(Música créditos)

(Música cabecera)

# ¡Yoyo! # Dos hermanos sincronizados

# y hagamos lo que hagamos # siempre vamos de la mano.

# Estás junto a mí o no estás aquí,

# siento tu corazón muy dentro de mí.

# ¡Yoyo! # Dos hermanos en acción.

# ¡Yoyo! # Que empiece ya la diversión.

# Nosotros somos dos # y solo faltas tú.

# Y el perro más gamberro, # nuestro perro Ragoo.

# Si pensamos unidos los dos # cualquier cuestión tiene solución.

# Cualquier cuestión tiene solución. #

"TRABAJO EN EQUIPO"

¡Ay! Venga, un poquito más. ¡Ay!

Espera, está claro que no llegas. Deja que te ayude, hermano.

¡Para, deja de hacer eso!

Vas a romper todo lo que hay en el armario.

(LADRA) (LOS DOS) ¡Ragoo!

¿Qué tienes ahí?

(GRITA) (RÍEN)

(LOS DOS) ¡Yo, yo, vámonos!

(GRITAN) ¡Caramba!

Vamos a jugar a tirar y buscar, venga, por favor.

Venga. Vale.

Venga, Ragoo, busca.

¡Qué daño!

Venga, rápido, decídete.

O me tiras el palo o me lo das.

¡Voy a por él!

Oye, no se te da muy bien tirarlo, ¿verdad, colega?

Además no has dicho busca.

Hola. Hola...

¿Qué estás haciendo aquí? Tom, ¿va todo bien?

Sí.

Mis amigos y yo vamos a dar una fiesta.

Ya solo me quedan los últimos detalles.

¡Ay!

Oh, no, la mesa se ha roto.

Vale, ya voy a buscar, otra vez. Anda...

Creo que con esto puedo arreglarla.

Oye, que no te lo he dado para eso. tienes que volver a tirármelo.

Ragoo, ya vale por hoy.

Ve a perseguir un conejo o algo. ¿A un conejo?

Espléndida idea.

Es demasiado pequeño. Ojalá fuera un poco más grande.

-¡Tachán, tus deseos son órdenes para mí!

¡Tus deseos son órdenes para mí! (SORPRENDIDOS)

-Soy Mía, la bruja que siempre se queda escasa.

-Es genial. ¿Puedes hacer un palo un poco más grande?

-Apartaos. ¡Magia potagia!

¿Eh? Magia potagia.

Oye, ¿y ya está? Bueno, es un poquito más grande.

Pero la mesa sigue torcida. ¿Puedes volver a hacerlo?

(SUSPIRA)

No funcionaría.

Soy la bruja que siempre se queda escasa.

Puedo hacer algo de magia, pero solo un poquito.

Nunca es suficiente.

-Pues la verdad es que eso no me ayuda a nada.

-¿Puedo hacer algo más? Quiero ayudarte.

(PENSATIVO) Estaría bien tener una tarta.

-Pues marchando una tarta ahora mismo.

¡Magia potagia!

(Música)

-Es un poco pequeña, ¿no? No caben ni las cerezas.

-Bueno...

Mira, por lo menos lo he intentado. Chicos, ¿vamos a jugar?

No he encontrado ningún conejo, pero he encontrado esta pelota.

Estaba en un sitio un poco raro, pero ya podemos volver a jugar.

Es una bola de nieve. ¿De dónde la has sacado, Ragoo?

De un sitio muy frío que hay dentro de esa cueva.

¿Seguro que estamos yendo bien, Ragoo?

Claro que sí.

Qué frío hace.

Mirad.

¡Busca! ¡Por fin!

Oh, ¿quién ha sido?

Lo sentimos mucho. Solo estábamos jugando.

Deberíais tener más cuidado. Me habéis tirado la nariz al suelo.

Bueno, por lo menos tienes muchas de repuesto.

Sí, pero son todas muy pequeñas.

Un hombre tan importante como yo no puede llevar este tipo de nariz.

¿Veis?

Oh, ojala mi nariz fuera más grande.

Tus deseos son órdenes para mí.

Soy el mago que siempre se pasa.

¿Esto ya ha pasado o me lo he imaginado yo?

Qué bien.

Quiero que mi nariz sea más grande. -Claro, ahora mismo.

Abra...

Abra...

¡Abracadabra! -¡Oh!

-¿Me he pasado?

Sí, creo que sí, por eso dicen que siempre me paso con mis hechizos.

Me pasa mucho, pero ya estoy acostumbrado.

Chicos, vamos a jugar.

Vamos a empezar otra vez. Como si no hubiéramos jugado antes.

¿Estás pensando lo mismo que yo, hermano?

Claro, como siempre, Yo.

(Música animada)

(RAPEA) "Es más que una hermana". (RAPEA) "Es más que un hermano".

(RAPEAN) "Y hagamos lo que hagamos, siempre vamos de la mano".

(Continúa la música)

# Si pensamos unidos los dos, cualquier cuestión tiene solución. #

(Música)

(LOS DOS) Ojalá estuviera aquí la bruja que siempre se queda escasa.

-¡Tus deseos son órdenes para mí!

Hola, Mía. Te presento al mago que siempre se pasa.

Mago, yo quiero presentarte a la bruja que siempre se queda escasa.

(LOS DOS) Chicos, deberíais trabajar en equipo.

-¿Qué ordenáis?

Bruja, tu magia nunca es suficiente.

Y tú, mago, siempre te pasas un montón.

(LOS DOS) ¿Por qué no conjuráis juntos los hechizos?

-Intentadlo, por favor.

Lo único que pido es una nariz normal.

-Magia potagia. -Abracadabra.

-Muchas gracias.

Y ahora ayudad a Tom.

Hola. -¿Eh?

Esto no sirve, la mesa sigue rota. Mis amigos van a llegar enseguida.

-Tranquilo, lo arreglaremos.

-Abracadabra. -Magia potagia.

-¡Genial! ¿Podríais arreglar también la tarta?

-Si lo que quieres es una tarta enorme, déjame a mí.

¡Abracadabra! -¡Bien!

Muchas gracias.

(LOS DOS) Abracadabra, abracadabra. Magia potagia, magia potagia.

(RÍE)

Hermana, no nos hace falta la magia, solo tenemos...

Que trabajar en equipo.