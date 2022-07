(Alarma del despertador)

# (NIÑOS) ¡Haha!

# ¡Hehe!

# ¡Hihi!

# ¡Hoho!

# ¡Huhu!

# ¡Haha!

# ¡Hehe! ¡Hihi! ¡Hoho! ¡Huhu! #

"Momonsters, tus mejores amigos".

(HIHI RÍE)

(PROFESORA) Hola, Momonsters.

(TODOS) ¡Hola, profe!

(PROFESORA) Hoy vamos a aprender lo que más le gusta a Simone,

una niña que vive en Brasil.

Tiene ocho añitos

y lo que más le gusta del mundo es...

jugar al amigo invisible.

(SUSPIRA) Primero

debéis realizar un sorteo

para ver a quién os toca hacerle el regalo,

y no podéis decírselo a nadie.

Sois su amigo invisible.

¡Hum!

Después debéis elegir el regalo que creáis que le va a gustar

y envolverlo antes de dárselo.

Ahora os toca a vosotros jugar al amigo invisible.

-(JADEA)

Y, como siempre, vuestros amiguitos os ayudarán desde sus casas.

(NIÑOS) "Sí, os ayudaremos".

(LOS MOMONSTERS RÍEN)

(LOS MOMONSTERS RÍEN)

(TODOS) ¡Hala!

¡Oh! ¿Estas fichas para qué son?

¡Hum!

(CECEA) Esa cara me suena.

(TARTAMUDEA) Creo que la profe dijo

que debemos realizar un sorteo

para ver a quién nos toca hacerle el regalo.

¿Tenemos que sacar una ficha cada uno?

Sí, pero no podemos enseñársela a nadie.

Y seremos el amigo invisible

del momonster que aparezca en nuestra ficha.

¡Me toca!

¡Hum!

(RÍE)

(TARTAMUDEA) Ya solo faltamos tú y yo, Hoho.

¡Hum!

(CECEA) ¡Oh, esta cara

también me suena! (RÍE)

(Música suave)

(CECEA) Y así. Haha, alguien ha dejado ya tu regalo...

¿En serio? ¿Qué puede ser?

Eh...

(DESILUSIONADA) ¿Un sándwich...

hecho de...

algo?

(TARTAMUDEA) ¿No te gusta el regalo?

No mucho.

¿Cómo podemos elegir un regalo que le guste a nuestro amigo?

(NIÑOS) "Descubrid qué cosas le gustan".

(NIÑA) "Sí, así será más fácil acertar con su regalo".

Pues con este regalo no ha acertado.

Lo siento por quien me lo haya regalado.

Nunca sabremos quién ha sido.

Eh... ¿Te lo vas a comer?

¡Mmm!

Ya tengo el regalo del amigo invisible.

Pero los demás aún no.

(CECEA) Bueno, puedes esperar haciendo cosas que te gusten.

¡Buena idea, Hoho!

(CECEA) ¡Hum! ¿A Haha le gusta dibujar a Haha?

¡Hum! ¿A Haha le gusta decorar cupcakes de Haha?

¡Hum! ¿A Haha le gusta modelar

a Haha con plastilina?

¿Ya están todos los regalos? ¡Oh!

¡No está vacía! ¿Qué?

¿Qué?

¡Hoho! ¡Pareces muy nervioso!

¿Yo? Eh...

(CECEA) Es que estoy muy emocionado por los regalos.

No es que no se me haya ocurrido nada para regalar o algo así,

¡no, no, no, no! No es eso.

¿Quieres empezar tú?

Eh... Bueno.

Vale.

Hum... ¡Oh!

¡Un pastel!

¡Qué buena pinta!

¡Mmm! ¿Quién es mi amigo invisible?

Yo. (RÍE)

(TARTAMUDEA) Me toca a mí.

Hum...

¡Oh!

Me encantan los cuentos.

¿A quién se le ha ocurrido?

¡Huhu, regalo! (RÍE)

Eh...

¡Oh, pelota!

Sabía que te iba a gustar, Huhu. (RÍE)

A ver qué tengo yo.

¡Oh, supermola!

¡Una avioneta!

(RÍE E IMITA EL SONIDO DEL AIRE AL VOLAR)

¿Quién es mi amigo invisible?

¡Soy yo!

Espero que mi amigo invisible

me regale algo igual de chulo

que a ti. ¡Oh!

(PIENSA) "¿Qué le gusta a Haha?

"¿Dibujar?

"¿Los cupcakes?

"¿La plastilina?

"Eh... ¡Claro!".

¡Mirad!

¿Dónde?

Eh... No lo sé.

(CECEA) ¿Qué estáis mirando?

(CARRASPEA)

Haha, aún tienes que abrir tu regalo.

¡Hum!

(CONTENTA) ¡Oh, un espejo!

¡Es..., es...!

¡Es perfecto!

¿Quién ha sido?

Tu mejor amigo invisible.

¡Gracias, Hoho!

(NIÑOS) "¡Muy bien, lo habéis hecho muy bien!".

(NIÑO) "¡Sí, habéis logrado jugar al amigo invisible!".

(LOS MOMONSTERS RÍEN)

(NIÑOS) "Ahora ya sabéis jugar al amigo invisible.

"Enhorabuena".