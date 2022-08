(Música cabecera)

# ¡Yoyo! # Dos hermanos sincronizados

# y hagamos lo que hagamos # siempre vamos de la mano.

# Estás junto a mí o no estás aquí,

# siento tu corazón muy dentro de mí.

# ¡Yoyo! # Dos hermanos en acción.

# ¡Yoyo! # Que empiece ya la diversión.

# Nosotros somos dos # y solo faltas tú.

# Y el perro más gamberro, # nuestro perro Ragoo.

# Si pensamos unidos los dos # cualquier cuestión tiene solución.

# Cualquier cuestión tiene solución. #

"UNA CUESTIÓN DE RITMO"

Um... "Oh... Oh... Oh".

¡Oh! ¡Oye! Que estaba intentando hacer un experimento, ¿vale?

Y yo estaba intentando hacer yo... yoga.

Pues está claro que se te da fatal el yoga...

Así que igual es mejor que lo dejes.

No. Me encanta el yoga y, además, estoy mejorando.

A lo mejor, si sigo practicando... (SUSPIRA)

(Maracas)

¿Qué llevas ahí, Ragoo? (RÍEN)

(LOS DOS) ¡Yo, yo, vámonos!

(RÍEN)

¡Bien! ¡Uh!

(RÍEN)

Venga, vamos allá.

(RÍEN)

(LOS DOS) ¡Hala!

¡Yuju! ¡Bien!

(RÍEN)

Oye, ¿habéis oído eso? (LOS DOS) ¡Flípalo!

(RÍEN)

"¡El dinosaurio!". Oh, no...

(GRITAN ATERRADOS)

Uf... ¡Por qué poco!

Por los pelos...

¿Y de dónde salía esa música?

Venía de allí, de detrás de aquella roca.

Vamos a ver.

¡Ah!

¡Oye!

No me pises las baquetas...

Disculpa.

En realidad las baquetas no tienen mucha importancia.

Nadie quiere escucharme tocar. ¿Y eso por qué?

¿Veis a esos de ahí? Pues son mis amigos.

Ellos sí que tocan superbién. Tienes razón.

¡Oye, que yo también podría ser así de bueno,

pero es que no me dan la oportunidad! Eso es muy injusto.

Vamos a hablar con ellos.

(RÍEN) Muy buenas.

¡Santo cielo! -Pensábamos que eras un dinosaurio.

-Siempre se pone a husmear cuando tocamos.

-¿Por dónde íbamos? Ah, ya...

Un momento. ¿Por qué no dejáis que Leo toque con vosotros?

Bueno... Si insistís... -¡Genial!

(Ruido)

-Hay una razón por la que no queremos que toque con nosotros.

¿A qué sabéis cuál puede ser?

Puede ser... Pero si practico un poquito más...

Vosotros seguid tocando. Nosotros venimos enseguida.

La base de casi toda la percusión son los paradiddles.

¿Los qué? Los paradiddles.

Es el ritmo de la música.

Mejor deja esto en manos de alguien que sabe lo que dice.

Mira.

(Palmas y tambor)

Vale...

(Redoble)

Ay... ¿Pero quién te ha enseñado a tocar así?

¿No me estaba saliendo un poquito mejor?

(LOS DOS) Em...

Ay...

(Música)

(GRITAN)

¡Ay! ¡El dinosaurio!

(TRISTE) Oh...

¿Eh? Oh, oh...

Un día, al final, va a pillarnos.

-Oye, esto tiene buena pinta.

¿Me dejáis que pruebe otra vez?

-Vale.

(Música)

¡Qué divertido! ¿A que sí?

-Ha sido...

-Ay...

A lo mejor puedes aprender a tocar otro instrumento.

Pero a mí me gusta la percusión, chicos.

Es que si me dejaran practicar más seguro que tocaría mejor.

Bueno, igual dentro de 100 años.

¿Eh?

¡Es el dinosaurio otra vez! ¡Vamos! ¡Escondeos!

(GRITAN)

No hace falta.

Me encanta la música,

pero es que cada vez que intento acercarme,

dejan de tocar y salen corriendo.

¡Anda!

Yo creo que ya le ha pillado el truco.

Sigue tocando, Leo.

(GRITAN)

-No pares, que es muy guay.

¿Estás pensando lo mismo que yo? Claro. Como siempre, hermano.

(Música animada)

(RAPEA) "Es más que una hermana". (RAPEA) "Es más que un hermano".

(RAPEAN) "Y hagamos lo que hagamos, siempre vamos de la mano".

(Continúa la música)

# Si pensamos unidos los dos,

# cualquier cuestión # tiene solución. #

(Música)

¿Sabes qué? Tienes mucho sentido del ritmo, la verdad.

Muchas gracias. Estoy entrenando para ser bailarina,

pero a mí me gusta bailar con música de fondo

y no encuentro a nadie que quiera tocar mientras yo bailo.

-Si quieres, toco yo.

Está muy bien, pero creo que puede ser incluso mejor.

(TARAREA)

¿Qué es eso? -La verdad es que tiene ritmo.

-¡Hola!

(GRITAN)

Oye, no nos asustéis.

Que el dinosaurio solamente quiere bailar.

¡Eso!

(Música)

¡Hala!

(Música)

Cada vez tocas mejor, ¿eh?

-Debería ensayar con nosotros de vez en cuando.

-¡Otra, otra!

Esto parece que va viento en popa.

Ya ves, menudo espectáculo tienen aquí montado.

Pues lo que más nos gusta a nosotros.

(RÍEN)

¡Oh! ¿Eh?

Perdón. Nada, no pasa nada.

Enséñame cómo se hace.

(LOS DOS) ¡Oh!

Podemos apoyarnos en la pared para no perder el equilibrio.