El PP propone crear un aval de 30.000 millones para reforzar el fondo de garantía de los depósitos

El Partido Popular ha presentado la medida estrella que presentará al Gobierno el próximo jueves, cuando el principal partido de la oposición se sentará en la mesa para hablar de crisis económica.



El portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, ha explicado que propondrá al vicepresidente de Economía, Pedro Solbes, la creación de un fondo de aval del Estado para reforzar con 30.000 millones de euros el fondo que existe actualmente para garantizar los depósitos bancarios de los ahorradores.



Montoro ha explicado que "es una medida preventiva para ayudar a asentar la confianza en el sistema financiero español" sin "otro tipo de orientación".



Esa cantidad no es cerrada y se podría estudiar su modificación, ha explicado Montoro, quien ha advertido de que su control no sólo correspondería al Gobierno y a las autoridades monetarias, también se extendería a la supervisión del Parlamento.



Actualmente, los depósitos bancarios están garantizados hasta 20.000 euros por titular y entidad. Sobre si la inyección de 30.000 millones se podría traducir en una mayor cobertura de los depósitos por cada cuenta bancaria abierta, Montoro ha explicado que eso dependerá finalmente de lo que decida Europa.



La Comisión Europea ha anunciado ya que quiere elevar ese mínimo garantizado hasta los 40.000.



Segunda propuesta para que el BCE baje los tipos



La segunda propuesta que Montoro llevará a la reunión con Solbes persigue que el BCE baje los tipos a lo que, según Montoro, contribuiría el que el Gobierno español hiciese los "deberes" en el control de los precios.



"¿Cómo?", se ha preguntado: poniendo en práctica en 2009 unos Presupuestos Generales del Estado cuyo gasto público sea moderado y aplicando reformas estructurales, entre las que ha destacado la del mercado de trabajo.



Una reforma laboral "oportunísima"



Para Montoro, en las actuales circunstancias es "oportunísimo" hacer una reforma laboral como la que el PP aprobó en 1997 y que, ha subrayado, contribuyó a incrementar la contratación estable.



De acuerdo con sus explicaciones, no hay que abaratar el despido para los contratos vigentes, lo que hay que hacer es pactar con los agentes sociales las indemnizaciones de los nuevos.



Por eso, en la reunión del próximo jueves pedirá a Solbes que el Gobierno tome posiciones y ataje la crisis, porque está siendo "muy grave y es peor" que la que se vivió en 1993.



Respecto a si será posible cerrar algún acuerdo en materia económica, ha respondido que su posición en la reunión será "flexible" y que esperan que el Ministerio de Economía esté dispuesto a "abrir" a la negociación el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009, porque si no será "prácticamente imposible" pactar algo.



En este sentido, avisó de que no irán al Ministerio de Economía o La Moncloa para hacernos "una foto".



El PSOE pide al PP que "arrime el hombro"



El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha pedido al Partido Popular que "arrime el hombro" y deje de generar más incertidumbre en torno a la situación que vive la economía mundial.



Blanco ha llegado a decir que al "PP le importa un bledo que se derrumbe el edificio financiero con tal de quedarse con el solar", según informa Servimedia.



Durante su intervención en la clausura del XI Congreso Regional del PSOE de Melilla, Blanco ha querido dejar claro que el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero no es el responsable de las circunstancias económicas que se están produciendo y ha instado al PP a "ponerse del lado de España y de los españoles".



Sobre estas declaraciones, Montoro ha asegurado que la crisis económica actual por la que atraviesa España "es del Gobierno y del PSOE". El portavoz de Economía del PP ha ironizado, además, con que "lamentablemente" en el grado de acierto sobre el pronóstico de la situación "vamos 10 a 0" y ha recordado que ha sido el Gobierno el que ha tenido que cambiar su actitud.