Egipto pospone el encuentro de reconciliación entre los palestinos tras el plante de Hamás

Las conversaciones para que los palestinos se reconcilien se posponen después del plante de Hamás. Este grupo palestino ha anunciado este sábado su decisión de no participar en el diálogo para la reconciliación palestina, que tenía que comenzar el lunes en El Cairo, según confirman fuentes de Hamás de la capital egipcia.



Ante la decisión de Hamás las autoridades egipcias han reduplicado sus esfuerzos para intentar que la reunión, entre Hamás y Al Fatah, se celebre en la fecha prevista y evitar su aplazamiento, informaron a Efe fuentes cercanas al Gobierno, pero no ha sido posible.



Egipto tiene la intención de informar a las dos partes sobre el aplazamiento de la reunión, según han explicado a Reuters fuentes palestinas desde Cisjordania y Egipto.



Por el momento, no se ha dado una nueva fecha para intentar un entendimiento entre el presidente palestino Mahmoud Abbas, perteneciente a Al Fatah, y Hamás, que se hizo con el control de Gaza por la fuerza en junio de 2007.



Reivindicaciones "no satisfechas"



Las fuentes de Hamás insisten en que han tomado la decisión de no asistir al encuentro porque no se han satisfechos sus demandas antes del comienzo del diálogo.



Entre estas peticiones, se encontraba el fin de la detención de miembros de este grupo en Cisjordania, territorio controlado por los nacionalistas de Al Fatah.



Asimismo, declararon su deseo de que el diálogo interpalestino se posponga debido a que la situación no es la más adecuada para su celebración.



El pasado 4 de noviembre una delegación de Hamás viajó a Egipto para pedir el fin de las "persecuciones y detenciones" de miembros del movimiento en Cisjordania, según informó entonces el diario árabe Al Hayat.



Según el diario, Hamás estudiaba la posibilidad de no participar en las reuniones de El Cairo, si no se tomaban en cuenta sus observaciones y las de otras facciones sobre la propuesta egipcia para el diálogo, postura que finalmente ha tomado.



Plan para acabar con la inestabilidad



Tras entrevistarse por separado con delegaciones de doce facciones en las últimas semanas, las autoridades egipcias han elaborado un plan para intentar acabar con la inestabilidad y división política en los territorios palestinos.



Estaba previsto que el próximo lunes se sentaran en la misma mesa dirigentes del movimiento nacionalista Al Fatah y de Hamás, por primera vez desde que rompieron sus relaciones en junio de 2007 cuando Hamás se hizo con el control de la franja de Gaza tras varios días de enfrentamientos con Fatah.