Rusia reconoce la independencia de Osetia del Sur y Abjasia

El presidente de Rusia, Dimitry Medvedev, ha firmado este marte sendos decretos para reconocer la independencia de las regiones separatistas georgianas de Osetia del Sur y Abjasia.



Georgia denuncia que el reconocimiento de la independencia equivale es una maniobra de Rusia para "anexionarse" territorio georgiano, en palabras de Giga Bokeria, ministro georgiano de Exteriores. Sin embargo, los líderes de las dos regiones han calificado el de hoy de día "histórico".



En una aparición televisada, Medvedev ha anunciado que reconoce la independencia de las dos regiones, diciendo: "He firmado los decretos de reconocimiento por parte de la Federación Rusa la independencia de Osetia del Sur y Abjasia".



La decisión de Medvedev responde a la petición tanto de la Duma como del Senado rusos para el reconocimiento de Osetia del Sur y Abjasia, que así lo pidieron tras la guerra entre Rusia y Georgia, país que las considera como parte de su territorio.



El reconocimiento se produce en medio de una creciente tensión entre Occidente y Moscú por su participación en el conflicto y las dudas el cumplimiento del acuerdo de paz impulsado por la UE y firmado tanto por Tiflis como por Moscú. Fruto de esa tensión, tanto Estados Unidos como algunos países europeos han reclamaro un cambio en las relaciones con el Krenlim. Moscú, por su parte, ha decidido paralizar la colaboración con la Alianza del Atlántico Norte.



Rusia ha comunicado esta tarde su decisión a la ONU, a través de su embajador en Naciones Unidas, Vitaly Churkin, que se ha reunido con el secretario general del organismo, Ban Ki-moon, y le ha entregado un carta.



Medvédev pide a Occidente "pragmatismo" y evitar la confrontación



Medvédev, en una entrevista con la televisión estadounidense CNN tras anunciar su decisión, ha instado a Occidente a acoger con "pragmatismo" su decisión de reconocer la independencia de las dos regiones separatistas georgianas y no entrar en confrontación con Rusia, que "no teme" otra Guerra Fría.



"Todo está en manos de Occidente. Si parte de unas posiciones pragmáticas, todo estará en orden", ha dicho el jefe del Kremlin en la CNN, desde donde se ha dirigido al auditorio extranjero para justificar este paso.



Medvédev ha dicho que su decisión de dar al traste con la integridad territorial de Georgia "no es un desafío" a Occidente, sino fruto de una "postura sopesada", y un "paso forzado" tras el último conflicto militar entre Tiflis y la separatista Osetia del Sur.



Ante la reacción negativa de Occidente por ese paso, el jefe del Kremlin ha afirmado que Rusia "no quiere complicaciones" y "no necesita la Guerra Fría, ni una nueva edición de la misma", sino "relaciones constructivas con los socios occidentales, incluido Estados Unidos". "Lo principal es que nuestros colegas estadounidenses sean pragmáticos y defiendan los intereses del pueblo norteamericano, y no esquemas ideológicos artificiales", ha indicado.



Al justificar su decisión, Medvédev ha citado la independencia autoproclamada de Kosovo, aceptada por muchos países de Occidente pese a las protestas de Serbia y de Rusia, que había advertido de que ese precedente "abrirá la caja de Pandora".



El presidente ruso ha afirmado que "cada pueblo tiene el derecho a la autodeterminación, según la Carta de la ONU y el Acta de Helsinki", y que Abjasia y Osetia del Sur tenían más derecho a ello que Kosovo, en opinión de Moscú.



Condena unánime de la comunidad internacional



El Reino Unido ha rechazado la decisión de Medvedev de forma "categórica" y ha "reafirmado la soberanía y la integridad territorial de Georgia", según ha asegurado un portavoz del departamento de Exteriores del Gobierno. "Esto es contrario a las obligaciones que Rusia ha asumido con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y esto no ayuda en nada a las expectativas de paz en el Cáucaso", ha apostillado.



El ministro italiano de Exteriores, Franco Frattini, ha dicho a la Agencia Ansa que el reconocimiento "unilateral" de la independencia de las dos regiones separatistas "no se apoya en un marco jurídico international". Frattini ha alertado de que "una balcanización sobre la base étnica del Cáucaso es un serio peligro para todos".