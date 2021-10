Momonsters - Sustos

(Despertador)

# (NIÑOS) ¡Haha!

(Música suave)

# ¡Hehe!

# ¡Hihi!

# ¡Hoho!

(Música suave)

# ¡Huhu!

# ¡Haha, Hehe, Hihi, Hoho, Huhu! #

(NIÑOS) ¡Momonsters, tus mejores amigos!

(RÍEN)

(PROFE) ¡Hola Momonsters!

(TODOS) ¡Hola profe!

(PROFE) Hoy vamos a aprender lo que más le gusta a Gabriela,

una niña que vive en México.

Tiene cinco añitos, y lo que más le gusta en el mundo es

dar sustos.

Para conseguir darle un buen susto a alguien

lo más importante es que no os oiga ni os vea

hasta el momento de darle el susto.

Tenéis que elegir el mejor momento para sorprender

a quien queráis asustar y gritar... ¡Uhhh!

Ahora os toca a vosotros dar sustos

y, como siempre, vuestros amiguitos os ayudarán desde sus casas.

(NIÑOS) ¡Sí, os ayudaremos!

(TODOS RÍEN)

(Música)

(TODOS RÍEN)

¡Susto, susto! (RÍE) ¡Susto!

Sí, tenemos que dar susto.

¿A quién?

¡Buhhh!

No se asusta.

No creo que puedas asustar a la mesa.

¿A quién podemos asustar?

(NIÑOS) ¡Asustaros entre vosotros!

(NIÑO) Sí, los unos a los otros.

¡Supermola! ¡Uhhh!

C-creo que la profe dijo que no nos tienen que oír ni ver

hasta el momento de dar el susto.

Es verdad, entonces vamos a escondernos.

(TODOS RÍEN)

(RÍE)

¡Uhhh! ¡Ahhh!

¡Uhhh! ¡Ahhh!

Asustar a He-he es muy fácil. Sí, muy fácil.

(RÍE)

¡Buhhh! (RÍE)

¡Buhhh! (RÍE)

(RÍE) ¡Supermolaaaa!

¡Hacedlo otra vez, hacedlo otra vez! ¡Asustarme, asustarme! (RÍE)

¡Buhhh! (RÍE)

¡Buhh! ¡Ahhh!

¡Buhhh! ¡Ahhh!

¡Ohhh!

Asustar a he-he es muy fácil. ¡Muu fácil!

¡Uhhh! (RÍE) ¡Ohhh! No...no me has asustado.

¡Uhhh! ¡Ahhh! Ahhh, ohhh...

¡Me he tropezado! ¡Pero no me habéis asustado! ¡Mmm!

(RÍEN)

(RÍE)

¿Mmmm?

¿Mmmm?

(RÍE)

¡Buhhh! ¡Buhhh!

No...no te has asustado. No.

Jo, ¡qué suerte! ¿Cómo lo-lo lo haces?

No lo sé. Vamos a seguir dando sustos.

¿Por qué Ho-ho no se asusta? No lo sé.

Pero tiene que haber alguna forma de asustar a Ho-ho.

Vaya, una ma-manzana, qué buena pi-pinta tiene.

¿De quién será? ¡Ahhh! ¿Una manzana, dónde?

Ahí... ¡Ahhh...! Mmmm...

¡Uhhh! ¡Buhhh!

¡Súper doble susto! (RIE) ¿Ehhh?

¿Me la puedo comer?

Sí, claro, cómetela. Vale

Mmmm....

¡Uhhh! ¡Ohhh!

¡Ohhh, ohhh, qué susto! ¡Me has asustado mucho!

Pero mucho,... ¡mucho, mucho, mucho!

¡Susto! (RÍE)

(TODOS RÍEN)

(NIÑOS) ¡Muy bien, lo habéis hecho muy bien!

(NIÑO) Lo habéis conseguido, habéis dado muuuuchos sustos.

(RÍEN)

(Música)

(NIÑOS) Ahora ya sabéis dar sustos. ¡Enhorabuena!

¡Buhhh! ¡Ahhh! (RÍE) ¡Susto!

(RÍE)

(Música)