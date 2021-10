La huelga iniciada esta medianoche por los transportistas ha provocado problemas circulatorios y retenciones en las vías de acceso a Madrid, Valencia, Valladolid y Bilbao, con carreteras colapsadas por decenas de camiones que circulan a baja velocidad y que bloquean carriles y centros de distribución.

Los últimos problemas se han registrado en la autovía A-1, a la altura de Alcobendas, en Madrid donde, a las 15.30 horas se han producido retenciones de unos dos o tres kilómetros en ambos sentidos.

La circulación en la carretera de Burgos es especialmente complicada en el tramo comprendido entre Alcobendas y la M-30, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Además, hay atascos en el paso fronterizo de la Junquera, en Girona tanto en la AP-7 como en la N-II y en la CS-22 de Castellón de la Plana en dirección hacia el Puerto y en la A-62 en Valladolid capital.

Otro sector afectado por las movilizaciones contra la subida del carburante es el de las cofradías de pescadores catalanes , que este lunes no han salido a la mar para solidarizarse con estas protestas.

Según informa RNE en Valladolid, hay enfrentamientos entre los piquetes informativos y algunos camioneros en el polígono industrial de Villanubla . Los huelguistas están impidiendo la salida de camiones de una planta de distribución de una cadana de supermercados. "Me han dicho que si entro, no salgo", se queja uno de los camioneros.

La convocante del paro, Fenadismer (que representa al 19% del transporte pesado y el 11% del ligero) no ha aceptado las medidas propuestas por el Gobierno.

Después de tres horas, ha terminado sin éxito la reunión de responsables del ministerio de Fomento con representantes de los transportistas -tanto los autónomos convocantes del paro como los grandes transportistas que no lo apoyan.

Llamamiento a la tranquilidad

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho en 'Los Desayunos' de TVE que el Gobierno va a tratar de garantizar "los derechos de los que quieren ir a la huelga y los de los que no quieren", y garantizar, así mismo, el "derecho de los conductores" en referencia a los atascos que se están produciendo. Rubalcaba, por otro lado, ha asegurado que a los ciudadanos "no les va a faltar la gasolina" en referencia a la preocupación de que el combustible no pueda llegar a las gasolineras.

Los transportistas se movilizan para protestar por la subida del precio del carburante y exigir medidas como que se establezca un precio mínimo obligatorio para que no tener que trabajar por debajo de los costes. El paro está convocado por la Federación Nacional de Transporte de Mercancias (Fenadismer), que también exige que se pueda hacer repercutir en los precios la subida del precio del carburante.