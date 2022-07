Cuatro amigos y medio - El caso del sabotaje en el plató

(Música cabecera)

Mark, con los de sonido, Melissa, edición.

¿Sabéis qué han venido a grabar los de la tele?

Un capítulo de "El inspector Derk",

la mejor serie de detectives que hay.

Unos cuantos alumnos entraremos en el plató y haremos cosas.

Óscar, ayudarás a los cámaras.

¡Guay! Pues sí, me llamo Óscar.

Estefi, tú serás la asistente personal del protagonista Derk.

-Qué suerte. Es tan guapo Derk...

-Fred, tú estarás con la gente de cáterin.

Es decir, con los cocineros. (RÍE)

Ya está. Bueno, venga, todos a trabajar.

¿Y yo qué hago?

Ah, sí, Charly.

Seguro que estaré con el director

para darle consejos de cómo trabajan los detectives.

Eh... No, a ti te toca producción. ¿A producción? ¿Qué es eso?

Facturas, contratos y presupuestos.

Los repasarás todos y harás lo que te diga el productor.

El señor Winner no viene nunca. Toma, un teléfono.

(Teléfono)

Pero... Pero...

¿Qué? ¿No contestas?

(RÍE) ¿Tú eres Fred? Toma.

Además de nuestro cocinero, serás el asistente personal de Derk.

Derk solo se alimenta de comida orgánica.

Tu labor es procurar que nadie pase apetito

y que Derk tenga siempre lo que pide, ¿entendido?

¡Muy bien!

Tú debes de ser Óscar.

Nos ayudarás a mí y al director Laszlo.

Pero él siempre viene tarde. Mientras, practica con ella.

Quiero que grabes el rodaje, a los actores, el plató...

Cosas de ese tipo.

Con ello haremos promoción en la web. ¿Estás motivado?

Sí, es muy fácil.

¿Puedo ayudarte?

Pues gracias.

Usted es Eddie Meyers, ¿no?

Es el compañero del inspector Derk. ¡Es una pasada!

Gracias.

Normalmente, solo conocen a Derk.

Hola, soy Estefi

y seré su asistenta personal durante estos días. ¿Desea alguna cosa?

Yo siempre tengo cosas que hacer, soy una estrella.

Pareces muy eficiente, venga, vamos a trabajar.

-Muy bien, ahora prueba el zoom.

-El zoom está pasado de moda.

Ahora se lleva hacer movimientos con la mano.

No tienes ni idea.

Qué maleducado es.

Venga, chica, grabamos. Dámelo todo.

Como si fueras una estrella de cine, lo llevas en la sangre.

Igual es que le ha caído bien.

¿Cómo tenemos esto, chicos?

No puedo llegar tarde, hoy me han llegado los pollitos.

¿Qué?

Han llegado ya a la granja.

La lleno de animales para cuando llegue mi jubilación.

-Antes tenemos que acabar este capítulo.

Y después el último.

Tenemos tres semanas.

Venga, comenzamos. ¡Todo el mundo al plató!

(Música)

Esto de trabajar en la tele me está gustando.

Tú también serías feliz en una tienda de bollos.

Bien, esta escena es muy importante.

Cuando cojas la sustancia química,

sabrás si el asesino utilizó veneno o no.

Eso es muy poco creíble.

Si trabajan con veneno, deberían trabajar con guantes de látex.

¿Tú no eres el de producción? Pues cállate un poco.

Si soy el que más entiende.

¡Tonterías!

Cuando mis admiradoras lo vean, se fijarán en mí,

no en la investigación.

-Muy bien, vamos a grabar. Y... ¡Acción!

(Chispazo)

¡Un momento!

Hay un problema.

¿Con la cámara? Sí.

El cable está cortado. Esto lo ha hecho alguien.

Un sabotaje.

Muy bien, tenemos un caso.

Y ahora no podemos descartar a ningún sospechoso.

Antes de rodar, la cámara la han tocado Thomas,

el director y Derk, Eddie y Rabanito.

¡Eh!

Vale, descartamos a Rabanito.

¿Quién pretendería un sabotaje?

Alguien que quiere retrasar el rodaje

o que odia la serie y quiere llamar la atención para que se sepa.

¡Eddie!

¿Puedes acercarme el coche?

Y date prisa, esta tarde me traen los patos a la granja.

Como se ha cancelado el rodaje, iré a verlos.

O alguien que se está preparando la jubilación.

¿El director?

Solo les quedan tres semanas para acabar la serie.

