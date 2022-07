Boris Tadic, presidente de Serbia, asegura que no renuncian ni a la UE ni a Kosovo

El presidente de Serbia, Boris Tadic, ha asegurado en una conferencia de prensa que su país no está dispuesto a renunciar a entrar en la Unión Europea. Pero, al mismo tiempo, ha explicado que "no renunciará a las protección de los intereses nacionales del Estado de Serbia y todos sus ciudadanos y de todo el pueblo serbio". "Esto quiere decir que Serbia no renunciará a convertir el país en miembro de la UE, pero eso no quiere decir que aceptará chantajes, sino que insistirá en su política de principios", aseguró. En otras palabras: no renuncia a su reivindicación sober Kosovo, porción de serbia que se independizó de Serbia el 17 de febrero de 2008.Tadic lo ha dejado claro: " Serbia no renunciará nunca a su integridad territorial en Kosovo".

En este sentido, el presidente insistió en que Serbia pedirá "con todas sus fuerzas" la opinión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre si fue una violación del derecho internacional la autoproclamación de la independencia de Kosovo, por parte de la mayoría albanokosovar, en febrero pasado, y su reconocimiento por parte de algunos países.



La independencia de Kosovo ha sido reconocida hasta ahora por 43 países, entre ellos EEUU y la mayoría de los socios de la UE.

Serbia ya ha anunciado que presentará en septiembre una iniciativa para pedir la opinión de la CIJ, un paso para el que tiene que obtener una mayoría en la Asamblea General de la ONU.

Tadic ha recalcado que Serbia usará en la protección de su integridad territorial y la soberanía "exclusivamente los medios diplomáticos y políticos". También ha anunciado que Serbia insistirá en que la misión civil que la UE quiere desplegar en Kosovo -EULEX- deberá "estar de acuerdo con el derecho internacional y basada en una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU", de la que carece en este momento.



Belgrado reconoce a la misión UNMIK de la ONU como la única autoridad internacional en Kosovo, por estar desplegada en ese territorio según la Resolución 1.244 del Consejo de Seguridad, de 1999. Tadic ha subrayado que cualquier reajuste para reducir la UNMIK y transferir más competencias a la EULEX -dada la nueva situación en Kosovo tras la proclamación de la independencia- deberá ser decidido por el Consejo de Seguridad y anunció que "Serbia insistirá en ello".

Cumplimiento con las exigencias