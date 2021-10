Momonsters - Frio, frío; caliente, caliente

130270

Momonsters

5547199

Cupcakes

Hans, un niño de 5 años de Suiza, le cuenta a los Momonsters lo que más le gusta del mundo: Las cupcakes. Los Momonster tienen que aprender a hacer cupcakes. Oh, oh... las cupcakes van cayendo una a una: se caen al suelo, revientan o se las come Huhu¿ ¡se están quedando sin cupcakes!