Momonsters - Hulahoop

(Despertador)

# (NIÑOS) ¡Haha!

(Música suave)

# ¡Hehe!

# ¡Hihi!

# ¡Hoho!

# ¡Huhu!

# ¡Haha, Hehe, Hihi, Hoho, Huhu! #

(NIÑOS) ¡Momonsters, tus mejores amigos!

(RÍEN)

(PROFE) ¡Hola, Momonsters!

(MOMONSTERS) ¡Hola, profe!

Hoy,

vamos a aprender lo que más le gusta a Adriana.

Una niña que vive en Brasil.

Tiene seis añitos.

Y lo que más le gusta del mundo es bailar el hula hoop.

Para bailar el hula hoop,

lo primero que necesitáis es un hula hoop.

Después, lo tenéis que colocar en vuestra cintura

y empezar a moverla en círculos

para conseguir que el hula hoop comience a girar.

Ahora, os toca a vosotros bailar el hula hoop.

Y como siempre, vuestros amiguitos os ayudarán

desde sus casas.

(NIÑOS) ¡Sí, os ayudaremos!

(RÍEN)

# (NIÑOS) ¡Haha!

(Música animada)

# ¡Hehe!

# ¡Hihi!

# ¡Hoho!

# ¡Huhu! #

(RÍEN)

¡Oh!

(TODOS) ¡Hala!

So-so lo hay un hula hoop.

¡Hula hoop!

¡Ju, ju, ju, ju!

Yo primero...

Porque eres la más mayor.

Sí, exacto.

Pero yo soy la más divertida.

Oh, oh...

"Ci" competimos todos, podemos divertirnos con el...

(GRUÑEN)

hula hoop.

Hoho,

escóndete conmigo. Aquí estaremos a salvo.

Y quizá debería irme yo también.

¡Ja, ja, ja! ¡Estoy dentro

del hula hoop!

¡Ya no puedes hacer nada! Ah, ¿no?

Puedo meterme yo también dentro del hula hoop.

¡Ji, ji, ji!

(AMBAS GRUÑEN)

¡Hula hoop!

(RÍE)

Solo hay un hula hoop. ¿Qué podemos hacer?

(NIÑOS) Haced turnos.

-Sí, un ratito cada uno.

¡Claro!

¡Tienen razón!

(AMBAS) Pero ¿quién será la pri...?

-¡Hula hoop!

Todo tuyo, Huhu.

¡Hula hoop!

¿Para eso lo querías?

¡El hula hoop no se come!

¡Hula hoop no "guta"!

Oh...

Parece que Huhu ha decidido que es tu turno.

No, no, no, si yo...

Es tu turno.

Baila el hula hoop.

¡Oh!

Jo...

Cre-creo que la profe dijo

que había que mover la cintura en círculos.

¿Te estás haciendo pipí, Hehe?

¡Je, je, je!

¡Lo conseguí! ¡Hala!

¡Supermola, Hehe!

¿Cómo lo haces?

Muevo la cintura haciendo círculos.

¿"Circu" qué? Es así, mira.

¡Ji, ji, ji!

¡Es como bailar!

Qué ganas de que sea mi turno.

"Ez" el turno de "todoz".

Le he pedido a la profe

que nos deje uno a cada uno.

Buena idea, Hoho.

¡Hula hoop!

¡Oh!

¡Qué bien lo hacéis!

Ja, ja, ja.

A lo mejor se le han acabado las pilas.

¿Me enseñáis?

No. ¿No?

No. Te tiene que enseñar Hehe.

Je, je, je.

¡Hala!

Es así, mira.

¡Ji, ji, ji!

¡Ji, ji, ji!

(NIÑOS) ¡Muy bien! ¡Lo habéis hecho muy bien!

-Lo habéis conseguido. Habéis bailado el hula hoop.

# (NIÑOS) ¡Haha!

(Música animada)

# ¡Hehe!

# ¡Hihi!

# ¡Hoho!

# ¡Huhu! #

(RÍEN)

(NIÑOS) ¡Ahora ya sabéis bailar el hula hoop!

¡Enhorabuena!