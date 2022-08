(Música cabecera)

# ¡Yoyo! # Dos hermanos sincronizados

# y hagamos lo que hagamos # siempre vamos de la mano.

# Estás junto a mí o no estás aquí,

# siento tu corazón muy dentro de mí.

# ¡Yoyo! # Dos hermanos en acción.

# ¡Yoyo! # Que empiece ya la diversión.

# Nosotros somos dos # y solo faltas tú.

# Y el perro más gamberro, # nuestro perro Ragoo.

# Si pensamos unidos los dos # cualquier cuestión tiene solución.

# Cualquier cuestión tiene solución. #

"MIEDO A PRIMERA VISTA"

(RÍE)

Qué divertido. Yo, ¿qué es divertido?

Este libro.

Es divertidísimo. Tienes que leértelo.

No, gracias, no me va a gustar.

Cómo lo sabes, si todavía no te lo has leído.

Lo sé por la portada. Es un libro para chicos.

Sé que no va a gustarme. Hermanas...

¿Pero qué tienes ahí, Ragoo? (RÍE)

(RÍEN)

(LOS DOS) ¡Yo, yo, vámonos! (RÍEN)

¡Ay!

(RÍEN)

Pero bueno, ¿qué hacéis? Uy, lo siento mucho...

Nos ha costado muchísimo construir ese fuerte, ¿sabéis?

¿Has dicho un fuerte?

¿Lo usáis para jugar al escondite?

No, queremos escondernos del dinosaurio rojo.

-Es la criatura más malvada y aterradora de toda la prehistoria.

¿La más aterradora? Yo me encargaré de ese dinosaurio.

Pero lo haré más tarde,

primero tengo que encargarme de este huesecito tan rico.

Chicos, ¿por qué os da tanto miedo este dinosaurio?

Todo el mundo sabe que se dedica a secuestrar lagartos,

luego se los lleva a su cueva y allí se los come.

-Da muchísimo miedo.

Pues yo no veo ningún dinosaurio.

Eso es porque no estás mirando hacia donde hay que mirar.

(GRUÑIDOS)

(GRITAN)

Esto está buenísimo.

De los mejores huesos que he probado.

¿Eh? (GRUÑE)

Caramba, no serás tú el dinosaurio, ¿verdad?

(GRITA)

Perdona, se me olvidaba esto.

¿Y ahora que está haciendo? Déjame a mí.

Creo que solo está paseando. Seguro que tiene mucha hambre.

-¿Eh?

(TODOS) ¡Ah! -Creo que nos ha olido.

(GRUÑE) (GRITAN)

Ya está aquí otra vez.

No va a quedarse con mi hueso, me niego.

Voy a enterrarlo ahora mismo.

No podemos dejar que el dinosaurio nos trate así, hermano.

Tenemos que hacer algo.

(SORPRENDIDOS)

Claro, le tenderemos una trampa.

Vamos, todo el mundo a cavar.

Bueno, ahora solo falta atraer al dinosaurio rojo a este agujero.

¿Y cómo hacemos eso?

Pues está claro que necesitamos un cebo.

¡Ragoo! ¿Yo?

¿Por qué tengo que ser yo?

(Música)

Oye, tú, culo gordo.

Sí, te he llamado culo gordo. ¿Algo que decir al respecto?

(GRUÑE) (GRITA)

¿A que no me pillas?

¡Ay!

Pero bueno, Ragoo no tenía que caerse dentro.

¡Ay, caramba!

¿No pensaréis dejarme aquí, verdad, chicos?

Solo quiero que sepas que eso de culo gordo se lo decía a alguien

que había detrás de ti.

Ah...

Pues no ha salido muy bien.

Eso, eso, vete corriendo. Huye, cobarde, no me das miedo.

(CHISTA) ¿Eh?

(GRITAN)

¡Vete! Déjanos, eres muy pesado.

Espera un momento. ¿Qué le pasa en el cuello?

¿Estás pensando lo mismo que yo? Pues claro, como siempre, hermano.

(Música animada)

(RAPEA) "Es más que una hermana". (RAPEA) "Es más que un hermano".

(RAPEAN) "Y hagamos lo que hagamos, siempre vamos de la mano".

(Continúa la música)

# Si pensamos unidos los dos, cualquier cuestión tiene solución. #

Túmbate, dinosaurio. Para que podamos ver lo que te pasa.

(A LA VEZ) ¡Oh, no, se los va a comer!

¡Mira, hermana, pero si se le ha cascado un hueso!

Seguro que por eso se señalaba la boca todo el rato.

(GRITAN)

Muchas gracias, llevo siglos con ese hueso atascado.

No podía ni hablar ni comer, ha sido horrible.

He intentado pedir ayuda, pero siempre se iban corriendo.

Es que creían que querías comértelos.

¿Comérmelos?

Qué va, para nada. Qué asco.

Yo no como carne, soy vegano.

Lo que pasa es que estaba usando este hueso como palillo y se me escurrió.

-Entonces, si no querías comernos, ¿por qué nos perseguías todo el rato?

-Solo quería jugar con alguien, pero no dejabais de correr.

Puedo hacer de tobogán, ¿sabéis? (A LA VEZ) ¿En serio?

(LOS DOS) ¡Vamos a probar!

(GRITAN)

(LOS DOS) ¡Qué divertido! ¡Cómo mola esto!

(RÍEN)

Yo, lee un poquito, venga.

Las historias de dinosaurios son una pasada.