Momonsters - Escondite

¡Hoho!

(Despertador)

(NIÑOS) ¡Haha!

(Música de cabecera)

¡Hehe!

¡Hihi!

¡Hoho!

¡Huhu!

¡A, e, i, o, u!

"Tus mejores amigos".

Hola, momonsters.

(TODOS) Hola, profe.

Hoy, vamos a aprender lo que más le gusta a Ruth,

una niña que vive en Luxemburgo.

Tiene cinco añitos y lo que más le gusta del mundo

es jugar al escondite.

Para jugar al escondite,

uno de vosotros tiene que contar hasta diez

con los ojos cerrados mientras los demás os escondéis.

Entonces, cuando termine de contar, tiene que decir:

"Listos o no, allá voy",

e intentar encontrar a todos los demás jugadores.

Ahora os toca a vosotros jugar al escondite.

Y, como siempre, vuestros amiguitos...

os ayudarán desde sus casas.

(NIÑOS) Sí, os ayudaremos.

(NIÑOS) ¡Haha!

(Música alegre)

¡Hehe!

¡Hihi!

¡Hoho!

¡Huhu!

¿Cómo empezamos a jugar?

Cre... cre... creo que la profe dijo

que uno de nosotros tiene que contar hasta diez

con los ojos cerrados.

Es verdad.

¿Quién empieza?

Yo.

Uno,

dos,

tres...,

Eh, Hoho, espera, tenemos que... ...cuatro,

cinco..., ¡Escondeos!

...seis..., ¡Supermola!

...siete, ocho,

nueve y diez.

Listos o no, allá voy.

¡Oh!

Huhu, te he visto.

Huhu no "ta".

Vale, no estás,

pero te he visto.

¿Me has visto?

Sí.

Lo siento, Huhu. Voy a buscar a los demás.

(Música alegre)

(RÍEN)

(AMBAS) ¡Me toca!

¡Oh!

Ahora quiero buscaros yo.

Y yo.

¿Cómo podemos elegir a quién le toca buscar?

(NIÑOS) Le toca buscar a Huhu.

-Sí, es el primero al que encontró Hoho.

Te toca buscarnos, Huhu.

¡Qué suerte!

"Quero tar condido".

Pero ahora te toca a ti.

"Quero tar condido".

Cuando nos encuentres a todos,

te puedes volver a esconder.

¡Ay!

Ahora solo tienes que contar hasta diez.

(GIME)

No sé.

Hum...

¿Y hasta qué número sabes contar, Huhu?

"Tes".

Vale, cuenta hasta tres.

Uno,

dos,

"tes".

¡Eh, este es mi escondite!

Yo he llegado primero.

Huhu no nos encuentra.

Sí, nos hemos escondido superbién, sí.

Huhu tarda mucho, ¿no crees?

Sí.

Me aburro.

¿Dónde estará Huhu?

Hehe. (GRITA)

¡Jo! ¿Has visto a Huhu?

No.

Estaba escondido debajo de los cojines,

pero, como Huhu no me encontraba

y estaba muy oscuro,

me empezó a dar miedo y salí.

Seguro que está en el patio.

Vamos.

Hum...

Pues por aquí tampoco veo a Huhu.

Hola.

¡Oh!

¡Jo!

¿Has visto a Huhu?

No, no le he visto.

¡Huhu! ¡Huhu!

¡Huhu! ¿Dónde estás?

¡Huhu! ¿Dónde estás, Huhu?

No está por ninguna parte.

(Bostezo)

¡Oh! ¿Qué es ese ruido?

¡Ay!

¡Aquí está!

Te has escondido muy bien. No te encontrábamos.

Huhu "condido".

(NIÑOS) ¡Muy bien, lo habéis hecho muy bien!

-Lo habéis conseguido. Habéis jugado al escondite.

(NIÑOS) ¡Haha!

(Música alegre)

¡Hehe!

¡Hihi!

¡Hoho!

¡Huhu!

Ahora ya sabéis jugar al escondite.

¡Enhorabuena!