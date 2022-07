Los secuestradores del super petrolero 'Sirius Star' lo llevan frente a las costas de Somalia

El 'super pretrolero' saudí secuestrado este fin de semana por unos piratas a 800 kilómetros de la costa de Kenia, en el Índico, ha sido trasladado hacia el norte y se encuentra frente a las costas de Somalia, según ha informado el portavoz de la V Flota de la Armada Estadounidense con base en Bahrein, que descarta un rescate militar. Según la propietaria del pesquero, ha sido conducido al puerto de Eyl, a unos 1.000 kilómetros del punto del secuestro.



En un comunicado, la compañía "Vela International Marine Limited", subsidiaria de la petrolera saudí Aramco, ha explicado que está a la expectativa de que los captores contacten con ella, mientras trata con las embajadas de los países a los que pertenecen los 25 tripulantes que están a bordo del barco "Sirius Star". Según la empresa, hay dos británicos, dos polacos, un croata, un saudí y 19 filipinos, todos ellos en buen estado de salud.



El 'Sirius Star' está cargado con dos millones de barriles de crudo, que tienen un valor de 100 millones de dólares. Según informa la BBC, además de la británica los tripulantes tienen las nacionalidades croata, filipina, polaca y saudí.



El presidente de la compañía, Salah al Kaaki, dijo en la nota que también mantienen contactos con las familias de los rehenes. La empresa no especificó cuáles eran los puertos de origen y destino del barco.



La empresa también ha contado que el barco estaba completamente cargado en el momento de su captura y por el momento no tienen noticia de lo que piden los secuestradores. Tampoco el portavoz de la V Flota estadounidense tiene información sobre si los piratas han pedido o no un rescate. La comandante de la V Flota de la Armada estadounidense con sede en Bahrein, Jane Campbell, ha asegurado por teléfono a EFE que descartan un rescate militar del 'Sirius Star'.



La osadía de los piratas



El 'Sirius Star' es un petrolero de enormes dimensiones -como tres veces un portaaviones estadounidense- y lleva bandera de Liberia. En el momento del ataque estaba a más de 450 millas náuticas (800 km) al sureste de la ciudad de Mombasa, en Kenia.



El jefe del Estado Mayor de la Armada estadounidense, el admirante Michael Mullen, se ha mostrado "sorprendido" por la acción de los piratas ya que el petrolero navegaba en alta mar en el momento del secuestro. son détournement. "Me sorprende más el alcance (del ataque) que la talla (del barco)", ha dicho Mullen.



En la zona donde el 'Star Sirius' ha sido secuestrado -entre el Índico y el Golfo de Aden- son habituales este tipo de actos de piratería. En lo que llevamos de año, al menos, 83 barcos extranjeros han sido atacados por los piratas somalíes, el doble que en 2007, según la Oficina Marítima Internacional.



La inseguridad en la zona ha llevado a la Unión Europea ha tomar medidas y ha lanzado su primera misión marítima, Atalanta. España, que promovió esta misión, enviará a la zona una fragata y un petrolero.