(Música cabecera)

# ¡Yoyo! # Dos hermanos sincronizados

# y hagamos lo que hagamos # siempre vamos de la mano.

# Estás junto a mí o no estás aquí,

# siento tu corazón muy dentro de mí.

# ¡Yoyo! # Dos hermanos en acción.

# ¡Yoyo! # Que empiece ya la diversión.

# Nosotros somos dos # y solo faltas tú.

# Y el perro más gamberro, # nuestro perro Ragoo.

# Si pensamos unidos los dos # cualquier cuestión tiene solución.

# Cualquier cuestión tiene solución. #

"DÓNDE ESTÁ EL PAPEL"

(Risas)

Tú la llevas.

Espera, vamos a descansar un poco. Vale.

Voy a beberme un zumo de naranja que seguro que me viene genial.

Tráeme uno con hielo, porfa.

(Música animada)

¡Yo! ¿Ah?

¿Te has acabado todo el hielo?

Cogí un poquito. Pero si no queda.

¡Oh! Quería hielo en mi zumo.

Yo también quería hielo en mi zumo. ¿Eh?

¡Oh, no! Se me ha olvidado tu zumo y ya no nos quedan más naranjas.

Perdón. (A LA VEZ) ¿Uh?

¿Ah?

¡Ragoo!

(RÍEN)

(LOS DOS) ¡Yo, yo, vámonos!

(RÍE)

Oh, guau.

Iluminamos por aquí.

Y sombreamos por allá. ¡Hola!

¿Cómo te va?

Y ahora le añadimos textura

para resaltar la sensación de profundidad

a la par que capturamos la magia interior

que florece al comprender el significado del universo.

Me da que se le va un poco la pinza. ¡Qué va, Yo! Es artista.

Y es muy creativo. Y sombreamos por allá.

Pintar parece divertido,

pero parece aún más divertido romper el papel.

(A LA VEZ) ¡Ragoo, no, no!

(SORPRENDIDOS) -No, es un desastre. Madre mía.

(EXTRAÑADOS)

-¡Ayuda! ¿Eh?

Creo que alguien está pidiendo ayuda.

¡Cierto! Corred, chicos.

¿Oh? Pero ¿a qué huele?

Estoy aquí, estoy en el baño. Resuelto el misterio.

Me he quedado sin papel higiénico. (A LA VEZ) ¿Sin papel higiénico?

-Sí, el rollo está vacío.

Vaya, ¿y de dónde vamos a sacar papel higiénico por aquí, hermano?

Tenemos que buscar ayuda ahora mismo.

¡Yuju! ¡Mira!

Muñecos de nieve. Por allí.

¡Ah, ay!

¡Ah!

(ESTORNUDA)

-Periódicos, vendo periódicos.

Seguro que alguien puede ayudarnos.

¿El periódico tiene un apartado

que nos diga dónde podemos encontrar papel higiénico?

Mm. ¿Un apartado de papel higiénico? Pues claro que no.

Pero tienes las noticias, los deportes...

Es que necesitamos papel higiénico. ¿Qué?

Que no queda papel en el baño. ¡Ah!

Haberlo dicho antes. Aquí tenemos papel de sobra. Venid.

¿Mm? Mm.

Aquí tenéis el papel higiénico. ¡Oh!

Si está vacío.

¡Ah! Está vacío.

¿Quién se lo ha llevado todo?

(GRUÑE) (A LA VEZ) ¿Eh?

Ragoo, pero ¿qué haces?

Ragoo, para.

Mis queridos periódicos.

Con lo divertido que era y con lo rico que estaba el papel.

Papel... Mm. ¿Mm?

No es papel higiénico, pero podemos usarlo igual.

Hola, amigo. Te traemos papel. Ah, ¿sí? Muchísimas gracias.

¡Oh!

(RÍEN) -¡Oh!

Oh, este papel es muy rígido, no me vale.

¿Ah?

Uy, es verdad.

Y se te llenará el culete de tinta.

Uh, qué horror. -Perro travieso...

Ven aquí.

(A LA VEZ) Nos hemos dejado a Ragoo allí.

-Eh, devuélvemelo.

(ESTORNUDA) Necesito sonarme la nariz.

Ragoo, devuélveselo. Ay, vale, está bien.

Solo quería romperlo un poquito de nada.

¡Claro! Esto es papel también, Yo. ¿Eh?

Mm. ¡Jop!

¿Eh? No, este papel es demasiado fino.

Oh.

Oye, eres muy quisquilloso.

¿Qué más podemos darle?

Mm.

¿Una hoja?

Yo, esos árboles son abetos.

Las hojas de los abetos son muy puntiagudas.

Es verdad, tienes razón.

Ojalá supiéramos quién se ha llevado todo el papel higiénico.

¿Quién usa muchísimo papel?

¡Mira! Un pincel.

Para pintar.

¿Estás pensando lo mismo que yo? Como siempre, hermano.

(RAPEA) "Es más que una hermana". (RAPEA) "Es más que un hermano".

(RAPEAN) "Y hagamos lo que hagamos, siempre vamos de la mano".

(Continúa la música)

# Si pensamos unidos los dos,

# cualquier cuestión # tiene solución. #

Los lienzos son cuadros de papel. Sí, son todos papel higiénico.

Seguro que el artista cogió el papel para pintar

y se le olvidó reponerlo.

Perdona... Hola.

Te has llevado todo el papel higiénico que había

y no lo has repuesto. (RÍE) ¿Papel higiénico?

¿Os referís a este papel de pintar tan guay que...?

Bueno, parece que tenéis razón.

Ay, es papel higiénico. ¡Oh!

No es el único que no repone las cosas.

(RÍE) Toma, están como nuevos. Gracias.

Perdón por tardar tanto. (ESTORNUDA) Gracias.

Mm. ¡Oh!

¡Oh!

(A LA VEZ) ¡Hermanos!

¡Yuju! ¡Bien!

-Gracias.

-A partir de ahora voy a reponerlo siempre.

Pero ¿dónde voy a pintar ahora?

-¿Y si pintas un mural enorme?

Creo que tengo la pared perfecta. -¡Hala! Arte a gran escala.

¡Magnifico! Así podré expresar la magnitud del alma humana.

(RÍEN)

Voy a rellenar la cubitera.

Y yo voy a por más naranjas para el zumo.

Me parece genial, Yo. ¿Ah?