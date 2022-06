(Música cabecera)

# ¡Yoyo! # Dos hermanos sincronizados

# y hagamos lo que hagamos # siempre vamos de la mano.

# Estás junto a mí o no estás aquí,

# siento tu corazón muy dentro de mí.

# ¡Yoyo! # Dos hermanos en acción.

# ¡Yoyo! # Que empiece ya la diversión.

# Nosotros somos dos # y solo faltas tú.

# Y el perro más gamberro, # nuestro perro Ragoo.

# Si pensamos unidos los dos # cualquier cuestión tiene solución.

# Cualquier cuestión tiene solución. #

"SINCRONIZADOS"

(Música)

(TARAREA)

Ahora tienes que poner este allí. (SUSPIRA)

No es la torre más divertida del mundo, que digamos.

¡Si es perfecta!

¡Nos hemos quedado sin bloques!

Voy a por más.

Y yo cambiaré la torre para divertirme un rato.

(TARAREA)

¡Lo estás estropeando!

Tú sí que lo estás estropeando haciéndolo tan aburrido.

(GRITAN)

¡Se ha caído por tu culpa! ¿Cómo que por mi culpa?

Si me he caído porque me has empujado tú.

(Música)

¡Oye! ¿Qué haces con ese micrófono, Ragoo?

(RÍEN) (LOS DOS) ¡Yo, yo, vámonos!

(RÍEN)

¡Ay! ¡Au!

(Aplausos)

(Música circense)

Tranquilos, estoy bien. No os peleéis por ayudarme.

Lo siento, señoras, señores, pandas, lagartos y todo lo demás.

Lo cierto es que la actuación de los lagartos extraordinarios

va a retrasarse un poco debido a problemas técnicos.

(GRITAN) -¡Oh!

-Si me escucharas de vez en cuando, no estaría discutiendo.

¡Ragoo! Eso es mentira.

No estaríamos discutiendo si me escucharas de vez en cuando.

Me da a mí que los problemas técnicos son un poco personales.

Disculpe, señor búho. ¿Puede decirnos qué está pasando?

Verás, jovencito.

No quiero meterme donde no me llaman,

pero los lagartos extraordinarios son extraordinariamente cabezotas.

Se niegan a actuar juntos porque no se ponen de acuerdo.

Lisie quiere hacer malabares, pero Larry quiere bailar.

Tienen que salir al escenario, pero así es imposible.

(A LA VEZ) Nosotros te ayudaremos. (RÍE)

(GRITA)

¡Ah!

(Música circense)

Disculpad, señores extraordinarios.

Creo que tenemos una solución a su problema.

Sí, se me da de lujo hacer malabares.

¡Tachán! Yo soy una bailarina impresionante.

¡Tachán!

Por supuesto, mi talento es hacer de Ragoo la mar de bien.

¡Tachán!

Podemos ayudaros, así cada uno hace lo que le apetece.

(Música)

(RÍEN)

Vamos a empezar con las pelotas para practicar un poco.

(RÍE) Lo haces genial, Yo.

-No te distraigas. (GRITA)

No me habías dicho lo de las mazas, creía que solo había pelotas.

Hay que estar preparado para improvisar

y añadir más acción cuando la actuación lo requiera, claro.

Bueno, esperemos que el otro equipo sea un poco más... extraordinario.

Paso, paso, pose, paso, giro...

Alucinante, Yo, muy bien.

Paso, paso, pose, paso.

¡Bastante bien, Yo! ¡Ahora cógeme!

Pero bueno, si vas a hacer algo así, tienes que avisarme antes.

Yo puedo tener una idea genial en cualquier momento

y tú tienes que estar preparada.

-No tienes la chispa que hay que tener para ser mi compañero.

(LOS DOS) ¡Estás estropeando mi actuación!

(SUSPIRAN)

Madre mía, hermano, son superestrictos.

Ay, no, ¿y qué vamos a hacer? No lo sé.

Es imposible que se pongan de acuerdo.

Creo que podría improvisar una actuación

y sustituir a los lagartos.

¡El espectacular Ragoo! (RÍE)

¿Quieres sustituir a los lagartos? ¿Estás pensando lo mismo que yo?

Claro. Como siempre, hermano.

(Música animada)

(RAPEA) "Es más que una hermana". (RAPEA) "Es más que un hermano".

(RAPEAN) "Y hagamos lo que hagamos, siempre vamos de la mano".

(Continúa la música)

# Si pensamos unidos los dos, # cualquier cuestión

# tiene solución. #

Si tú y yo actuamos juntos.

Les enseñaremos lo que pueden hacer

si escuchan las ideas que tiene el otro.

(ESTIRÁNDOSE)

Señoras y señores, den un fuerte aplauso a este dúo de artistas

recién salidos de su habitación en el mundo real.

(Música circense, vítores)

Los espectaculares Yo Yo.

(LOS DOS) ¡Tachán! (LOS DOS) ¿Qué?

(RÍEN)

(Vítores, aplauden)

¡Tachán! ¿Eh?

¡Gracias!

(Vítores)

Chicos, venid.

Parece que los lagartos extraordinarios

se han unido a la función.

(LOS DOS) ¡Muy bien!

-¡Bien, lo has hecho genial, Lisie!

-No, el que lo ha hecho genial eres tú, Larry.

(RÍEN) (LOS DOS) ¡Hermanos!

Buen trabajo, Yo.

Tú también, Yo.

A partir de ahora deberíamos trabajar en equipo.

(LOS DOS) ¡Oh!