No tendría mucho sentido.

Ha llegado tarde y se va con prisas, y solamente piensa en su granja.

Pues es mi principal sospechoso.

Pobre Eddie,

aquí todos le tratan como si fuera su criado.

¿Seguro que puedes llevar a Precioso al rodaje?

Claro, al director le gustan los animales.

Así no tendrá que estar todo el día solo.

¿El perro con el jaleo que hay allí? ¿Te has vuelto loco?

(Teléfono)

Buenos días, señor Winner. Vaya, es muy temprano.

Sí, los papeles...

Hoy se lo envío todo.

No se preocupe.

Aún no te has mirado todos esos papeles.

Porque doy prioridad a la investigación.

Al menos, hoy el director ha llegado pronto.

Podemos aprovechar para ir a interrogarle.

(RONCA)

Genial, resulta que el director está como un tronco.

Este rodaje no lo acabaremos nunca.

No, disimula.

Quiere cancelar el rodaje para volver a la granja.

¡Despierte!

A mí me parece que no disimula, ¿eh?

Menos mal que pronto dirigiré mi propia serie.

Estas cosas no pasarán.

Mirad.

Se ha quedado dormido y no se había acabado el café.

¡Ag! ¡Esto no es azúcar!

Creo que alguien le ha dado un somnífero.

(RONCA)

¿Quién habrá sido?

No sé, pero el director no puede ser el saboteador.

(RONCA)

He descartado al cocinero y al chef de Derk también.

Ni ayer ni hoy han salido de la cocina.

De hecho, la cafetera siempre ha estado aquí.

Cualquiera ha podido echar el somnífero al café.

¡Precioso!

El truco es mantener el equilibrio.

(Teléfono)

¿Diga, señor Winner?

(ACTÚA) "Ajá.

Así que murió envenenado". No, no, no, no, no...

"Ajá, así que murió envenenado".

Eso es, fantástico. Ahora sí.

Derk es un poco creído y chulillo, ¿no?

Se ha hecho famoso con la serie y se le ha subido la cabeza.

Pero a mí no me parece mala persona.

Fred, ¿tienes el bocadillo de Derk? Eh... Eh...

¿Y si le llevas una chocolatina? ¡No!

Derk no come azúcar.

Un bocata de tofu y zanahoria, y lo quiere ahora.

De acuerdo, de acuerdo, tranquila.

(ENFADADO) Muchas gracias.

Eres una profesional. Bueno, es mi trabajo.

Tenga, le ha llegado una carta urgente.

¡Oh! ¿Va todo bien?

No, una admiradora.

Hacen lo que sea para que lea las cartas.

Una carta urgente.

Las revistas en las que sale hoy.

Por cierto, aquí dice que se va a Hollywood a rodar una película.

Sí, el mes que viene. Cuando acabemos este rodaje.

¡Qué pasada!

Es una coproducción internacional, haré de espía.

Se acabó esto de hacer series de televisión.

Es para actorcillos de segunda.

¿Pero quién se cree que es?

Derk siempre ha sido así. Yo procuro no hacerle mucho caso.

Pues debería defenderse, usted es mejor persona que él.

(RÍEN)

Me encanta como trabajas.

¿Qué te parecería venir a Hollywood conmigo?

(RÍE TÍMIDA)

¡Por favor!

(BOSTEZA)

Perfecto, voy a avisar a Thomas.

-¿Qué hora es? -Es casi la 1.

(IRÓNICO) Vaya, qué madrugón.

-¡Eh, ya era hora!

Genial, venga, ahora todos al plató.

-¿Estás loco?

(BOSTEZA)

No corras tanto, es hora de ir a comer.

-¡No acabaremos de rodar nunca este capítulo!

A este paso el último ni lo empezaremos.

-Tranquilo, no es culpa tuya, haces lo que puedes.

-Bueno, ya lo habéis oído. ¡Deprisa, a comer!

¡No perdáis tiempo, vamos!

-Ahora, no.

Voy a hablar con los paparazzis.

Cuando eres una estrella siempre te encuentran.

(GUIÑA EL OJO) (RÍE TÍMIDA)

¡Ah!

¿Por qué me pones esta cara?

Seguro que no has comido nada en todo el día.

Veamos.

De momento, podemos descartar al chef, al cocinero

y al productor, que nunca está en el plató,

y al director, que le han hecho eso hoy.

¿Quién queda? Hombre, Derk es la estrella.

Es imposible que sea él. Ya, y Eddie tampoco.

