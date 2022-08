(Música cabecera)

# ¡Yoyo! # Dos hermanos sincronizados

# y hagamos lo que hagamos # siempre vamos de la mano.

# Estás junto a mí o no estás aquí,

# siento tu corazón muy dentro de mí.

# ¡Yoyo! # Dos hermanos en acción.

# ¡Yoyo! # Que empiece ya la diversión.

# Nosotros somos dos # y solo faltas tú.

# Y el perro más gamberro, # nuestro perro Ragoo.

# Si pensamos unidos los dos # cualquier cuestión tiene solución.

# Cualquier cuestión tiene solución. #

"LA DIVERSIÓN NO TIENE EDAD"

¿Eh?

¿Eh?

¿Qué es esto?

¡Hala! ¡Parece un libro superviejo!

Ya lo sé, qué muermo. (GRITA)

¡No!

Ten cuidado, es muy delicado. Pues yo creo que es muy aburrido.

Es tan valioso, hermana, que no me atrevo ni a abrirlo.

(Xilófono)

¿Qué llevas ahí, Ragoo? (RÍE)

(LOS DOS) ¡Yo, yo, vámonos!

(RÍEN)

(Xilófono)

¡Deja de hacer ruido!

Hola, ¿qué tal? Chicos, bajad la voz.

Mi tía vive aquí al lado y es muy ancianita.

De hecho, ya que estáis aquí,

podríais haceros cargo de ella un rato.

Es que tengo que irme a hacer unas compras.

¿Qué? ¡Oye!

No puede ser tan vieja, lo ha dicho como si fuera de la prehistoria.

(RÍEN) (GRUÑE)

Vaya, la tenemos justo detrás, ¿a que sí?

(ASIENTE)

¿Por qué hacéis tantísimo ruido? Hola.

Pues estábamos...

(Xilófono)

Deja de correr, bandido.

¡Oh, el bastón! ¡Oh, mi espalda!

Tome.

Déjame, puedo apañármelas yo sola.

Oiga, solo quería ayudar. ¿Acaso te he pedido ayuda, pequeñajo?

(Xilófono)

¿Pero qué es ese sonido?

Oh... Creo que va a gritarnos otra vez.

Ya veo que no le gustan los ruidos.

Tenemos que encontrar a Ragoo antes de que monte más alboroto.

¡Ragoo! ¡Ragoo!

(AMBOS) ¡Ragoo!

¡Ragoo!

No oigo nada, la cascada hace muchísimo ruido.

Nunca vamos a encontrar a Ragoo.

¡Aquí está!

Ragoo, deja de hacer ruido.

Hay una anciana dinosaurio y quiere estar tranquila.

Oh...

¿Te refieres a esta anciana dinosaurio?

Pero ¿qué hace aquí? ¡Oye, tú, bandido!

Ya verás como te pille. ¡Solo quiere jugar!

(GRITAN)

(RÍEN)

Vaya, se ha vuelto a ir. Y qué más da.

Esto es culpa nuestra.

Madre mía, pesa un montón.

Ya entiendo lo de la edad de piedra.

En realidad, la edad de piedra fue mucho después de los dinosaurios.

Creo que hablas de la... Uy...

Dejadme en paz.

(Música)

No se preocupe por Ragoo, túmbese.

Va a estar supercómoda y tranquila. Ya lo verá, no se mueva.

(GRITA)

Le he traído la almohada más cómoda que he encontrado.

Y yo le he hecho un té. ¿No le gusta el té?

No... Bueno, sí, me encanta el té, pero no quiero quedarme aquí.

(LOS DOS) ¡Espere!

Por aquí.

Esperad un momento, no quiero ir a ningún...

Vamos a llevarle a un sitio más tranquilito.

¿Esto te parece tranquilo? ¿Qué?

¡He dicho tranquilo! No, qué va, si hay mucho ruido.

(Xilófono)

¿Qué es ese sonido? Suena como...

Ragoo está por allí. Usted tiene que venir por aquí.

Por aquí. No, que por ahí está la cascada.

Por aquí. Que no, por aquí.

Por aquí. Por aquí.

(GRITAN)

¡No quiero mirarlo!

¿Ya estáis contentos?

Me habéis tirado al suelo, no me habéis dejado ir donde quería,

y ahora me habéis tirado contra un árbol.

(Xilófono)

¿De dónde vendrá ese sonido?

Suena igual que un juguete que tenía cuando era pequeña.

¿Estás pensando lo mismo que yo? Como siempre, hermano.

(Música animada)

(RAPEA) "Es más que una hermana". (RAPEA) "Es más que un hermano".

(RAPEAN) "Y hagamos lo que hagamos, siempre vamos de la mano".

(Continúa la música)

# Si pensamos unidos los dos,

# cualquier cuestión tiene solución. #

Teníamos tantas ganas de ayudar que no le hemos preguntado

qué es lo que quería hacer.

Estoy seguro de que quiere escucharme tocar el acordeón,

se me da genial.

Pues quería tu acordeón, Ragoo.

Chicos, yo... me llamo Matilda.

(RÍE)

(Xilófono)

(RÍEN)

Oye, la tía Matilda es demasiado vieja para esto.

-¿Qué? La diversión no tiene edad, pequeñín.

Ven a jugar. (RÍEN)

Iba a guardar el libro otra vez, pero aunque sea muy viejo,

los libros están para leerlos. Tienes toda la razón, hermano.