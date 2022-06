Momonsters - Minigolf

(Despertador)

# (NIÑOS) ¡Haha!

(Música suave)

# ¡Hehe!

# ¡Hihi!

# ¡Hoho!

(Música suave)

# ¡Huhu!

# ¡Haha, Hehe, Hihi, Hoho, Huhu! #

(NIÑOS) ¡Momonsters, tus mejores amigos!

(RÍEN)

(PROFE) ¡Hola Momonsters!

(TODOS) ¡Hola profe!

(PROFE) Hoy vamos a aprender lo que más le gusta a Thomas,

un niño que vive en Australia.

Tiene cinco añitos y lo que más le gusta en el mundo es...

¡Jugar al minigolf!

Lo primero que necesitáis para jugar es un palo y una bola de minigolf.

Después tenéis que golpear la bola con el palo

para que supere todos los obstáculos que hay en la pista.

Por último, para ganar, tenéis que meter la pelota en el hoyo

que está señalado con un banderín.

¡Ahora os toca a vosotros jugar al minigolf!

Y como siempre, vuestros amiguitos os ayudarán desde sus casas.

(NIÑOS) ¡Síiiiiii! ¡Os ayudaremos!

(RÍEN)

(Música)

(TODOS) ¡Wooooooooow!

(RÍEN)

¿Qué es ezo?

Una bola de minigolf, Huhu.

¿Qué es ezo?

El banderín que señala dónde está el hoyo.

Tenemos que meter la bola allí para ganar.

C-creo que la profe dijo que tenemos que golpear la bola con el palo.

¿Pado?

¿Dónde está el palo? No lo veo...

¿Dónde está el palo de minigolf?

(NIÑOS) ¡Al lado del árbol!

(NIÑO) Sí, dentro del carrito.

¡Es verdad!

Hi, hi, hi ¡Hay muchos palos!

¡Hay un palo para cada uno!

¿Y si golpeamos la bola una vez cada uno?

¡Supermola! Así, cuando ganemos...

¡...Ganaremos todos a la vez!

¿Q-quién empieza?

Huhu, Huhu.

Vale, Huhu... ¡Tú empiezas!

Tienes que darle a la bola así.

Para pasar el puente hay que darle un poco más fuerte, Huhu.

¿Me dejas a mí probar?

¡Ha, ha, ha! ¡Lo conseguí!

Huhu, Huhu.

¿Me dejas a mí, Huhu?

Para conseguir pasar el molino debes convertirte en molino Haha.

¿Me dejas a mí?

¡Ho, ho, ho! ¡Lanzamiento perfecto!

Huhu, Huhu.

¿Me dejas a mí, Huhu?

Para conseguir pasar ese loop hay que apuntar con cuidado Hoho.

¿Me dejas a mí?

¡Hi, hi, hi! ¡Supermola!

Huhu, Huhu.

¿Me dejas a mí, Huhu?

P-para conseguir llegar hasta el hoyo

creo que hay que hacer rebotar la bola ahí Hihi.

¿Puedo probar?

¡He, he, he! ¡Lo logré!

(TODOS) ¡Wuaaaaaw!

¡Estamos a punto de ganar! ¡Hi, hi, hi!

¡Sí! Todos hemos conseguido superar uno de los obstáculos.

Mmm... No t-todos...

Wuauuu, ahora queda lo más difícil...

Ah, ¿sí?

Sí, ahora hay que golpear la bola muy muy flojito...

¡Oh! ¡Es verdad!

Pero seguro que no somos capaces de golpearla tan flojito...

La golpearemos muy fuerte ¡y se alejará mucho del hoyo!

¡Sí! ¡Necesitamos a alguien que sepa golpear la bola muy muy flojito!

Sí, pero ¿quién?

Huhu, Huhu.

(TODOS) ¡Muy bien, Huhu!

Huhu, Huhu, hu, hu, hu.

(NIÑOS) ¡Muy bien, lo habéis hecho muy bien!

(NIÑO) ¡Lo habéis conseguido! ¡Habéis jugado al minigolf!

(RÍEN)

(Música)

(NIÑOS) Ahora ya sabéis jugar al minigolf.

¡Enhorabuena!

(RÍEN)