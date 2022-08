Momonsters - Cama elástica

(Despertador)

(PROFE) ¡Hola, Momonsters!

(MOMONSTERS) ¡Hola, profe!

-Hoy vamos a aprender lo que más le gusta

a Liam, un niño que vive en Canadá.

Tiene cinco añitos

y lo que más le gusta del mundo es saltar en una cama elástica.

¡Ah!

Para saltar en una cama elástica,

primero tenéis que subiros a ella y colocaros en el centro.

Después podéis empezar a saltar

intentando mantener el equilibrio

para no caeros. Oh, oh...

Ahora os toca a vosotros saltar en una cama elástica.

Y, como siempre, vuestros amiguitos os ayudarán

desde sus casas.

(NIÑOS) "Sí, os ayudaremos".

(LOS MOMONSTERS RÍEN)

(RÍE) (RÍE)

(TODOS) ¡Hala!

¡Supermola!

¡Vamos a saltar, a saltar!

-¡"Satar, satar"! (RÍE)

¡Saltaré como una pulga!

¡Saltaré como un saltamontes!

¡Saltaré como una pulga montada sobre un saltamontes!

(RÍE)

Y saltarás, Hihi.

¡Sí!

Cuando termine mi turno.

Una,

dos y...

Es-espera.

¿Qué pasa, Hehe?

Cre-creo que la profe dijo

que, para saltar, tenemos que colocarnos

en el ce-centro.

¡Es verdad!

(RÍE)

(LOS DEMÁS) ¡Guau!

(RÍE) ¡Qué-qué...!

¡Qué alto salta!

¡Yo también quiero saltar! ¡Saltaré como una rana!

¡Saltaré como un conejo!

¡Saltaré como una rana montada sobre un conejo!

¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa?

¿Eh? ¿Eh?

La has roto, Hihi.

¡Yo no la he roto!

A-a lo mejor solo funciona

con un Momonster a la vez.

A lo mejor "ze" le han acabado "laz pilaz".

¡Hum!

¿Por qué no funciona la cama elástica?

(NIÑOS) Tenéis que saltar a la vez.

(NIÑO) Saltad las dos al mismo tiempo.

¡Una,... dos y tres! Dos... (GRITA)

(RÍE) (RÍE)

(CON MIEDO) ¿Eh?

¿Quién quiere saltar ahora?

¡Yo! (RÍE)

¿Preparado, Hoho?

¡Saltaré como un mono, saltaré como un canguro!

¡Saltaré como un mono montado en un canguro!

(RÍE)

¡"Zaltaré" como una cuchara!

¡Como un "guizante", como un "guizante" en una cuchara!

¿Eh?

¿Qué?

¡Hum!

"Zaltaré" como un... árbol.

¡Como una banana!

"Zaltaré" como una banana montada en un árbol.

No, no...

"Zaltaré" como un...

¿tren?

¡Mejor saltarás como... Hoho!

¡Oh, "ezo zé" hacerlo! (RÍE)

¡Una, dos... y "trez"! ¡Una, dos... y tres!

(RÍE)

(GRITAN)

¡Oh!

¡Uh!

(RÍE)

(RONCA)

(GRITAN)

(RÍEN)

(GIME DE MIEDO)

Hehe, Huhu,

"oz" toca a "vozotroz zubir" a la cama "eláztica".

Eh... -¡"Ama áztica"!

(RÍE)

No-no puedo saltar.

Si no quieres saltar, no tienes que hacerlo, Hehe.

¿Quieres bajar?

¡No, sí quiero saltar!

Es que me da un poco de miedo.

Y me pongo tan nervioso que las piernas no me obedecen.

Parecen un... flan.

¡O un terremoto!

¡O un flan durante un terremoto!

"Zomoz tuz amigoz, azí que también vamoz a zer...

¡tuz piernaz"!

¿Eh?

(LOS DEMÁS) Una, dos...

¡y tres!

(GRITA ASUSTADO)

(RÍE)

Ahora todos juntos.

(TODOS) Una, dos...

¡y tres!

(RÍE) ¡Qué divertido!

(NIÑOS) Muy bien, lo habéis hecho muy bien.

(NIÑO) Sí, habéis saltado en una cama elástica.

(NIÑOS) ¡Ahora ya sabéis saltar en una cama elástica!.

¡Enhorabuena!

(LOS MOMONSTERS RÍEN)