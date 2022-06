(Alarma del despertador)

# (NIÑOS) ¡Haha!

# ¡Hehe!

# ¡Hihi!

# ¡Hoho!

# ¡Huhu!

# ¡Haha!

# ¡Hehe! ¡Hihi! ¡Hoho! ¡Huhu! #

"Momonsters, tus mejores amigos".

(LOS MOMONSTERS RÍEN)

(PROFESORA) Hola, Momonsters.

(TODOS) ¡Hola, profe!

-Hoy vamos a aprender lo que más le gusta a Thomas,

un niño que vive en Inglaterra.

Tiene cuatro añitos

y lo que más le gusta del mundo es...

¡la mañana de Navidad!

(TODOS) ¡Oh!

-La noche antes de Navidad

es cuando Papá Noel reparte los regalos.

Para que Papá Noel pueda repartir los vuestros,

antes tenéis que dormiros.

Así, cuando os despertéis la mañana de Navidad,

¡ya estarán ahí vuestros regalos!

Ahora os toca a vosotros

vivir la mañana de Navidad.

Y, como siempre,

vuestros amiguitos os ayudarán desde sus casas.

(NIÑOS) "Sí, os ayudaremos".

(LOS MOMONSTERS RÍEN)

# (NIÑOS) ¡Haha!

# ¡Hehe!

# ¡Hihi!

# ¡Hoho!

# ¡Huhu! #

(LOS MOMONSTERS RÍEN)

(TODOS) ¡Hala!

-¡"Álbol Navidad"!

Claro, el árbol de Navidad está puesto...

(AMBAS) ¡Porque mañana es Navidad!

(CECEA) ¡Oh! ¿Por qué están ahí nuestros sacos de dormir?

(TARTAMUDEA) Creo que la profe dijo

que, para que Papá Noel pueda repartir nuestros regalos,

antes tenemos que dormirnos.

¡Qué bien! (RÍE)

Pero yo no voy a poder dormirme.

¡Esta noche viene Papá Noel!

¡Estoy supernerviosa!

¡Yo también!

Seguro que nos va a costar mucho dormirnos.

(RONCA) (AMBAS) ¿Eh?

(RONCA) ¿Cómo lo hace?

No lo sé.

(RESPIRA RUIDOSAMENTE)

(HOHO Y HEHE RONCAN)

Ya es de noche.

Pero ¡no me puedo dormir!

Estoy muy nerviosa.

¡Yo estoy supernerviosa también!

¡Y seguro que falta poco para que llegue Papá Noel!

¿Cómo podemos dormirnos?

(NIÑOS) "Hay cosas que os ayudarán a dormir".

(NIÑA) "Sí, podéis probarlas hasta que una funcione".

(RONCA) ¡Hehe!

¡Hehe!

¿Eh? ¿Qué...? ¿Qué pasa?

¿Se te ocurre algo que nos pueda ayudar a dormir?

(TARTAMUDEA) Pero yo estaba ya casi dor...

Si no nos dormimos, Papá Noel no vendrá.

Hum... Creo que contar ovejitas puede ayudaros a dormir.

¿Pueden ser renos?

Sí, supongo...

(LOS TRES) 99 renos

y 100 renos.

(SUSPIRA) ¿Y ahora tenéis sueño?

¡No, sigo supernerviosa!

Y yo.

Y seguro que ya falta muy poco para que llegue Papá Noel.

¡Hehe! ¿Eh?

Eh... ¿Qué-qué pasa?

Contar renos no funciona.

Y, si no nos dormimos,

Papá Noel no vendrá.

¡Ay, jo!

(Música suave)

(La música se para)

(La música sigue con ritmo hindú)

# ...o vendrá el coco

# (TARTAMUDEA) y te comerá. # (BOSTEZA)

¿Tenéis sueño ya?

¡No, sigo supernerviosa!

Yo también.

Y Papá Noel puede llegar en cualquier momento.

¿Qué hacemos?

¡Hehe! ¿Eh?

¡Hehe! ¿Qué...? ¿Qué?

La nana no funciona.

¿Qué otra cosa podemos hacer que nos ayude a dormir?

No lo sé, no se me ocurre nada más.

¡Oh! ¿Y Hoho y Huhu cómo lo han hecho?

(HOHO Y HUHU RONCAN) No lo sé,

pero parece que están muy a gustito.

(TARTAMUDEA) Creo que me acabo de acordar

de una cosa que puede ayudarnos a dormir.

Lo primero es meterse en el saco de dormir.

Después hay que apagar la luz.

Sigo despierta.

Y yo.

Luego hay que cerrar los ojos

y ponerse muy cómodo.

(SUSPIRA)

Ahora solo hay que esperar un rato

en silencio.

¿Cuánto rato?

Yo os aviso.

Hihi, Haha...

(HIHI Y HAHA RONCAN)

¡Menos mal!

(BOSTEZA)

(GIME)

(RONCAN)

(Cascabeleo)

-¡Jo, jo, jo, jo...!

Vamos a ver...

Ya solo me quedan 3 000 903 casas

que visitar esta noche.

(LOS MOMONSTERS RONCAN) (PAPÁ NOEL) ¡Ay!

(SUSPIRA)

Bueno, todos dormidos, como debe ser.

Buen trabajo, Hehe.

(Cascabeleo)

¡Despertad, despertad!

¡Es la mañana de Navidad! ¡Mirad!

(TODOS) ¡Hala!

(NIÑOS) "Muy bien, lo habéis hecho muy bien".

(NIÑA) "Lo habéis logrado. Habéis vivido la mañana de Navidad".

-(RÍEN)

# (NIÑOS) ¡Haha!

# ¡Hehe!

# ¡Hihi!

# ¡Hoho!

# ¡Huhu! #

(NIÑOS) "Ahora ya sabéis cómo es la mañana de Navidad.

"Enhorabuena".