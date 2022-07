El gobierno alemán garantizará todos los depósitos de ahorro de los particulares, según ha anunciado el portavoz del ministro de Finanzas alemán, Torsten Albig, tras el temor desatado en el país por el peligro de bancarrota del banco hipotecario Hypo Real Estate.



Albig ha anunciado que la cobertura de los depósitos será ilimitada, mientras que hasta ahora la garantía del Estado era del 90% de los depósitos bancarios hasta un máximo de 20.000 euros, tal y como establece la legislación comunitaria.



Para el 10% restante y toda suma superior a los 20.000 euros entra a funcionar un fondo de garantías voluntario en el que participa la banca privada y que cubre todos los depósitos hasta un máximo del 30 % de los recursos propios del banco.



Aunque en situaciones normales este fondo constituye una garantía de prácticamente el cien por de los ahorros, en situaciones de crisis como la actual estos recursos pueden resultar insuficientes.



La Comisión Europea, en boca de su presidente, José Manuel Durao Barroso, ya ha adelantado su intención de elevar hasta 40.000 euros el máximo de cobertura para estos momentos de riesgo de quiebra.



Emular a Irlanda



Esta solución emularía a la tomada por Irlanda, que ha garantizado la totalidad de los depósitos de los cuatro grandes bancos del país, algo que curiosamente fue criticado por la canciller alemana, Ángela Merkel, en la "mini-cumbre" celebrada ayer en París entre los líderes de los países europeos del G8.



Albig ha hecho estas declaraciones mientras se produce una reunión de urgencia entre la canciller alemana, Ángela Merkel, el Bundesbank y la entidad reguladora BaFin, que busca evitar que la crisis de Hypo contagie a todo el sistema financiero alemán.



Contra el pánico



Merkel ha asegurado en una breve comparecencia ante la prensa que los ahorros de los pequeños ahorradores están garantizados para contener el pánico entre la población.



Por si el mensaje no hubiera quedado claro, el ministro de Finanzas, Peer Steinbrück, ha agregado: "quiero subrayar que nos ocuparemos de que los ahorradores y ahorradoras en Alemania no tengan que perder ni un solo euro de sus depósitos".



"Esta es una señal importante para que la situación se tranquilice y no se produzcan reacciones que serían desproporcionadas y harían más difícil todavía la solución y prevención de crisis", ha apostillado.



Nuevo rescate a Hypo



Steinbrück ha hecho estas declaraciones en la Cancillería junto a Merkel, mientras se celebraba en paralelo una reunión en su ministerio con el objetivo de decidir un segundo paquete de rescate para el maltrecho Hypo Real Estate (HRE).



El ministro ha lamentado el fracaso de la primera operación y ha asegurado sentirse "horrorizado" por el hecho de que una mala gestión bancaria haya conducido a que en los últimos días apareciera un nuevo agujero de liquidez.



Además, ha reconocido que en la reunión que se celebra desde esta tarde en su ministerio había que empezar desde cero.