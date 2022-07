Karadzic acusa a sus jueces de tener 'intereses personales' y pide otro tribunal

Radovan Karadzic no está conforme con los jueces que le han tocado. El que fue durante 11 años el criminal de guerra más buscado del mundo ha pedido al Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia que le procesen otros magistrados.



En un escrito difundido este martes, Karadzic pide la recusación del presidente del tribunal que se encarga de la fase preparatoria del juicio, Alphons Orie, porque, alega, tiene "interés personal" en su caso. ¿La razón? Que el magistrado ya ha participado, según Karadzic, en procesos similares anteriores.



El presunto criminal de guerra cita varios varios casos, como el de Momcilo Krajisnik, su mano derecha en la Rep ú blica serbia de Bosnia, y pone como ejemplo su "draconiana sentencia" de 27 años de prisión.



Según Karadzic, a Orie le interesa "validar" esa sentencia, "lo que podría conseguir con una instrucción parcial y torticera de mi caso". Por eso quiere que, además de Orie, aparten del caso a otros jueces de su cámara.



Tambi é n alude a las condenas contra el ex l í der de los serbios de Croacia Milan Babic, a trece a ñ os de c á rcel, y que acab ó suicid á ndose en prisi ó n, y el ex general Stanislav Galic, a cadena perpetua.



Además, recuerda la actuaci ó n de Orie en los procedimientos contra el ex l í der ultranacionalista serbio Vojislav Seselj, uno de los acusados del TPIY que m á s resistencia present ó a la acci ó n de la justicia, incluyendo una huelga de hambre.



Seg ú n Karadzic, la participaci ó n de Orie en su juicio conllevar í a "numerosas irregularidades y obst á culos a la defensa" y subraya, ya en su primera aparici ó n ante la corte, el pasado 31 de julio, Orie le impidi ó exponer oralmente argumentos muy relevantes sobre los riesgos para su seguridad personal y sobre la intenci ó n de las autoridades estadounidenses de acabar con é l.



El más buscado



El ex líder serbobosnio fue detenido el pasado mes de julio después de pasar más de una década en busca y captura. En los últimos meses, se hizo pasar por un por un naturalista que, incluso, colaboraba en una revista sobre 'Vida Sana'.



Ahora se sienta en el banquillo del Tribunal de la Haya para la Antigua Yugoslavia, acusado de dos casos genocidio: el sitio a Sarajevo, que duró 43 meses, y la matanza de Sbrenica, en la que fueron ajusticiados 8.000 musulmanes. En total se enfrenta a 11 cargos cometidos, presuntamente, durante la guerra de Bosnia (1992-1995). Entre ellos, se le imputan casos de limpieza étnica y de persecuciones y deportaciones de miles de personas no serbias.