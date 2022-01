La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha reconocido que el nuevo aumento del paro durante el mes de junio en 36.849 personas es un "mal dato", si bien ha asegurado que la economía española sigue creando empleo neto. Ha añadido que desde el Gobierno "no estamos negando los datos".



"Partimos de reconocer que hay una situación difícil y que tenemos problemas y hoy hay otro dato que no es bueno", ha dicho la vicepresidenta primera.

De la Vega ha apuntado que, sin dejar de reconocer que la situación económica es complicada, "todavía seguimos creando empleo neto", si bien "no al mismo ritmo que hace meses".



"Es verdad que está aumentando el paro, pero vamos a cerrar el segundo trimestre con creación neta de empleo", ha explicado Fernández de la Vega.



"Todavía tenemos por delante una situación de dificultades y los ciudadanos tienen que saber que somos conscientes de los problemas de las familias y de las empresas", manifestó.

La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, ha dicho que la subida del paro en junio es "coyuntural", al tiempo que el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, auguró que la afiliación a la Seguridad Social, que ha caído en junio en casi 200.000 personas, crecerá en torno al 0,5% a final de 2008.



Rojo ha reconocido que el momento es "difícil", pero "muy diferente" con respecto a otras épocas. En referencia a los datos de la CEOE conocidos hoy, por los que España tendrá una tasa de paro del 10,7% en 2009 y creará empleo por debajo de la media de los países miembros, Rojo ha vuelto a insistir en el carácter coyuntural de la situación, dado que España "no parte de cero" y ha creado empleo de "forma intensa" en los últimos años.



Por su parte, Granado ha explicado que la caída de la afiliación se debió principalmente a la huelga de transportes y apuntó que del 5 al 13 de junio se perdieron 50.000 afilados por esta situación, ya que no se renovaron muchos contratos temporales.



Cospedal pide a Zapatero que reconozca la crisis económica y tome medidas

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que los datos ofrecidos hoy sobre el paro ponen de manifiesto que "la crisis no es opinable, como dice Zapatero".

En opinión de la número dos del PP, "hay que asumir la crisis económica y tomar medidas para solucionarla". Tras calificar como "mal dato" el incremento del número de desempleados en 36.849 personas, ha aseverado: "Si no se reconoce al enfermo, difícilmente se podrá aplicar la medicina".

Los sindicatos muestran su preocupación por la subida del desempleo

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha dicho que las cifras son "malas sin paliativos y se miren por donde se miren". En los cursos de verano de El Escorial ha mostrado su preocupación por el incremento del paro y por la disminución del número de afiliados a la Seguridad Social.

Ha instado al presidente del Gobierno para que explique esta tarde en el Congreso las causas de la situación y lo que va hacer para afrontarla y ha pedido a la oposición "más responsabilidad".

A su juicio, los datos ofrecidos hoy son malos para la construcción pero también para la industria y los servicios.

Por su parte, el sindicato CC.OO considera que la prioridad del Gobierno debe ser ahora asegurar la protección de las personas desempleadas y sentar las bases para impulsar otra manera de crecer.



El sindicato ha insistido en la necesidad de impulsar medidas con efectos a corto plazo para asegurar la protección social y apoyar la reinserción laboral de las personas desempleadas, para lo que es necesario, a su juicio, que el sistema de prestaciones por desempleo atienda a los más desprotegidos.



Además, el sindicato ha insistido en mejorar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo, y fijar las bases para relanzar el crecimiento en torno a las actividades de mayor valor añadido, porque, en su opinión, "es patente" que el modelo de crecimiento de la última década no sirve.