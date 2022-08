Momonsters - Globos

(Despertador)

# (NIÑOS) ¡Haha!

(Música suave)

# ¡Hehe!

# ¡Hihi!

# ¡Hoho!

(Música suave)

# ¡Huhu!

# ¡Haha, Hehe, Hihi, Hoho, Huhu! #

(NIÑOS) ¡Momonsters, tus mejores amigos!

(RÍEN)

(PROFE) ¡Hola Momonsters!

(TODOS) ¡Hola profe!

(PROFE) Hoy vamos a aprender lo que más le gusta a Suni,

una niña que vive en Korea.

¡Tiene cuatro añitos y lo que más le gusta del mundo es jugar con globos!

Para jugar con un globo primero necesitáis inflarlo.

Después podéis jugar con él como si fuera una pelota

o pintarle caras divertidas.

Ahora os toca a vosotros jugar con globos.

Y como siempre, vuestros amiguitos os ayudarán desde sus casas.

(NIÑOS) ¡Síiiiiii! ¡Os ayudaremos!

(TODOS RÍEN)

(Música)

La abro yo, que soy la mayor.

(TODOS) ¡Wuaaaalaaaaa!

¡Supermola! parecen...

¡...gusanos de colores! ¡Hi, hi, hi!

¡¡¡Aaaah!!!

¡Usanos coloes! ¡hu, hu, hu!

¡Guerra de globos, guerra de globos! ¡hi, hi, hi!

¡Guerra de globos! ¡Ho, ho, ho!

C-creo que la profe dijo que tenemos que inflarlos primero.

¡Yo los inflaré con los dedos!

¡Yo los inflaré lo con el ojo! ¡Ho, ho, ho!

Yo los inflaré... ¿con el pie?

¡Yo lo inflaré con mi cuerno!

Mmmm...

¿Cómo se infla un globo?

(NIÑOS) ¡Soplando con la boca!

(NIÑO) Los globos se inflan con la boca.

¿"Sunfa" con boca?

¡Huhu, no! No se come.

¡Buaaaaa! ¡Buaaaaa!

Mira, Huhu, se hace así.

(TODOS) ¡Wuaaaalaaaaa!

Voy a hacer un nudo para que no salga volando.

¡¡¡Aaaah!!! ¡El globo nos ataca!

¡Gobo tuaca! ¡Hu, hu, hu!

¡¡¡Aaaah!!!

¡Gobo tuaca! ¡¡Hu, hu, hu!!

Hacer el nudo no es tan fácil como parece, ¿sabéis?

¡Ya lo tengo!

Bueno, has tenido suerte, Hoho.

¡Yo he tenido suerte tres veces!

He, he, he... ¡Estos no dan miedo!

¡¡Aaaah!!

¡Gobo tuaca! ¡¡Hu, hu, hu!!

Te puedo enseñar a hacer el nudo si quieres, Haha.

Primero ponemos el globo en la boca...

y soplamos muy fuerte...

para inflarlo ¡pfffff!.

Y luego hacemos un nudo para que no se escape el aire.

A ver... así...¡Sí! Ya está.

¡Ya sé cómo se hace!

Si quieres, te lo doy.

¡No! Lo haré yo sola.

¡¡Aaaah!!

¡Gobo tuaca! ¡¡Hu, hu, hu!! ¡¡Hu, hu, hu!!

¡No me gustan los globos!

Jo, c-cuando Haha se enfada d-da más miedo que los globos.

¿Qué podemos hacer para que le gusten los globos?

¡Tengo una idea!

¡Tarán!

¿Haha?

¿Qué quieres?

Tenemos una sorpresa para ti.

¿Una sorpresa?

¿Cuál es la sorpresa?

(TODOS) ¡Sopresaaaaaa!

¡Un globo-momonster para cada uno!

Y el tuyo es el más grande.

¡Ha, ha, ha! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Gracias!

(NIÑOS) Muy bien, lo habéis hecho muy bien.

¡Lo habéis conseguido! ¡Habéis jugado con globos!

(RÍEN)

(Música)

(NIÑOS) Ahora ya sabéis jugar con globos.

¡Enhorabuena

(TODOS RÍEN)