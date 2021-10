Momonsters - Tobogán

(Despertador)

(PROFE) ¡Hola, Momonsters!

(MOMONSTERS) ¡Hola, profe!

-Hoy,

vamos a aprender lo que más le gusta a Christian.

Un niño que vive en Austria.

Tiene siete añitos.

Lo que más le gusta del mundo es...

tirarse por el tobogán.

Para tirarse por un tobogán,

lo primero que tenéis que hacer es subiros arriba del todo.

Oh... Y después,

con mucho cuidado,

podéis bajar por la rampa del tobogán.

Ahora,

os toca a vosotros tiraros por el tobogán.

Y como siempre, vuestros amiguitos y amiguitas os ayudarán

desde sus casas.

(NIÑOS) Sí, os ayudaremos.

(RÍEN)

# (NIÑOS) ¡Haha!

(Música animada)

# ¡Hehe!

# ¡Hihi!

# ¡Hoho!

# ¡Huhu!

(RÍEN)

¡Guau! ¡Vaya!

¡Tobogán!

¡Tobogán!

¡Tobogán! ¡Tobogán!

(RÍE) ¡Ju, ju, ju!

Eh...

Y ahora, ¿qué hacemos?

(TARTAMUDEA) Creo que la profe ha dicho

que primero tenemos que subir

arriba del todo.

Pero... está muy alto.

¡Tobogán!

¡Tobogán!

¡Vamos, Huhu! ¡Escalemos esa montaña!

¡Montaña!

(RÍEN)

¡Oh! ¡No puedo mirarlo!

¡Corre, Huhu! ¡Corre!

¡Oh!

¡Oh!

¿Tobogán?

Cre-creo que la profe dijo

que con mu-mucho cuidado.

Es que no sabéis hacerlo.

¡Oh, no puedo mirarlo!

Hay... que subir...

poco...

A..., poco.

Uf.

Tengo una idea.

Lo vas a conseguir, Hoho.

¡Ánimo!

Okey.

¡Uuuh!

Uf...

Los toboganes son mu-muy difíciles.

¿Cómo podemos subir al tobogán?

(NIÑOS) ¡Por las escaleras!

-Sí, tenéis que subir por las escaleras.

¡Oh!

Es-está muy alto.

Ten cuidado, Haha.

¡Haha!

¿Qué tal hace ahí arriba?

¿Llueve?

¿Nieva?

No, hace sol.

Como ahí abajo.

¡Miradme!

¡Oh, no puedo mirarlo!

¡Allá voy!

¡Es muy divertido!

Lo tenéis que probar.

No, no sé si...

¡Nos toca! ¡Ji, ji, ji!

¡Ven, Huhu!

(RÍEN)

(AMBOS) ¡Tobogán!

(RÍEN)

¡Supermola!

¡Jo, jo, jo!

Ahora tú, Hehe.

No, no, no. Tú primero.

Okey.

¡Guau!

¡Jo, jo! ¡Guau!

¡Jo, jo, jo!

¡Qué divertido!

¿A que sí?

¡Es como volar!

¡Tobogán!

¡Tobogán!

(RÍEN)

¡Otra vez! ¡Vamos!

Pero aún falta Hehe. ¿Eh?

E-es que...

Eh...

Eh...

No me apetece.

"Zi" no "quierez" tirarte, no tienes que hacerlo, Hehe.

Pero si al final quieres lanzarte, yo puedo esperarte

aquí abajo para que no te pase nada.

¿De verdad?

Claro.

Te esperaremos todos, Hehe.

¡Je, je, je!

Ánimo, Hehe.

Oh...

¡Oh!

¡Puedes hacerlo!

¡Oh! ¿Preparado?

Oh...

Allá...

¡Allá voy!

(TODOS) ¡Uh!

(RÍEN)

¡Qué divertido!

(NIÑOS) ¡Muy bien! ¡Lo habéis hecho muy bien!.

-Lo habéis conseguido.

Os habéis tirado por el tobogán.

(NIÑOS) Ahora ya sabéis tiraros por el tobogán.

Enhorabuena.

(RÍEN) ¡Ja, ja, ja, ja!

¡Ji, ji, ji, ji! ¡Je, je, je, je!

¡Jo, jo, jo! ¡Ja, ja, ja!

¡Ji, ji, ji!