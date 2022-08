¡Ojo a los letreros!

127872

Yoyo

6562551

Vida de alfombra

La alfombra se queja de que nadie la ve y de que todo el mundo la pisa. Está cansada de llevar una vida de alfombra y quiere ser otra cosa, pero no se decide. No quiere ser un mantel porque se mancha; no quiere ser un cuadro porque se aburre. Al final, comprueba que ser alfombra no está tan mal.