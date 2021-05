Momonsters - Superhéroes

(NIÑOS) Ahora ya sabéis jugar a superhéroes. ¡Enhorabuena!

(Despertador)

# (NIÑOS) ¡Haha!

(Música suave)

# ¡Hehe!

# ¡Hihi!

# ¡Hoho!

(Música suave)

# ¡Huhu!

# ¡Haha, Hehe, Hihi, Hoho, Huhu! #

(NIÑOS) ¡Momonsters, tus mejores amigos!

(RÍEN)

(PROFE) ¡Hola Momonsters!

(TODOS) ¡Hola profe!

Hoy vamos a aprender lo que más le gusta a Stan,

un niño que vive en Estados Unidos.

¡Tiene seis añitos y lo que más le gusta en el mundo

son los superhéroes!

Lo primero que debéis hacer es vestiros de superhéroe.

Por ejemplo, podéis poneros una capa, unos guantes o un antifaz.

Después tenéis que elegir un nombre de superhéroe y un superpoder.

Si lanzáis rayos podéis ser "La chica rayo".

¡Ahora os toca a vosotros jugar a superhéroes!

Y como siempre, vuestros amiguitos os ayudarán desde sus casas.

(NIÑOS) ¡Síiiiiii! ¡Os ayudaremos!

(RÍEN)

(Música)

¿Q-qué hay dentro de la caja?

¡Vamos a abrirla! Hi, hi, hi.

(TODOS) ¡Wooooooooow!

¡Vamos a vestirnos de superhéroes!

C-creo que la profe dijo

que tenemos que elegir un nombre de superhéroe y un superpoder.

Así que yo voy a ser ¡Cohete azul! ¡C-con el superpoder de volaaaar!

D-de volar... un poquito.

Yo soy... ¡Chica músculos!

¡Con superfuerza!

¡Vuelo! ¡Vuelo! Ay, m-me mareo...

Yo soy... ¡Lady rayo! ¡Con supervelocidad! Hi, hi, hi

¿Supervelocidad? A ver...

¿Quieres que vaya hasta esa pared y vuelva a supervelocidad?

Vale...

Una... dos... y... ¡tres!

Ya está.

¡Pero si no te has movido de ahí!

Sí me he movido... ¡Pero a supervelocidad! ¡Hi, hi, hi!

¡Zupepelota! ¡Hu, hu, hu!

¿Y cuál es tu superpoder, Huhu?

¡Zupepelota! ¡Hu, hu, hu!

¡Ya somos un grupo de superhéroes! Y ahora...

¡Ho, ho, ho! no tan rápido. Os olvidáis de...

¡...El capitán cajacartón!

¿Y... qué superpoder tienes?

¡Es un superpoder alucinante! Cuando aparece el peligro puedo...

¡Convertirme en caja! Así el peligro no me ve.

Ahhhh, m-me gusta ese superpoder...

Vale, entonces somos...

¡Cohete azul! ¡Lady rayo! ¡Superpelota!

El Capitán cajacartón... ¡Y Chica músculo!

¿Y-y ahora qué? Me estoy cansando un poco...

¿Qué hacen los superhéroes?

(NIÑOS) ¡Atrapan a los supervillanos!

(NIÑO) Sí ¡Se enfrentan a los supervillanos!

¡Vamos a por los supervillanos!

¡Nada! No hay supervillanos.

Mmmm...ahhhh ¡Tengo una idea!

Es la banda de los blanditos.

Quieren que todas las personas se queden dormidas sobre ellos

para después ¡conquistar el mundo mientras duermen!

¡Malvados! No se lo permitiremos.

P-pero cómo vamos a atraparlos.

Necesitamos algo que les distraiga

para poder acercarnos sin que nos vean.

¡Dejadme eso a mí!

¡Ajá! ¡Tadá!

¡Rendíos, supervillanos!

¡He atrapado a uno!

¡Muy bien! yo ya he encerrado a este en nuestra base secreta.

Qué rápida...

¡Adentro, supervillano!

He atrapado a o-otro supervillano.

¡Ah!

¡Ajá! ¡Tadá!

Solo queda superpelota.

¡Ahí viene!

¡Zupepelota! ¡Hu, hu, hu!

(NIÑOS) ¡Muy bien, lo habéis hecho muy bien!

(NIÑO) ¡Lo habéis conseguido! ¡Habéis jugado a superhéroes!

(RÍEN)

(Música)

(NIÑOS) Ahora ya sabéis jugar a superhéroes. ¡Enhorabuena!