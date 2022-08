Súpernormales

(Música cabecera)

# ¡Yoyo! # Dos hermanos sincronizados

# y hagamos lo que hagamos # siempre vamos de la mano.

# Estás junto a mí o no estás aquí,

# siento tu corazón muy dentro de mí.

# ¡Yoyo! # Dos hermanos en acción.

# ¡Yoyo! # Que empiece ya la diversión.

# Nosotros somos dos # y solo faltas tú.

# Y el perro más gamberro, # nuestro perro Ragoo.

# Si pensamos unidos los dos # cualquier cuestión tiene solución.

# Cualquier cuestión tiene solución. #

"SUPERNORMALES"

Hoy me he levantado muy inspirada. Voy a ponerme a dibujar

algo superartístico. Se me ha ocurrido un tigre con alas.

(ASIENTE) ¿Y si dibujas un rascacielos?

Los grandes artistas no pintan rascacielos.

¿Eh? ¿Qué te parece una pirámide? ¡Estate quieto!

Que lo vas a empeorar.

(LADRA)

Ragoo, ten cuidado. ¿Qué es lo que llevas en la boca?

¿Eh?

¡Espéranos, Ragoo!

(RÍEN)

(AMBOS) ¡Yo Yo! ¡Vámonos!

(Música animada)

Ah.

Magnífico, Ragoo. Los perros estamos bastante puestos

en esto de rodar.

(A LA VEZ) ¿Eh?

Chicos, algo me huele a chamusquina.

Siete, ocho, nueve...

¡Ah!

Que no, que a mí no me sale esto.

¿Qué te pasa?

(SOLLOZA)

Dejad que yo me ocupe, chicos. Que yo sé cómo animarle.

¡Tachán!

(RÍEN)

Caramba, pues sí que estará mal si mi truco no ha funcionado.

Lo siento, es que estoy tan triste que no puedo disfrutar de nada.

Mis amigos no quieren jugar conmigo porque ni sé volar ni corro

tan rápido como un tren. ¿Y qué más da? Nadie puede hacerlo.

Sofía y Mike sí que pueden, son superhéroes.

(ASIENTE)

(A LA VEZ) Oh...

¡Ya lo tengo, Mike! ¿Tirar y buscar?

Yo también quiero jugar. ¿Sí? A ver qué tal se te da.

¡Anda! ¡Oye! ¡Dámelo!

Oye, así no se juega a tirar y buscar.

¡Qué chulo! ¡Cómo mola!

Ha estado chupado, Sofía. La próxima vez,

tíralo más alto.

(RÍEN)

¿Podemos jugar? ¿Eh?

¿Y qué tenéis de especial vosotros?

-Eso, a ver, ¿cuáles son vuestros poderes?

Eh... A mí se me da genial la ortografía.

(RÍE)

Vaya, pues qué ridículo. -Entonces, eres como Tom.

(ASIENTE)

¿Eh?

Vámonos. No vamos a jugar con gente así de normal.

(Música triunfal)

¿Uh? Ah...

Uh... No te preocupes, Tom,

que nosotros te ayudamos. ¿Y cómo vais a ayudarme?

No podéis darme superpoderes. Se me ha ocurrido una idea.

Quizá podamos hacer que Sofía y Mike se crean que tenemos superpoderes.

Listo. Así parece que está flotando.

(ASIENTE)

Oh, oh, oh.

¡Sí!

Además, parece que Tom está sujetando el árbol él solito.

¡No puede ser!

-Mira, Sofía, ahora Tom tiene superpoderes.

-¿Eh?

-Yo eso no me lo creo.

Si de verdad eres tan fuerte, ¿por qué no levantas esta roca?

-Eh... Claro, puede que igual dentro de un rato.

(RÍE)

Lo sabía... Cómo va a ser un superhéroe de verdad

si no lleva antifaz.

Oh.

Uh...

Habrá que intentarlo.

No... Esto no funciona.

(ASIENTE)

Oh, puede que no sea de tu talla.

¡Sí!

¡Menuda pasada, chicos! ¿Eh? Oh...

¿Eh?

¡Oh, oh!

¿Qué está pasando?

(RÍE) Qué guay. Está chulísimo.

Hermano, somos superhéroes. Pues mira qué bien.

Para los demás no es muy divertido, que digamos.

Ragoo, ¿dónde te has metido? Estoy aquí mismo.

¿Es que no me veis? ¿Hola? ¿Soy invisible?

Estate quieto, Ragoo. Pues sí que soy invisible.

(RÍE)

Ahora no vais a querer jugar conmigo. ¿Cómo que no?

No somos como Sofía y Mike. Sí, sois iguales.

Tenéis superpoderes y un perro invisible.

¡Espera! Que queremos jugar contigo.

¿Estás pensando lo mismo que yo? Pues claro, como siempre, hermano.

(Música animada)

(RAPEA) "Es más que una hermana". (RAPEA) "Es más que un hermano".

(RAPEAN) "Y hagamos lo que hagamos, siempre vamos de la mano".

(Continúa la música)

# Si pensamos unidos los dos, # cualquier cuestión tiene solución.#

(Gong)

¿Queréis jugar al fútbol? Seguro que no nos ganáis.

¿Y cómo estás tan segura de eso?

Para empezar, yo también sé volar como tú, Mike.

Además, yo corro igual que tú, Sofía.

Eso no es justo. Si vosotros también tenéis superpoderes,

no jugamos con ninguna ventaja. -¡Podemos ganar igualmente!

¡Ay!

Ah, se me ha pasado comentaros que, además, tenemos un portero

que es invisible. Entonces, también deberíamos tener

un portero. -Igual puedo ayudaros.

Yo soy un portero de 10. -Es que no tienes ningún superpoder.

-No, me temo que no. ¿Hay algún problema?

-Uhm... No, no hace falta tener superpoderes para ser portero.

-¿Te apetece jugar en nuestro equipo?

-¡Sí! ¡Pues claro! Pásamela. Vamos a jugar.

¡Ya voy!

(RÍE)

¡Venga!

Ah.

-¡Muy buena, Tom! -Genial, estupendo, Tom.

A lo mejor, ser normal no está tan mal.

Pues si eso os ha gustado, preparaos para lo que viene ahora.

Ragoo, ¿cómo vamos a verlo si eres invisible?

(RÍEN)

¿Te apetece que dibujemos algo juntos, hermano?

¿De verdad? Sí, tienes talento artístico

de sobra como para poder dibujar algo que sea guay.

¡Oh! Hala...