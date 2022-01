El Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), ha inaugurado oficialmente el mayor acelerador de partículas del mundo, su proyecto estrella, pese a la avería que le mantendrá parado el LHC hasta la primavera de 2009 Los responsables del CERN así como los principales representantes dedel Gran Colisionador de Hadrones, y han asegurado que eso no cambia las grandes perspectivas que se abren con este proyecto que ha costado 4.000 millones de euros y con el que se quiere desentrañar los misterios del Universo."El LHC es un proyecto audaz, que ha necesitado más de 20 años de planificación y que nos permitirá investigar el 96% del universo que nos es desconocido, y aunque hoy es una fiesta, no puedo negar que sientoque ha obligado a parar la máquina", ha dicho el director general del CERN, Robert Aymar, en sus palabras de inauguración.Pero, tras agradecer a los estados miembros sus esfuerzos y contribuciones, Aymar ha asegurado que "tenemos el equipo y los medios para repararlo y para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir".Unos 1.500 invitados asistieron al evento, pero, Pascal Couchepin, mientras que por Francia -el otro país en cuyo territorio se extiende el CERN- asistió el primer ministro, Francois Fillon, quien expresó el total apoyo de París al proyecto."Hace años, algunos calificaban el proyecto del acelerador de sueño irrealizable, pero hoy existe y es espectacular...Entramos en una etapa decisiva y fantástica... y no es sorprendente que haya imprevistos técnicos. Hay que aceptarlos y hay que superarlos, pero la confianza de mi gobierno en el proyecto es total", ha afirmado Fillon en su discurso.Para el primer ministro francés, igual que la crisis financiera mundial es un mal ejemplo de la globalización, el trabajo del CERN lo es de la colaboración internacional en busca de los misterios de la materia.Los demás países europeos miembros del CERN han enviado a sus ministros de Ciencia o viceministros, así como otros estados que han participado en este proyecto multinacional. España ha estado representada por elEl lado más lúdico de la ceremonia fue un concierto audiovisual, "Orígenes", con música de Philip Glass, interpretada por la Orquesta de la Suiza Romanda. Y el broche de oro yservido por el cocinero italiano Ettore Bocchia, que combina la alta gastronomía y la ciencia física.Otro chef experimental, el catalánservido después de la cena, con su innovador 'Èspesso' creado para una conocida marca de café italiana y que es el único café del mundo que se toma con cuchara por su textura sólida.Lo último que se supo sobre las causas de la avería del LHC es que se debió a un fallo humano . Al parecer, una ensambladura que no estaba bien colocada provocó el problema.El pasado 10 de septiembre, los científicos del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) inyectaron por primera vez y conLHC un haz de millones de protones y lograron que diese una vuelta completa al túnel circular subterráneo de 27 kilómetros, para luego hacer lo mismo con un segundo haz introducido en dirección opuesta.Sin embargo, días después se detectó un fallo que fue remediado rápidamente, pero el día 20 ocurrió el incidente que se sabe casi con certeza se debió a una ensambladura mal puesta.