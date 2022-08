(Música cabecera)

# ¡Yoyo! # Dos hermanos sincronizados

# y hagamos lo que hagamos # siempre vamos de la mano.

# Estás junto a mí o no estás aquí,

# siento tu corazón muy dentro de mí.

# ¡Yoyo! # Dos hermanos en acción.

# ¡Yoyo! # Que empiece ya la diversión.

# Nosotros somos dos # y solo faltas tú.

# Y el perro más gamberro, # nuestro perro Ragoo.

# Si pensamos unidos los dos # cualquier cuestión tiene solución.

# Cualquier cuestión tiene solución. #

"CUÁNTO HAS CRECIDO"

(Música)

¡Oh!

Oye, ¿y yo qué te he hecho?

No me caben los zapatos, han encogido.

¿Los has metido en la lavadora?

¿Yo?

¡Oh!

Si huelen así es que no han visto el jabón en su vida.

¿Entonces por qué están tan pequeños?

Voy a tener que ponerme los mismos zapatos aburridos de siempre.

Bueno, al menos no se los ha comido Ragoo como pasó con tus zapatillas.

(Música)

¿Eh? ¿Qué estás comiéndote ahora?

(RÍEN)

(LOS DOS) ¡Yo, yo, vámonos!

(RÍEN)

¡Te tengo!

Al menos uno de los dos se ha dignado a salvarme.

¿Qué es lo que está mirando?

Están jugando a la ranita.

Mirad qué pequeñitas y monas son. Yo también soy pequeño y mono.

¡Flípalo! ¡Bien, yuju!

-¡Uy, mi espalda!

¿Pero qué estás haciendo?

Lo siento mucho, no era mi intención hacerles daño.

Es que me gusta mucho este juego.

¿No eres demasiado grande para jugar a la ranita?

No pasa nada. Es Bernard, nuestro hermano pequeño.

Bueno, hermano adoptivo. ¿Eh?

Solo sabe portarse como una rana.

Hemos crecido todos juntos.

-Lo único es que Bernard ha crecido más, bastante más.

-A mí me encanta este juego. Yo creo que...

-¡Me encanta hacer saltos! (RÍE)

¡Espera!

¿Qué te parece si jugamos a otra cosa?

Muy bien, chicos. Me encanta jugar.

-Porfa. -Lo que sea menos la ranita.

¿Y si jugamos al escondite? Empiezo yo.

¡Toma ya, qué pasada! ¡Ay!

¡Ya!

(RÍE)

Uno, dos, tres, cuatro...

Oye, tienes que esconderte. -Pues vale.

Siete, ocho, nueve y diez. ¡Allá voy!

(Música)

A lo mejor el escondite no era la mejor opción.

Hay que pensar otro juego. Llevas toda la razón.

Pero Bernard se ha quedado atascado. ¡Ay!

(Estruendo)

Este juego es mucho mejor.

Este juego se llama el suelo es lava.

¿Es lava?

Tenemos que imaginarnos que sí.

Ganas si consigues no tocar el suelo.

¡Hala! ¿Estáis todos listos?

(TODOS) ¡Sí!

Tres, dos, uno... ¡Ya!

(RÍEN)

¡Bien! ¡Toma ya!

-¡Bernard! -¡Hala!

Tengo que trepar más alto.

Cuidado, perdón, que voy.

¡Tachán! (GRITA)

Oye, que no podéis tocar el suelo.

El juego no ha funcionado.

Ya, pero no es por los juegos, es que no es consciente de su tamaño.

Tenemos que enseñarle lo grande que es.

Ragoo. ¿Qué?

Tú distráele mientras se nos ocurre algún plan.

Tú tranquilo.

A ver, escuchadme, ranitas.

Vamos a jugar a Simón dice.

Yo os diré lo que tenéis que hacer,

pero solo podéis hacerlo cuando yo diga "Ragoo dice".

¿Me explico? Vamos a probar.

Saltad a la pata coja.

Todavía no he dicho "Ragoo dice". Oh, vale, ya lo pillo.

Ragoo dice... acariciarme la cabecita.

(RÍEN)

A lo mejor así sí.

Si tuviéramos algo para enseñarle lo grande que...

¿Estás pensando lo mismo que yo? Claro. Como siempre, hermano.

(Música animada)

(RAPEA) "Es más que una hermana". (RAPEA) "Es más que un hermano".

(RAPEAN) "Y hagamos lo que hagamos, siempre vamos de la mano".

(Continúa la música)

# Si pensamos unidos los dos, # cualquier cuestión

# tiene solución. #

(Música)

¡Ajá!

Oye, diles que se pongan de pie delante del bambú.

Vale.

Y ahora Ragoo dice: "Poneos delante de aquel bambú".

¡Tachán!

¡Vamos! (LOS DOS) ¡Perfecto!

Oye, Bernard, ¿ves qué alto?

Mira hasta dónde llegas. Si llego hasta aquí.

Mira lo alto que es este bambú. Llegas a la altura de su mano.

Oh.

Oh, no, pero si las ranas somos pequeñas.

Antes eras pequeño, pero mira todo lo que has crecido.

¿Así de grande soy?

pero mira, mis hermanos son muy pequeñitos.

Espera, ¿entonces soy muy grande para jugar con vosotros?

-Claro... -Que no.

-No pasa nada.

Puedes seguir jugando con ellos.

Pero tienes que tener en cuenta que estás creciendo.

Eres un poquito más grande que antes.

Pero yo quiero ser pequeñito, como vosotros.

-Te queremos incluso más que antes.

Si eres tan grande, tendrás un corazón enorme.

-Anímate.

¿Te acuerdas de lo que no podías hacer

porque eras demasiado pequeñito?

-¿Ponerme cáscaras de plátano como calcetines?

-No, había otra cosa. -¡Patinar con mi skate!

¡Yuju, me encanta ser grande! Hay que ver lo rápido que crecen.

¡Bien! (RÍEN)

(Música)

Como ya no me quedan bien...

A lo mejor la prima Momo quiere quedárselos.

¡Qué buena idea, Yo!

Me apañaré con mis zapatos de siempre.