos 556 personas, sobre todo palestinos (la mayor parte miembros de grupos armados) han muerto después del relanzamiento de las negociaaciones de paz entre israel y palestina en noviembre de 2007 en la conferencia internacional de Annapolis en los Estados Unidos, según el recuento de AFP.