(Música cabecera)

# ¡Yoyo! # Dos hermanos sincronizados

# y hagamos lo que hagamos # siempre vamos de la mano.

# Estás junto a mí o no estás aquí,

# siento tu corazón muy dentro de mí.

# ¡Yoyo! # Dos hermanos en acción.

# ¡Yoyo! # Que empiece ya la diversión.

# Nosotros somos dos # y solo faltas tú.

# Y el perro más gamberro, # nuestro perro Ragoo.

# Si pensamos unidos los dos # cualquier cuestión tiene solución.

# Cualquier cuestión tiene solución. #

"UNA MÚSICA ESPECIAL"

(SUSPIRA) Ay...

¡Tachán!

Yo, no me estás mirando.

Sí que te estoy mirando.

Llevo mirándote más de una hora, hermana.

Qué bien

porque creo que ya me sale a la perfección.

¡Oh!

Bueno, casi.

Es bastante difícil hacer yoga.

Creo que voy a leer un poco.

Mírame.

Mírame.

¡Oh!

Hermano, voy a hacer la postura del árbol bien

como que me llamo Yo.

Bueno, sigue haciendo tonterías si quieres,

pero yo voy a leer un poco.

Esto no es una tontería, Yo.

(AMBOS) ¿Ah?

¡Hola! Ragoo.

¿Qué tienes ahí?

(RÍEN)

(RÍE)

(LOS DOS) ¡Yo, yo, vámonos!

(RÍEN)

(AMBOS) ¡Oh!

¡Uy!

¿Oyes eso?

Mm... (TODOS) ¡Música!

-Pues claro que es música.

Es el Festival de la Charca,

el evento musical más importante del año.

(A LA VEZ) ¡Flípalo!

Oye, hermana, ¿dónde está Ragoo?

Hola a todo el mundo.

Soy Ragoo, el perro cantante y flipante.

# Si veo un conejo,

# le persigo y no me alejo. #

Esta actuación es lo más vergonzoso que he visto nunca.

# Y si veo un gato,

# me entra el arrebato. #

¡Para!

Por favor, que alguien saque a este perro de aquí ahora mismo.

¡Seguridad!

Oye, colega, que la canción es mucho más larga.

¡Siguiente!

Venga, seguro que hay alguien que lo hace mejor que este perro.

-¡Ya estamos aquí!

(TODOS) ¡Bien! ¡Sí!

# Somos lagartijas # y zombis también.

# Si te flipa el rocanrol, # lo pasarás muy bien. #

¡Sí!

¿Oh? Ragoo, ¿estás bien?

No, no me han dejado acabar la canción

y ni siquiera había llegado a la parte buena,

donde toco un solo con la colita.

Se van a enterar de lo que es bueno.

(GRUÑE)

(JADEA)

Oye.

Para ahora mismo y mira la señal.

Solo pueden entrar los músicos de verdad.

Los raritos se quedan fuera,

así que no pasáis ni tú ni Van Sapoten.

¿Y quién es Van Sapoten?

Otro farsante que ni siquiera tiene un instrumento musical

y tampoco va a tocar aquí.

¿Y eso quién lo dice?

Lo digo yo, que soy quien dirige el festival.

¿Sabéis qué? Ellos se lo pierden.

Les habría encantado mi solo de colita musical.

(LEJANO) ¡No te rindas! ¿Eh?

Hola, soy Van Sapoten. ¿Ah?

Y voy a tocar en ese festival

como que soy un sapo.

¿Qué os parece?

Es una hoja. (TODOS) Mm...

-Sí, bueno, toco la hoja.

Puede parecer una tontería, pero...

Por supuesto que no.

Bueno, tengo que decir que sí que es un poco raro.

¡Qué bien!

Por fin encuentro a alguien que cree en mí.

¿Y tú tocas eso?

No, esto es solo un simple trozo de papel.

Creo que los dos os merecéis tocar en el festival, chicos.

¿De verdad? ¿Mm?

Claro, y tengo un plan para colaros dentro.

(RÍEN)

-Oye, ¿a dónde creéis que vais?

¿Y qué lleváis en esa cosa?

Es la decoración del escenario para...

Nuestra actuación. Ah, vale,

pues entonces podéis pasar.

Madre mía. Les hemos engañado pero bien.

Qué ganas de que escuchen mi solo de colita.

¡Para!

(ESTORNUDA)

-Mm...

¡Ajá!

Queríais colaros, ¿verdad?

Em...

No, ellos también son decoración.

¡Largo! Ah...

¡Y ni se os ocurra volver!

(SUSPIRA) Ay. Lo siento, chicos.

Siempre meneo la colita cuando estoy contento.

(AMBOS) Mm...

Pero ahora estoy triste.

No estés triste.

Hazme caso, la música me hace muy feliz.

¿Os he dicho ya que toco la hoja?

Ya veréis, seguro que no habéis escuchado nada parecido.

Oye, no hace falta que toquéis en el festival.

Podéis tocar justo aquí.

¡Claro!

Me encantaría,

pero la música de hoja necesita mucho público.

Una multitud de admiradores gritando,

un escenario enorme

y un póster gigantesco.

¿Estás pensando lo mismo que yo?

Pues claro, como siempre, Yo.

(Música animada)

(RAPEA) "Es más que una hermana". (RAPEA) "Es más que un hermano".

(RAPEAN) "Y hagamos lo que hagamos, siempre vamos de la mano".

(Continúa la música)

# Si pensamos unidos los dos,

# cualquier cuestión # tiene solución. #

(AMBOS) Mm...

(Música animada)

(AMBOS) ¡Muy bien!

Ahora, las luces. ¡Tachán!

¡Hala!

(CARRASPEA)

(TOCA LA HOJA)

Qué chulo. (RÍE)

(TODOS) ¿Eh? ¿Qué es eso?

-¡Concentraos!

¡Chicos!

(Murmullos)

(Música animada)

¡Me encanta!

Hermano, estamos en el mejor festival de música del mundo.

¡Oye!

(MURMURAN) -¿Qué pasa? -¿Va a decir algo?

-Me temo lo peor. (CARRASPEA)

-Ha sido...

(TODOS) Mm...

-¡Genial, maravilloso!

¡Extraordinario! -Gracias.

-Por favor, ven al festival y toca la hoja.

-¡Claro! Sería todo un honor.

(RÍEN)

Entonces, puedo acabar mi canción, ¿no?

# Nosotros somos dos # y solo faltas tú

# y el perro más gamberro, # nuestro perro Ragoo. #

(AÚLLA)

¡Tenías razón, hermana!

Si algo te gusta mucho, no es ninguna tontería.

Así que te apetece hacer un poco de yoga.

Por supuesto, y no voy a parar

hasta que me salga la postura del árbol.