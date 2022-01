Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, ha reclamado desde Murcia unapara ayudar a los españoles a superar la crisis económica. Rajoy, que tomaba parte en la clausura del Congreso del PP de Murcia, ha asegurado que "hay que bajar el impuesto de sociedades, como ha hecho Portugal hace sólo 72 horas, que lo ha bajado al 12%". Considera Rajoy que espara que puedan competir, porque "una empresa de Tuy o de Zamora no puede competir con otra portuguesa que hace lo mismo a sólo media hora y con menos impuestos".Rajoy ha hecho hincapié en su habitual discurso sobre la crisis económica, recordando otra vez que, a su juicio, en España, además de una grave crisis financiera, hay una. "Es la crisis de las 150.000 personas que han perdido su puesto de trabajo. Y es la crisis del pequeño empresario que va a un banco y no consigue un crédito", ha subrayado.Sobre la crisis financiera, Rajoy ha explicado que está de acuerdo en apoyar al sistema financiero español, pero reclama al Gobierno que las ayudas que va a aprobar sirvan sobre todo para dar apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a las familias "y son más de 40 millones de personas".En este sentido, el líder popular recordó que el próximo lunes se debaten en el Congreso de los Diputados las medidas aprobadas por la Eurozona para apoyar a los bancos. Rajoy ha explicado que las ayudas suman 150.000 millones de euros, 25 billones de las antiguas pesetas, "Esa cantidad requiere. Y eso es lo que vamos a plantear el lunes en el Congreso de los Diputados", ha remachado.También ha reclamado al Gobierno que los Presupuestos Generales del Estado tengan en cuenta a la gente que está padeciendo los efectos de la crisis. "Me parece bien apoyar al sistema financiero español, pero en España, además de bancos, hay pequeñas empresas y españoles, con su vida, con sus problemas, con sus dificultades, con sus anhelos y sus ilusiones", ha explicado.Durante el Congreso del PP de Murcia, Ramón Luis Valcárcel ha sido reelegido presidente del partido en Murcia por el 96,63 por ciento de los asistentes, al haber logrado su candidatura 493 votos a favor, 4 nulos y 28 en blanco.El reelegido presidente, tras la proclamación de los resultados, se ha dirigido al líder nacional de su formación, Mariano Rajoy, con palabras dehacia él por su presencia en la clausura del cónclave popular, e inició después un discurso caracterizado, según dijo, por la defensa de las necesidades de agua de esta comunidad.En respuesta, Rajoy le ha dicho que el agua tiene que ser para todos y que se llevará agua allí donde sea necesario. Además, le ha prometido que en Murcia se hará "un AVE de verdad".Ramón Luis Valcárcel,y de la Comunidad Autónoma desde hace quince años, presentó esta mañana a votación una candidatura, en la que el alcalde de la capital, Miguel Ángel Cámara, vuelve a ocupar la secretaría general del partido; y ocupan las tres nuevas vicesecretarías María Teresa Moreno, José Gabriel Ruiz y Pedro Antonio Sánchez.