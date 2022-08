(Música cabecera)

# ¡Yoyo! # Dos hermanos sincronizados

# y hagamos lo que hagamos # siempre vamos de la mano.

# Estás junto a mí o no estás aquí,

# siento tu corazón muy dentro de mí.

# ¡Yoyo! # Dos hermanos en acción.

# ¡Yoyo! # Que empiece ya la diversión.

# Nosotros somos dos # y solo faltas tú.

# Y el perro más gamberro, # nuestro perro Ragoo.

# Si pensamos unidos los dos # cualquier cuestión tiene solución.

# Cualquier cuestión tiene solución. #

"¿DE DÓNDE ERES?"

(RÍE) Me parto de risa.

¿Has leído ya el último cómic que ha salido?

Es horrible. Bueno, pues a mí...

Yo no sé a quién puede gustarle eso, la verdad.

Ya ves, ¿eh? Es un horror, ¿verdad?

Qué alegría que coincidamos en tantas las cosas, hermano.

¿Eh? Ay...

¿Eh?

¿Qué llevas ahí, Ragoo? ¿Qué pasa? ¿Es que nos vamos a la playa?

(RÍEN)

(LOS DOS) ¡Yo, yo, vámonos!

(RÍEN)

¡Ay!

(RÍEN)

(A LA VEZ) ¡Vaya! Menuda fiesta tienen montada.

¡Vamos! ¿Oléis eso, chicos?

¡Uh! ¿Es que he pisado algo?

No, parece que no. ¡Bien!

¡Ah! ¡Ajá!

¿Pero qué estás haciendo?

(RÍEN)

-"Que alguien me ayude". (A LA VEZ) ¿Eh?

(GRUÑE) Ragoo, ¿qué haces?

Es que huelo algo raro.

¡Ah! ¿Son galletitas para perro?

Ven aquí. (A LA VEZ) ¡Ragoo!

-Ah... Me has descubierto. No soy un muñeco de nieve de verdad.

¿Cómo? ¡Ay!

Claro, por eso olías tan raro. ¿Ah?

Un momento, ¿entonces no eres un muñeco de nieve?

Ah... Yo me llamo Dusty, soy un muñeco de arena.

Vine aquí para empezar una nueva vida.

Me he cubierto el cuerpo de nieve para encajar, pero no es tan fácil.

No se lo digáis a nadie. No pasa nada, te entendemos.

¿Mm? Pues, claro.

Vamos a ayudarte a encajar mejor.

Hola. (A LA VEZ) ¿Eh?

Os presento a Dusty. (RÍE)

Es un muñeco de nieve, igual que vosotros.

Exacto. Sí, eso es.

(A LA VEZ) Hola.

-¿No os parece un rollazo cuando no conseguís encontrar agua

y os estáis muriendo de sed? (A LA VEZ) ¿Eh?

-Pero si la nieve es agua, está por todas partes.

-¿En serio? Bueno, a ver, está claro.

En realidad se refería a que os cuesta encontrar...

Agua caliente porque aquí hace un frío que pela, ¿verdad?

(RÍEN) (A LA VEZ) ¿Mm?

(A LA VEZ) Mm...

Tenemos que averiguar de qué hablan los muñecos de nieve

cuando se ven. ¡Ah! Eso puedo hacerlo yo.

(A LA VEZ) ¿Mm? -¡Ah!

-Y me di cuenta de que así se me queda la nariz más naranjita,

la zanahoria se mantiene fresca todo el invierno.

-Qué frío hace hoy, ¿no? -Ya ves.

(TARAREA)

(Música)

(A LA VEZ) ¿Ah? (SUSURRA)

Prueba a hablarle de zanahorias.

¿A que es superguay que la nariz sea una zanahoria?

Me encantan las zanahorias.

(RÍE) -¿De qué iba a ser la nariz si no?

-Pero qué buenas están las peras. -Están muy ricas.

-Yo sé un montón de ópera. Se baila así, con un tutú.

(A LA VEZ) ¡Anda! ¿Qué?

A mí es que los gatos no me convencen mucho.

¿A ti que te parecen? -¿Los zapatos?

A mí me encantan estos. -¿Qué?

-O mejor los esquís o pantuflas. Oh.

Yo qué sé.

¡Ah!

(LLORA) Ya lo saben todos. Está claro.

No te agobies, tú, tranquila. No.

Cada vez que abro la boca acabo empeorándolo.

(RÍE) ¿Oh?

A ver, tú mueve la boca y déjame hablar a mí.

Yo tengo una 38.

Buenos días, queridos amiguitos de nieve.

Estaba dándome una vuelta por el hielo

y de repente he pisado una piña.

Me ha recordado al crujir de la nieve cuando acaba de nevar.

¡Hala, menuda maravilla!

Aquí al lado he visto unas bayas que tenían muy buena pinta,

aunque como buen muñeco de nieve con experiencia en estos lugares

sabía que no había que comérselas.

¿Eh? ¡Un conejo!

¿Pero cómo es que hay conejitos por aquí?

¿Conejitos? Supongo que alguno habrá.

Pues allá que voy de cabeza a cazar uno.

(LADRA) ¡Ah!

¡Ragoo! Pero, bueno, ¿qué estás haciendo?

Que allí hay un conejito y puede que a lo mejor haya más.

Primero voy a cazar uno y después, para celebrarlo,

voy a enterrar algún hueso. Toma ya.

Eh...

Oye, ¿te encuentras bien?

-Es que está saliendo todo fatal.

Ya, fingir que eres otra persona es verdaderamente agotador.

Ah...

(Risas)

Al menos Ragoo se lo está pasando bien siendo un perrito.

Como siempre.

(Música)

¿Estás pensando lo mismo que yo? Como siempre, hermano.

(Música animada)

(RAPEA) "Es más que una hermana". (RAPEA) "Es más que un hermano".

(RAPEAN) "Y hagamos lo que hagamos, siempre vamos de la mano".

(Continúa la música)

# Si pensamos unidos los dos, # cualquier cuestión

# tiene solución. #

(Música)

Oye, ¿qué es esa cosa que llevas en la mano?

Pues es una palmera. ¿Perdona?

Pues me da que no. No he visto un árbol así en mi vida.

Es que crecen en sitios cálidos muy lejos de aquí

y son más grandes que esta, claro. ¿Sitios cálidos? ¿De verdad?

-Qué pasada, cuéntanos más. -Yo puedo contaros más.

-¡Hala! Sí, porfa. ¿De verdad tú...?

-Como veis, en realidad soy de arena. Vengo de un lugar muy lejano.

-Qué chulada. Háblanos de aquel lugar.

-¡Eso! -Sí, cuenta.

-Tenemos que conocerte más. (A LA VEZ) ¡Hermanos!

Qué cómic más malo, deja que lo tire.

No, espera, que a mí sí que me gusta mucho aunque te parezca horrible.

¿En serio?

Perdona, no lo sabía.

Oye, pues tú sigue leyendo ese cómic y yo me compro uno nuevo,