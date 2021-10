Los países europeos que forman parte del G8 han dado un paso al frente en la crisis financiera internacional al pedir una refundación del sistema financiero mundial, que deberá ser discutida en una cumbre internacional que será convocadaEn este encuentro, al que estarán convocados los principales países afectados, se discutirá un plan de cinco puntos acordado por Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, en el que habrá un principio básico: "Todos los actores de los mercados financieros deben ser regulados y supervisados, no sólo los bancos comerciales".En realidad, se trata de una ampliación de esta supervisión a(fondos de alto riesgo), considerados máximos responsables de la crisis comenzada en Estados Unidos.Además, incluirá normas contables más prudentes para evitar la creación de burbujas especulativas cuando las cosas van bien y las crisis de liquidez que se producen en circunstancias adversas cuando van mal."Es importante", ha precisado el presidente francés Nicolás Sarkozy en la rueda de prensa posterior a la cumbre que se ha celebrado esta tarde en el Elíseo.A la misma han asistido el primer ministro británico, Gordon Brown, el italiano, Silvio berlusconi y la canciller alemana, Ángela Merkel como representantes de los países europeos que están en el G8. España no ha sido invitada "Queremos que ahora surja un nuevo mundo y que estos problemas suponga una oportunidad para construir algo", ha declarado solemnemente Sarkozy."Es muy importante que ante una crisis mundial Europa exista y responda", ha añadido el presidente francés, que considera que el prinicipal objetivo de la cumbre internacional será "que".El programa presentado se centra en fortalecer los mecanismos de control del sistema financiero mundial, con mecanismos que eviten que la rentabilidad a corto plazo provoque que se creen burbujas como la que ha dado lugar a la actual crisis financiera.El objetivo, según ha subrayado Sarkozy, será recuperar la confianza en el sistema, dando lugar "aEn la misma línea, el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha pedido que el objetivo de esta refundación debe ser que "el sistema bancario apoye a la economía real, tanto empresarios como consumidores".La cumbre también ha supuesto un acuerdo de cara a las medidas que se deben tomar en Europa para paliar la crisis a corto plazo, centrado en el apoyo a las entidades bancarias y el compromiso de los jefes de Gobierno presentes de sAdemás, se ha aprobado la iniciativa del primer ministro británico, Gordon Brown, para que el Banco Europeo de Inversión abradestinado a las pequeñas empresas europeas.Este acuerdo entre los cuatro países tendrá que extenderse al Ecofin, el consejo de ministros de Hacienda de la UE, que se reúne el próximo martes.En este sentido, la canciller alemana, Angela Merkel, ha pedido que "dentro de la responsabilidad nacional de cada Estado haya una actitud coherente, de forma que".Merkel se refería especialmente al caso de Irlanda, que ha garantizado la integridad de los depósitos de sus grandes bancos."Hemos pedido a la Comisión Europea y al Banco Central Europea que, porque es necesario que se actúe de manera equilibrada sin que se cause daños a otros países", ha añadido la dirigente alemana.Eso sí, no todo ha sido acuerdo en la cumbre. Los "cuatro" han pedido "flexibilidad" sobre la normativa europea contraria a las ayudas estatales a las empresas y ha pedido que el Pacto de Estabilidad -que fija un máximo del 3% de déficit público para las economías europeas-El presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker, presente en la cumbre, ha dado una respuesta inmediata: "El pacto tiene que ser respetado en toda su integridad"."Una espiral de déficit supondrá más endeudamiento y más nerviosismo en unos mercados que ya de por sí están nerviosos", ha puntualizado Juncker.