El Euribor, el indicador más utilizado para el cálculo de hipotecas, ha marcado un máximo anual intradía del 4,999% y queda así a una milésima del 5%, cota que no alcanzaba desde noviembre de 2000.



En lo que va de mes el indicador no ha bajado ni un sólo día del 4,9% y ha marcado su máximo anual intradía, de modo que la media mensual podría situarse en el 4,9%.



Pese a todo, los analistas consultados no descartan que el Euribor termine el año por debajo de los niveles actuales, siempre y cuando no se produzca un hecho que desestabilice los mercados, como fue el verano pasado la crisis de las hipotecas "subprime" o de alto riesgo.



Los expertos de Renta 4 señalan que, si antes de finales de año no se produce ninguna noticia inesperada "relacionada con la crisis 'subprime'", el Euribor "terminará bajando" para situarse "en torno al 4,85%".



Nuria García, analista de macroeconomía de Ahorro Corporación, cree que en el segundo semestre del año la desaceleración económica "se podría hacer más patente", lo que llevaría al Euribor a cerrar el año "entre el 4,5% y el 4,75%".



Julián Benavente, analista de CM Capital Markets, dijo asimismo que el indicador podría terminar el año en la banda "del 4,5% ó 4,75%, asumiendo la posibilidad de una ligera subida de los tipos de interés en la zona euro y la moderación de las tensiones de liquidez".



El Euribor cerró abril en el 4,820%, después de dos meses consecutivos de subidas.



El Euribor a 12 meses, el índice más utilizado por los bancos para prestar dinero a sus clientes, comenzó a cotizar en enero de 1999 y, desde entonces, ha oscilado entre un mínimo de 2,014% y un máximo del 5,248%.