Momonsters - Árbol de Navidad

(NIÑOS) ¡Momonsters, tus mejores amigos!

(PROFE) ¡Hola Momonsters!

(TODOS) ¡Hola profe!

(PROFE) Hoy vamos a aprender lo que más le gusta a Enni,

una niña que vive en Finlandia.

¡Tiene ocho añitos

y lo que más le gusta en el mundo es decorar el árbol de Navidad!

Lo primero que necesitáis es... ¡un árbol!

Después, solo tenéis que decorarlo con los adornos que más os gusten:

luces de colores, bolas, bastones de caramelo, lazos...

¡Sin olvidaros de la estrella que va en lo más alto!

Ahora os toca a vosotros decorar un árbol de Navidad.

Y como siempre, vuestros amiguitos os ayudarán desde sus casas.

(NIÑOS) ¡Síiiiiii! ¡Os ayudaremos!

(TODOS) ¡Wuaaaalaaaaa!

¡Oh! ¡Hay un regalo bajo el árbol!

¡Ala! ¡¿Qué me habrán regalado?!

¿Y cómo sabes que el regalo es para ti?

¡Porque soy la mayor, claro!

¡Pero yo soy la más divertida! Hi, hi, hi.

¡Y yo la más lista!

¡Y yo la que tiene más coletas!

¡Oh, no!

¿Eeehhh? N-no era un regalo.

Son... los adornos para el árbol.

¿Y ahora qué hacemos?

Recogerlo, ha sido culpa nuestra.

¿Para qué están los amigos? ¡Os ayudaremos!

¿Verdad que sí, Hehe?

¡Yo recogeré las bolas!

P-pues... yo recogeré...

¡Yo recojo los lazos!

Ah... entonces yo...

¡Y yo los bastones! Hi, hi, hi

Ah... quizá yo...

¡Uces olores! ¡Uces oloreees! ¡Hu, hu, hu!

Ahm... eeeh...

Y ahora... ¡A decorar el árbol!

¡Ábol! ¡Hu, hu, hu!

¡Supermola!

Sí... supermola...

¿Qué te pasa, Hehe?

N-nada... es solo que...

N-no he podido poner ningún adorno en el árbol...

Oh...

Mmmm... Hehe, ¿seguro que no hay nada más que puedas poner?

Mmmm... a ver... c-creo que la profe dijo...

dijo...

Aaaahhhh, ¡dijo que no olvidáramos la estrella que va en lo más alto!

He, he, he

¡Buena memoria, Hehe!

¡La estrella la pondrás tú!

P-pero... ¿dónde está la estrella?

¡Vamos a buscarla!

¡Yeahhhh! Hi, hi, hi.

¡Aquí no esta! ¡Aquí no está! ¡Aquí no está!

¡Ah!

Mmmm, aquí no está.

Aquí no está. ¡Ah!

¡Pelota! ¡Hu, hu, hu!

¿Jo? Ahhhh

Aquí no está.

¡Ah, ooooohhhh!

No encuentro la estrella por ninguna parte.

Ni yo.

Yo tampoco.

¡Pelota! ¡Hu, hu, hu!

¿Dónde está la estrella?

(NIÑOS) ¡Mirad en la caja de los adornos!

(NIÑO) Sí, ¡seguro que está dentro de la caja!

¿En... la caja?

¡La estrella! ¡Ee, he, he! Ehhhh?

La profe dijo que tenía que ir en lo más alto, ¿no?

¡Sí!

Sí, q-qué alto...

¿Para qué están los amigos? ¡Te ayudaremos! ¿Verdad que sí?

Claro.

(TODOS) ¡Wuaaaalaaaaa!

(NIÑOS) ¡Muy bien, lo habéis hecho muy bien!

(NIÑO) ¡Lo habéis conseguido! ¡Habéis decorado un árbol de Navidad!

(NIÑOS) Ahora ya sabéis decorar un árbol de Navidad. ¡Enhorabuena!

