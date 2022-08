(Música cabecera)

# ¡Yoyo! # Dos hermanos sincronizados

# y hagamos lo que hagamos # siempre vamos de la mano.

# Estás junto a mí o no estás aquí,

# siento tu corazón muy dentro de mí.

# ¡Yoyo! # Dos hermanos en acción.

# ¡Yoyo! # Que empiece ya la diversión.

# Nosotros somos dos # y solo faltas tú.

# Y el perro más gamberro, # nuestro perro Ragoo.

# Si pensamos unidos los dos # cualquier cuestión tiene solución.

# Cualquier cuestión tiene solución. #

"¡OH, NO! ¡SE ME HA OLVIDADO!"

(TARAREA)

(LLORA)

¿Qué te pasa, Ragoo?

Hermana, ¿has sacado a Ragoo a pasear?

Hoy te tocaba a ti. (TARAREA)

¡Yo! ¿Eh?

¿A Ragoo? ¿Qué? Ah, da igual...

Pues ahora es imposible sacarlo. Mira, está lloviendo a mares.

Um... Hermanas... No tienen remedio.

(Fanfarria)

¿Y ahora qué es lo que te pasa, Ragoo?

(RÍEN)

(LOS DOS) ¡Yo, yo, vámonos!

(Música animada)

¡Ah! ¡Tened cuidado, que voy!

(LOS DOS) ¡Vaya! ¡Qué dolor!

¡Anda! ¡El arco de mi violín!

Llevaba un montón de tiempo buscándolo.

Genial. Por fin lo has encontrado.

Oye, Max, ¿no te vienes a la fiesta del volcán?

Justo vengo de allí y mola un montón. -¡Qué guay!

¡Ah, es verdad! ¡Era hoy! ¡Se me había olvidado totalmente!

¿Queréis veniros? (LOS DOS) ¡Pues claro!

(RÍE) ¿Por qué no?

A los perros nos va la marcha, así que vamos allá.

¡Vamos a la fiesta! ¡Qué bien!

(RÍEN)

(Música)

(RÍEN)

¡Oh! ¿Pero por qué se va todo el mundo?

Uy, vaya, Max, creíamos que ibas a venir.

Menudo fiestón te has perdido. -Ya, lo siento. Se me había olvidado.

-No pasa nada. Nos vemos en la próxima.

-Ay... Vale...

Siento mucho que os hayáis perdido la fiesta.

Últimamente tengo la cabeza en las nubes.

A mí a veces eso también me pasa.

¿Cómo que a veces? Yo diría que siempre.

Um... Me da la sensación de que se me ha olvidado otra cosa.

Um... Quizá... ¿Cómo se hace volar una cometa?

Eso también se me había olvidado,

pero, no, nunca he sabido hacer volar una cometa,

así que no creo que sea eso lo que se me había olvidado.

¿A lo mejor el cumpleaños de tu madre?

Ya lo sé. Ya sé que también se me olvidó su cumple.

Ay... Creo que se enfadó un poquito. Ay...

O quizá se te ha olvidado una cita con el dentista.

Eso también se me pasó, pero casi que mejor.

Tendrías que haber devuelto ya este libro.

¡Ostras! ¡Es verdad! ¡Se me olvidó devolverlo a la biblioteca!

(Música)

Pues menos mal. Está abierta.

Hola. Vengo a devolver esto. Hasta luego.

-¡Un momento! -¿Eh?

-Este es el décimo libro que devuelves con retraso.

Voy a retirarte el carnet de la biblioteca

hasta el año que viene. -Disculpe, se me olvidó.

-Pues no vuelvas hasta dentro de un año.

(LOS CUATRO) ¿Ah?

-Un año entero... Ay...

Para entonces ya será la Edad de Bronce.

Bueno, quizá te pueda prestar un libro algún amigo.

¡Qué buena idea!

Además, no sabía donde tenía mi carnet de la biblioteca.

¿Se te ha olvidado algo más?

¿Sabes al menos dónde tienes la colita?

¡Ah!

Uf, menos mal que sigue ahí.

¿Y si lo que se me ha olvidado es algo muy importante

y ahora ha pasado algo muy malo? ¿Como... dónde vives?

¡Si vivo aquí! O qué día es hoy...

Es... ¿De verdad hace falta saber qué día es hoy?

Oye, Max, cuando llegamos estabas buscando el arco.

Y aquí tienes tu precioso violín. A lo mejor tenías que...

¡Ah! ¡Ir al último ensayo antes del gran concierto!

(GRITA)

No puede ser, no me acordaba.

(Música)

Muy bien, chicos. Hoy lo dejamos aquí.

Nos vemos mañana. -¡Esperad!

(JADEA) Perdón por el retraso. -Max, siempre llegas tarde.

Si no llegas a tiempo al concierto de esta tarde

quedarás expulsado de la orquesta.

(Música)

Mira...

¿Estás pensando lo mismo que yo? Claro, como siempre, hermano.

(Música animada)

(RAPEA) "Es más que una hermana". (RAPEA) "Es más que un hermano".

(RAPEAN) "Y hagamos lo que hagamos, siempre vamos de la mano".

(Continúa la música)

# Si pensamos unidos los dos,

# cualquier cuestión # tiene solución. #

(Música)

(LOS DOS) ¡Tachán!

¿Se supone que el del dibujo soy yo? Pues claro que eres tú.

El director necesita una partitura

para acordarse de qué toca a cada uno.

Y tú necesitas esto para acordarte de ir al concierto.

¿Y eso es para que no se me olvide ir al dentista?

Sí. De esa forma, cuando haya algo de lo que quieras acordarte...

Solo tienes que dibujarlo aquí. Seguro que así te acuerdas de todo.

¡Pero qué buena idea! Gracias, chicos.

¡Oh, tengo que irme al concierto! ¡Tengo que irme, chicos! ¡Adiós!

(LOS DOS) ¡Hasta luego, Max!

Y que no se te olvide ir al dentista.

(RÍEN)

(RÍE)

Esto de aquí es para que no se me vuelva a olvidar nunca más

sacarte de paseo, Ragoo. Así yo también me acuerdo.

Hoy me toca a mí. (LADRA)

(LOS DOS) ¡Espera, Ragoo!

(Música créditos)