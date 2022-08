(Música cabecera)

# ¡Yoyo! # Dos hermanos sincronizados

# y hagamos lo que hagamos # siempre vamos de la mano.

# Estás junto a mí o no estás aquí,

# siento tu corazón muy dentro de mí.

# ¡Yoyo! # Dos hermanos en acción.

# ¡Yoyo! # Que empiece ya la diversión.

# Nosotros somos dos # y solo faltas tú.

# Y el perro más gamberro, # nuestro perro Ragoo.

# Si pensamos unidos los dos # cualquier cuestión tiene solución.

# Cualquier cuestión tiene solución. #

"UNA PELOTA DE GRAN VALOR"

(LEE) "Y entonces su compañero se dio cuenta de que el pozo

era muy profundo y por eso había tardado tanto tiempo

en bajar". Oye.

¿Qué?

Hermano, ¿por qué has cogido a Don Pulpo sin decírmelo?

Solo le estoy leyendo un cuento, le gustan un montón.

No le gustan, es mío y sé que solo le gusta

hacer el baile del pulpo. Mira, es así.

(TARAREA)

(Música)

Y no vuelvas a coger mi pulpo, ¿vale?

(Música)

(A LA VEZ) Ragoo, ¿de dónde has sacado eso?

(RÍEN)

(LOS DOS) ¡Yo, Yo, vámonos!

(RÍEN)

(Música)

¿Lo habéis visto?

Ha sido realmente impresionante.

Lo único que tengo claro, Ragoo, es que debería dejar de ser

tan chulito, ¿sabes? (RÍE)

¡Busca!

(Música)

Colega, esa pelota es mía.

¿Qué? Oh, ¿esta pelota?

Lleva tantísimo rato tirada en el suelo

que he pensado que se le había olvidado a alguien.

¿No crees? Devuélvemela, pelele.

Bueno, si la quieres... ¡Ven a por ella!

(RÍEN)

Ragoo se lo está pasando genial.

Sí,¿ pero cómo vamos a jugar a fútbol si no tenemos pelota?

(A LA VEZ) ¡Vamos, Mia! ¡Vamos, Mia! ¡Vamos, Mia!

Ellos tienen una.

Qué pelota tan chula. ¿Queréis que juguemos un partido?

Oye, vosotros tenéis que poneros a la cola.

Si solo queremos jugar al fútbol.

Esta pelota es especial, Yo, resulta que es mía

y yo pongo las normas, así que vamos a jugar de uno en uno.

Leo, te toca. -Muchas gracias, Mike.

¿Por qué están jugando así?

No lo sé, pero me aburro muchísimo.

Yo también, la pelota de Mike es una chufa.

(A LA VEZ) -¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo!

(Música)

(Música tensión)

A Mike le encanta esa pelota, ¿sabéis?

Y le da miedo que le pase algo.

Pero bueno, para jugar al fútbol tienes que pegarle patadas.

Claro, vamos a divertirnos un rato.

(Música animada)

Te he robado la pelota cuando estabas despistado, botarate.

(Continúa la música)

No vas a pillarme con esas patitas tan cortas.

(Continúa la música)

¿A que no me coges? ¡Oh, oh, oh!

(Continúa la música)

Muy bien, Yo, te toca a ti.

Ya era hora. Mirad y aprended.

(A LA VEZ) ¡Vamos, Sofía! ¡Vamos, Leo!

¡Vamos, Mia! ¡Vamos, Yo! ¡Vamos, Yo!

-Oye... -¡Vamos, chicos!

-Para ahora mismo, mi pelota no se usa así.

No puedes pegarle una patada. Mírate los zapatos.

¿Qué?

Tienes los pies supersucios y has llenado mi pelota de barro.

Quiero que vayas a lavarte los zapatos

y que te pongas otra vez en la cola.

(Música triste)

¿A quién le toca? A mí.

Mira, mis zapatos están relucientes.

Si no te parece mal, voy a enseñarte cómo se juega de verdad.

(Música)

(SE ASOMBRAN)

¿Estás loca? No le pegues patadas a mi pelota,

que vas a romperla. (A LA VEZ) -¿Eh?

(Música)

¿De qué sirve tener una pelota si no juegas con ella?

Ya os lo he dicho, es imposible jugar

desde que Mike se compró esa pelota.

¿Y si hacemos un descansito? Total, no vas a pillarme nunca.

Hermano, ¿estás pensando lo mismo que yo?

Como siempre, Yo.

(Música animada)

(RAPEA) "Es más que una hermana". (RAPEA) "Es más que un hermano".

(RAPEAN) "Y hagamos lo que hagamos, siempre vamos de la mano".

(Continúa la música)

# Si pensamos unidos los dos,

# cualquier cuestión # tiene solución. #

(Música)

(CANSADO) He ganado yo.

Porque no puedes ni moverte.

(CANSADO) ¿Pero qué dices, colega? Si estás más cansado que yo.

Chicos, tenéis que ayudarnos. Sí, voy a contaros el plan.

(SUSURRA)

¿Lo habéis entendido? Por descontado.

Ay, qué harían los humanos sin nosotros.

Mia, ven a jugar con nosotros. Vale.

(Música)

Sofía, te toca jugar.

"¡Pásamela, corre!

¡La tengo! ¡Devuélvemela!".

Chicos, venid, cuantos más, mejor.

(A LA VEZ) ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos!

(Música)

¡Muy buena! ¡Toma!

A mí, a mí. Ven aquí, Sofía.

Oye... -¡Ya voy!

-¿Por qué se han ido todos? ¡Bien, vamos a jugar!

(Música)

(A LA VEZ) ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos!

(Continúa la música)

Chicos, ¿puedo jugar? ¡Pues claro!

Nos toca a nosotros. Te echo una carrera.

(Música animada)

Creo que necesitaremos otra pelota, ¿no?

Si queréis podéis usar mi pelota, me da igual que se ensucie.

Cuando llegue a casa, la lavo y ya está.

Gracias, vamos a divertirnos.

(A LA VEZ) ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos!

(RÍEN)

Hola, Yo. No quiero leer.

¿No te apetecerá jugar un poquito al pilla-pilla?

¡Pues claro, Don Pulpo! Empiezo yo.