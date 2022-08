(Alarma del despertador)

# (NIÑOS) ¡Haha!

# ¡Hehe!

# ¡Hihi!

# ¡Hoho!

# ¡Huhu!

# ¡Haha!

# ¡Hehe! ¡Hihi! ¡Hoho! ¡Huhu! #

"Momonsters, tus mejores amigos".

(HIHI RÍE)

(PROFESORA) Hola, Momonsters.

(TODOS) ¡Hola, profe!

(PROFESORA) Hoy vamos a aprender lo que más le gusta a Emilia,

una niña que vive en Chile.

Tiene siete añitos

y lo que más le gusta del mundo es...

crear coreografías.

(AMBOS) ¡Oh!

-Para crear vuestra coreografía,

lo primero que necesitáis es música.

-¡Oh!

-Después, debéis elegir o crear unos pasos de baile

que encajen bien con esa música.

Para crear una coreografía de grupo,

debéis decidir todos juntos qué pasos de baile vais a hacer.

Ahora os toca a vosotros

crear una coreografía.

Y, como siempre, vuestros amiguitos os ayudarán desde sus casas.

(NIÑOS) "Sí, os ayudaremos".

(LOS MOMONSTERS RÍEN)

(LOS MOMONSTERS RÍEN)

(TODOS) ¡Hala!

Eh...

¿Cómo funciona?

(TARTAMUDEA) No lo sé.

(CECEA) ¡Hum! A lo mejor se le han acabado las pilas.

¿Cómo funciona esta cosa?

(NIÑOS) "Tenéis que darle al 'play'".

(NIÑA) "Sí, pulsad el botón con el triángulo

"y empezará la música". Eh...

(Música suave)

¡Supermola! ¡Música!

-¡Música!

(RÍE)

¿Y ahora?

¡Ahora todos a bailar!

(RÍEN)

(TARTAMUDEA) Creo... ¿Qué, Hehe?

¡No te oigo!

(TARTAMUDEA) Creo que la profe dijo...

¡Habla más alto, Hehe!

(Cesa la música)

(TARTAMUDEA) Creo que la profe dijo

que debemos decidir todos juntos qué pasos de baile vamos a hacer.

Como soy la mayor,

empiezo yo.

(Música suave)

Mi paso de baile se llama...

"¡Soy la mejor!".

(TARTAMUDEA) Parece un poco difícil,

pero lo más importante...

¿Qué, Hehe?

(Cesa la música)

(TARTAMUDEA) Que parece un poco difícil,

pero lo más importante...

No es difícil. Mira.

(Música suave)

Pero mejor mi paso de baile,

¡"Vuela alto"!

(TARTAMUDEA) A lo mejor nos mareamos un poco,

pero lo más importante...

¿Qué, Hehe?

(Cesa la música)

(TARTAMUDEA) Que a lo mejor nos mareamos un poco.

Pero lo más importante...

Huhu no "madea".

(Música suave)

Huhu gusta.

¡"Bota Pelota"!

(GRITA) ¡Huhu, si saltamos así,

nos podemos caer, pero lo más importante...!

(RÍE)

(Cesa la música)

¿Eh?

(TARTAMUDEA) Si saltamos así, nos podemos caer,

pero lo más importante es...

(CECEA) No me caigo, mira.

(Música suave)

Pero, personalmente, prefiero el baile moderno,

rompiendo las reglas del ballet clásico

y fusionando diferentes estilos urbanos,

como el funky y el hip hop.

Yo lo llamo...

"Mueve tu popo".

(TARTAMUDEA) No he entendido lo que has dicho,

pero lo más importante...

¡No te oigo, Hehe!

(Cesa la música)

(TARTAMUDEA) ¡Ni tú ni nadie!

Como ninguno quiere oírme,

ya sé qué hacer.

(TODOS) Hum...

(SUSPIRA)

Lo sentimos, Hehe, podemos hacer el paso de baile que quieras.

No es eso,

lo más importante de una coreografía de grupo

es decidir todos juntos qué pasos de baile vamos a hacer.

Pero cada uno hace lo que quiere

y no escucha a los demás.

¡Es verdad!

¡Perdona!

¡Tengo una idea!

¿Y si nos aprendemos también los pasos de baile de los demás?

¡Sí! Y los podemos bailar juntos

en nuestra coreografía de grupo.

(TARTAMUDEA) Eso estaría bien.

Pero aún falta un paso de baile, Hehe, el tuyo.

¡Hum! Bueno...

(TARTAMUDEA) La verdad es que tengo una idea.

(Música suave)

¡Soy la mejor!

(NIÑOS) "Soy la mejor".

¡Vuela alto!

(NIÑOS) "Vuela alto".

-¡Bota pelota!

(NIÑOS) "Bota pelota".

¡Mueve tu popo!

(NIÑOS) "Mueve tu popo".

(TARTAMUDEA) La ola momonster.

(NIÑOS) "Ola momonster".

(NIÑOS) "Ahora ya sabéis crear una coreografía.

"Enhorabuena".