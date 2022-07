(Música cabecera)

# ¡Yoyo! # Dos hermanos sincronizados

# y hagamos lo que hagamos # siempre vamos de la mano.

# Estás junto a mí o no estás aquí,

# siento tu corazón muy dentro de mí.

# ¡Yoyo! # Dos hermanos en acción.

# ¡Yoyo! # Que empiece ya la diversión.

# Nosotros somos dos # y solo faltas tú.

# Y el perro más gamberro, # nuestro perro Ragoo.

# Si pensamos unidos los dos # cualquier cuestión tiene solución.

# Cualquier cuestión tiene solución. #

"BOLA DE NIEVE"

(Música suave)

(TARAREA)

(Continúa la música)

¡Hup! (RÍE)

¡Uh! (RÍE)

¿Mm? Mm...

Ragoo, ¿has visto a mi hermano?

Justo ahora teníamos nuestra primera clase de kárate.

(OLFATEA)

¿Mm?

¡Búscalo, Ragoo!

(Música suave)

Oh.

Oh. (LADRA)

¡Oh!

Mm... ¡Ragoo!

(RÍEN)

(SUSPIRA) Ay... ¿Pero qué hacías ahí, Yo?

No me apetece ir a clase de kárate.

A mí todo eso se me da fatal.

Ese no es motivo para esconderse.

¡No estaba escondiéndome!

No tengo miedo, es solo que me gusta estar ahí.

(RÍE) ¿Eh?

(Música animada)

¿Pero qué es eso, Ragoo? (RÍEN)

(LOS DOS) ¡Yo, yo, vámonos!

(RÍEN)

¡Ay! (RÍEN)

¡Uh!

¡Oh! Oh.

Hala, antes no parecía tan enorme, ¿no?

(RÍEN)

¡Guau!

(Música suave)

(LOS DOS) ¡Hala! ¡Qué chulo!

(SE ESFUERZA)

Em... No hace falta que arrastres ese pedazo de baúl

con lo que pesa, Ragoo.

Ya me conozco yo vuestras aventurillas.

¡Ah! Me apuesto lo que queráis

a que esto va a hacernos falta luego.

Después diréis que soy un héroe. Estoy más que convencido.

Em...

Bueno, quiero decir que lo diréis más de lo habitual.

Eh, Ragoo... ¡No! ¡Ay!

(LOS DOS) ¡Uy!

¿Estás bien?

(MAREADO) Mm... Sí, estoy bien.

(Voz lejana)

(LOS TRES) ¿Eh?

¿Lo habéis oído? (LLORA)

(Música suave)

¿Qué estás mirando? ¡Ah!

¿Estás bien? ¡Ah!

Tranquilo. ¿Mm?

Perdón por haberte asustado. No era nuestra intención.

Mm... No pasa nada. Lo que me asusta no sois vosotros.

Es que mis amigos están haciendo una pelea de bolas de nieve

y me da miedo que me den.

No quiero que me hagan daño con un bolazo.

(SE ESFUERZA)

A lo mejor te podemos ayudar con algo del baúl.

(RESPIRA AGITADO)

Mm... (RÍEN)

Claro, está chupado para los que tenéis manos.

(Música animada)

¡Anda! Esto igual funciona.

¡Yo, tírame una bola de nieve!

¡Ajá!

(RÍE) ¡Hala!

Con esto seguro que voy a estar a salvo.

(ASUSTADO) ¡Ah! ¡Oye!

¡Ay, no! ¡Ah!

(Nieve)

¡Eh!

¿Estás bien? Mm...

¿Y ahora qué puedo hacer, chicos?

Mi pronóstico es que nunca va a sentirse a salvo

aquí, con todo el suelo lleno de nieve.

¡Eh! Gracias por la idea, Ragoo.

Casi siempre tengo unas ideas maravillosas.

Ya se ha caído toda la nieve que había en el árbol,

así que ahí estarás a salvo.

(LOS DOS) ¡Tachán!

(RÍE)

(RÍEN)

¿Cómo te sientes ahí arriba? Genial.

Aquí fijo que no me pilla ninguna bola

y, además, desde aquí veo mejor la pelea de mis amigos,

así que, aunque intenten darme,

voy a verlo venir con antelación.

(LOS DOS) Mm...

-A ver, a ver.

Uno de mis amigos se ha ido detrás de un árbol.

Se está escondiendo.

Tiene pinta de estar asustado. ¿Mm?

Y no se da cuenta de que otro se está acercando.

¡Ah! ¡Cuidado, detrás de ti!

¿Mm? ¡Ay, no!

Au. ¿Qué más podemos hacer?

¿Hay algo más dentro del baúl que pueda ser útil?

A lo mejor dentro del baúl no, pero podemos usar el propio baúl.

(Música animada)

¿Estás listo? Mm.... Sí.

(RÍEN)

¡Oh!

¡Carámbanos! Pero qué a gustito se está aquí dentro.

Seguro que así no tenemos más imprevistos.

Ah... (RÍE)

(JADEA)

(Música animada)

(JADEA)

Oh.

Ah...

(GRUÑE)

¿Eh?

Tanto tiempo intentando pillarme la colita

y por fin lo he conseguido.

Estoy más aburrido que una ostra.

No le deseo este aburrimiento ni a mi peor enemigo.

Ragoo tiene mucha razón.

Estar sin hacer nada es un rollo total.

¿Eso significa que Ragoo se ha ganado otro minipunto?

Mm... ¿Estás pensando lo mismo que yo?

Claro, como siempre, hermano.

(RAPEA) "Es más que una hermana". (RAPEA) "Es más que un hermano".

(RAPEAN) "Y hagamos lo que hagamos, siempre vamos de la mano".

(Continúa la música)

# Si pensamos unidos los dos,

# cualquier cuestión # tiene solución. #

(RÍE)

A veces evitar algo que te da miedo...

Es mucho peor que enfrentarse a eso. (RÍE)

¿Qué pasa? ¡Ah!

Mm... ¡Anda! ¡No ha sido para tanto! (RÍEN)

¡Toma! (RÍEN)

¡No me lo puedo creer! ¡Una pelea de bolas de nieve!

Qué pasada. (RÍEN)

¡Oye! -¿Mm?

-Parece que os estáis divirtiendo un montón.

¿Podemos unirnos? -¡Pues claro!

(RÍEN)

(Música animada)

Que alguien me dé una bola de nieve.

Como no tengo manos, no puedo.

(Continúa la música)

(RÍEN)

¡Yuju! Venga, Ragoo.

Quiero retarte a un combate cuerpo a cuerpo.

¡Estoy listo para luchar!

Ya veo que te ha gustado la clase de kárate.

Ajá.

Soy el guerrero más poderoso. ¡Uh!

Oye, Ragoo, quita. (RÍE)