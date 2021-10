Momonsters - Picnic

(Despertador)

# (NIÑOS) ¡Haha!

(Música suave)

# ¡Hehe!

# ¡Hihi!

# ¡Hoho!

# ¡Huhu!

# ¡Haha, Hehe, Hihi, Hoho, Huhu! #

(PROFE) ¡Hola momonsters!

¡Hola profe!

Hoy vamos a aprender lo que más le gusta a Manuel,

un niño que vive en Portugal.

Tiene ocho añitos

y lo que más le gusta del mundo es ¡ir de picnic!

Para ir de picnic

primero debéis coger algo de comer

y después buscar un lugar bonito al aire libre.

Por último

solo tenéis que extender un mantel o una manta sobre el suelo

y sentaros a disfrutar de la comida.

Ahora os toca a vosotros ir de pícnic

y, como siempre,

vuestros amiguitos os ayudarán desde sus casas.

(NIÑOS) ¡Sí, os ayudaremos!

# (NIÑOS) ¡Haha!

(Música suave)

# ¡Hehe!

# ¡Hihi!

# ¡Hoho!

# ¡Huhu!

(TODOS) ¡Wualaaa!

¡Yo tengo muchas moras y arándanos!

¡Yo tengo trozos de manzana y gajos de naranja!

¡Yo tengo palitos de zanahoria y crema de queso!

¡Yo tengo sándwiches de pepino y atún!

¡"Átanos"!

¡Que bien! ya estamos al aire libre.

¡Pícnic! ¡Pícnic!

¡"Pi-ni"!

Ezto eztá muy duro.

Me hace un poco de daño en el culete.

Cre-creo que la profe dijo

que había que buscar un lugar bo-bonito

al aire libre, pero este no es un lugar bonito.

Vaaale.

Vamos a un lugar más bonito y más blandito.

Eztoy aguztito.

¡ho, ho, ho!

Sí, además es un lugar muy bonito.

(TODOS) ¡Huuum!

¿Hihi, puedo probar los palitos de zanahoria?

Pero si te doy palitos de zanahoria me voy a quedar con hambre.

Hehe, ¿puedo comer algunos trozos de manzana?

Pe-pero si Hihi no me da palitos de zanahoria

y yo te doy algunos trozos de manzana,

me voy a quedar con hambre.

Haha, ¿me das algunas moras?

Pero si Hehe no me da algunos trozos de manzana

y yo te doy moras,

me voy a quedar con hambre, ¿qué podemos hacer?

(NIÑOS) ¡Compartid la comida!

Sí, ponedla en el centro y comed lo que queráis.

(Música)

¿Ya se han acabado los sándwich?

Oh, no he podido comer ninguno.

Ni yo.

Yo tampoco.

"No anwich".

Pero, si ninguno hemos comido sándwiches,

¿dónde están, no?

Da igual, podemos comer otra cosa.

Solo queda un arándano.

Yo solo comí moras, no me comí ningún arándano.

Yo tampoco. "No ándano".

Alguien está mintiendo,

¿quién se ha comido los sándwiches y los arándanos?

A lo mejor ha sido un fantasma que tenía hambre.

A lo mejor

le han salido patas a la comida y se ha ido andando sola.

Los fantasmas no existen y la comida no anda sola.

A lo mejor se la han comido los pájaros.

¡No os inventéis más cosas y decir la verdad!

¿Quién se ha comido los sándwiches y los arándanos?

(TODOS) ¡Los pájaros!

¿Los pájaros?

¡Se están comiendo nuestra comida!

Cr-creo que también tienen hambre.

¡Podemoz invitarlez a comer con nozotros!

¡Supermola!

¡Un pícnic con pájaros!

¡Un pícnic con pájaros es muy divertido!

(ERUCTA) Ups, lo ziento.

(NIÑOS) Muy bien, lo habéis hecho muy bien.

¡Lo habéis conseguido habéis ido de pícnic!

# (NIÑOS) ¡Haha!

(Música suave)

# ¡Hehe!

# ¡Hihi!

# ¡Hoho!

# ¡Huhu!

(NIÑOS) Ahora ya sabéis ir de pícnic, ¡enhorabuenaaa!