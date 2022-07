La captura de Txeroki, una operación de dos años que se precipitó en 12 días

Durante más de dos años estuvieron cercando las fuerzas de seguridad al máximo dirigente del aparato militar de ETA, Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki. Pero su captura se precipitó en sólo 12 días, el tiempo que hace que fue robado el coche que puso a los servicios antiterroristas tras su pista, según ha confirmado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.El gran error de Txeroki fue incumplir uno de sus principios: no utilizar coche en sus traslados. Unas placas falsas, desfasadas para el Peugeot 207 en el que fueron instaladas, pusieron sobre la pista a los servicios antiterroristas para dar con el usuario de ese turismo: ni más ni menos que el 'enemigo público nº1'.Fue precisamente Txeroki, responsable de todos los comandos y quien ordenaba los asesinatos asestados por los sanguinarios terroristas durante los últimos cinco años, quien instauró la norma de cruzar la frontera con España en bicicleta, convencido de queante las fuerzas de seguridad.Algo que, sin embargo, no se cumplió la pasada semana, cuando fueron detenidos por los gendarmes dos terroristas que iban armados y circulaban en bicicleta en una zona boscosa al sur de Francia.Desde enero de 2008, los ministerios del Interior francés y español crearon un equipo de investigación permanente que, entre otras funciones,en sus acciones. Fue rastreando uno de estos coches como consiguieron dar con el principal objetivo de policía española.Txeroki estaba obsesionado con su seguridad y la de sus hombres, por lo que llama especialmente la atención que cometiera el error de utilizar unas matriculas falsas, calificadas de "imposibles" por el ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba.Dado que la foto de Txeroki era una de las más difundidas entre los servicios de información internacionales -algunos de los cuales han colaborado en la detención de Txeroki, según ha reconocido el propio Rubalcaba- el terrorista utilizaba peluca y gafas de sol para salir a la calle. Txeroki ha mostrado, tras su detención, un aspecto muy distinto al que muestra en los carteles de los terroristas más buscados por la policía, al llevar el pelo cortado al cero.

Además, seen labores más propias de un jefe intermedio.Con ello pretendía cerrar la estructura en torno a él, de modo que no hubiera posibilidad de filtraciones ni fugas. Sin embargo, parece que los integrantes de nuevo comando Pamplona -desarticulado hace dos semananas- le 'traicionaron'. Interior confirmó que en las declaraciones de los cuatro detenidos ante el juez se supo que Txeroki, durante el adiestramiento,Fernando Trapero y Raúl Centeno, en una estación de servicio ubicada de la localidad gala de Capbreton en diciembre de 2007.Además, los servicios de información, en concreto el Centro Nacional de Inteligencia español, seguían desde hace un mesque presumiblemente utilizaba el terrorista para dar con él, según informa EFE. "Para nadie es un secreto que la banda terrorista ETA usa cibercafés y los servicios de inteligencia lo saben", aseguró Rubalcaba en la rueda de prensa tras la importante operación policial.