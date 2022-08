Momonsters - Robots

(Despertador)

(PROFE) Hola, Momonsters.

(MOMONSTERS) Hola, profe.

(PROFE) Hoy, vamos a aprender lo que más le gusta a Frederic.

Un año que vive en Dinamarca.

Tiene cinco añitos,

y lo que más le gusta en el mundo son los robots.

Los robots son máquinas que pueden hacer diferentes cosas.

Limpiar, fabricar o, por ejemplo, jugar con vosotros.

Algunos robots pueden aprender a hacer cosas nuevas.

Y podéis intentar enseñarles vuestros juegos favoritos.

¡Oh!

Ahora, os toca a vosotros jugar con robots.

Y, como siempre, vuestros amiguitos os ayudarán desde sus casas.

(NIÑOS) Sí, os ayudaremos.

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hala!

¡Ji, ji, ji!

¡Oh!

Este robot tiene mi cara.

Hola, robot.

A lo mejor "ze" le han acabado las "pilaz".

¿Por qué el robot no hace nada?

(NIÑOS) Tenéis que encenderlo.

-Sí, hay que pulsar ese botón.

Es verdad. Pulsa el botón, Hihi.

-Robot Hihi funcionando correctamente.

(TODOS) ¡Hala!

¡Ji, ji, ji!

Y ahora, ¿qué tenemos que hacer?

Cre-creo que la profe dijo que podemos intentar enseñarles

juegos que nos gu-gusten.

¡Supermola!

-¡Supermola!

Robot Hihi, te voy a enseñar a jugar al pillapilla.

-¡Supermola!

Y al fútbol. -¡Supermola!

Y al hula hoop. -¡Supermola!

Y al escondite. -¡Supermola!

Y al yoyó. -¡Supermola!

¡Supermola! ¡Supermola! ¡Supermola!

¡Oh!

(SUSPIRA)

-Robot Hoho funcionando correctamente.

¡Oh! Momonster Hoho también.

¡Jo, jo, jo!

Muy bien, robot Hoho.

Vamos a enseñarte a jugar a varios juegos que nos gustan.

Como soy la mayor, voy a ser yo quien te enseñe a jugar.

Así que presta mucha atención a mis explicaciones.

El primer juego que quiero enseñarte es...

Haha. ¿Qué pasa, Hehe?

Cre-creo que se ha dormido.

(ROBOT RONCA)

¡Hoho, tu robot se ha dormido!

¿Eh?

(AMBOS RONCAN)

(SUSPIRA)

-Robot Hehe funcionando correctamente.

Cre-creo.

Cre-creo que sí. ¡Je, je, je!

Bien, robot Hehe,

voy a enseñarte a jugar al "pillapilla".

-Pe-pero hay un alto porcentaje de pro-probabilidades

de que me caiga y me, me rompa.

Eh... Pues... al fútbol.

-Pe-pero hay un alto po-porcentaje

de probabilidades de que me golpee la pe-pelota

y me abolle.

¿Al escondite?

-Pe-pero hay un alto po-porcentaje

de probabilidades de que no me encontréis

y me, me pierda.

Ti-tiene razón.

(SUSPIRA)

Robot Huhu.

-Robot Huhu.

¡Ju, ju, ju!

Muy bien, robot Huhu, voy a enseñarte a jugar a...

¡Pelota!

¡Pelota!

¡Ju, ju, ju!

-¡Pelota! ¡Pelota!

¡Ju, ju, ju!

-Pelota mía.

(SUSPIRA)

-Robot Haha funcionando correctamente.

Por supuesto.

Por supuesto.

Eres mi robot, seguro que eres el mejor.

-Afirmativo.

Soy el mejor de todos los robots

y de todos los Momonsters. ¿Eh?

A lo mejor estás estropeado

y por eso no sabes que yo, naturalmente,

soy la mejor de todos los Momonsters.

-¡Soy el mejor!

¡Y puedo demostrarlo cuando quieras!

Ah, ¿sí?

¿Puedes saltar así de alto?

-Ah, ¿sí?

¿Y tú puedes sumar 20 más 15?

Eh...

Ah, ¿sí?

¿Y tú puedes...?

(Risas)