Es demasiado buena persona.

Pues solo nos queda Thomas.

Parece nervioso y concentrado, pero quizá disimula.

Igual quiere cancelar el rodaje de la serie

para empezar a grabar la suya.

Hola.

Es muy injusto.

Derk se lleva los aplausos y Eddie hace todo el trabajo.

Derk está pendiente de la prensa y los fans.

Si Eddie fuera famoso, seguramente haría lo mismo.

Ya hablas igual que Derk.

¡Que tú no eres la famosa! Eso ya lo sé.

Y nos hemos hecho amigos.

Pues ten cuidado porque es un hipócrita.

Piensa que puede ser él el saboteador.

¿Eso es lo que te ha dicho Eddie? Seguro que lo ha hecho por envidia.

¡Eso no es verdad!

Venga, guardad las energías para resolver el caso.

¿Tenemos algún sospechoso?

Eddie. ¡No, Derk!

¡Retira eso ahora mismo! A vosotros no os conviene el azúcar.

Ahora tenemos tres sospechosos: Eddie, Derk y Thomas.

¡No! Solo tendrían que ser dos.

Pero como Estefi está enfadada conmigo,

resulta que Eddie también debe ser sospechoso.

Me parece ridículo.

Con esta prueba sabremos si el asesino envenenó a la víctima.

Qué falta de realismo.

(SE QUEJA) -¡Cortad!

-Lo siento, no sé qué me ha pasado.

-Y... ¡Acción!

-Con esta prueba sabremos si el asesino... ¡Ah!

-¡Cortad! -Lo siento, lo siento.

-Venga, desde arriba. ¡Vamos!

-¡Ah!

-¡Cortad! ¿Se puede saber qué te pasa?

-No lo sé... Me pica todo.

Polvos pica pica. Los reconozco a una legua.

Los he utilizado muchas veces con mi hermana. Da mucha risa.

¿Qué dices?

¿Pero quién ha podido hacerlo? Los que quieren sabotear la serie.

-Decidme que tenemos otro traje igual.

-¡No! Además, yo me niego a trabajar así.

-Pues tendremos que llevarlo a la tintorería.

¡Lo dejamos por hoy!

Además, hoy me traen los corderos y quiero estar en la granja temprano.

Bueno, hasta mañana.

Lo siento mucho, pero ahora podemos descartar a tu sospechoso.

No la soporto cuando me dice las cosas tan convencida.

Aunque tenga razón.

(THOMAS ASIENTE)

Hoy el director vuelve a llegar tarde.

Tenemos un día para acabar este capítulo.

Y si se alarga el rodaje,

anularemos la grabación del último capítulo.

-A veces pasan estas cosas. Ya encontraréis la solución.

Tenga, su bocadillo.

(Teléfono)

Perfecto, ya la dominas mucho mejor que ayer.

Thomas, ¿preparamos la primera toma con Rabanito mientras llega Laszlo?

-Sí, Eddie, tú mismo.

-La secuencia es en el patio. ¿Qué, vamos?

Sí, vamos.

Es por aquí.

¡Caramba!

¡Han pintado de rosa todo el patio! ¡Hay pintura por todas partes!

¿En serio?

El saboteador ha vuelto. ¿Pero cómo puede ser?

¿Habéis visto la reacción de sorpresa de Thomas?

Yo creo que no ha sido él.

Pues Eddie se ha quedado sorprendido cuando lo hemos visto.

Quizá solo disimulaba. ¡No, imposible!

Le conozco bien, somos amigos.

En este momento todos son sospechosos.

¡Pues yo me niego a investigar a Eddie!

Si queréis, hacedlo vosotros.

Un buen detective siempre debe ser objetivo.

Que haga lo que quiera.

Deberían confiar más en mí. Sobre todo Estefi.

¿Eh?

¿Qué es esto?

A lo mejor me dejé la cámara grabando.

¿Qué?

¿Eddie?

¡No puede ser! Estefi tenía razón.

Pues claro. ¿Ahora qué? ¿No nos lo ibas a contar?

Esta grabación es una clara prueba, me la llevo.

¡No me lo puedo creer! ¿Eddie?

-Hay mucho trabajo para limpiar el patio.

Por suerte, he encontrado de todo.

¿Qué pasa?

-¡Tú me pusiste el pica pica en la ropa!

Es el saboteador, tenemos la prueba.

Perdóname, Derk.

Eso solo fue una broma.

Pero os prometo que yo no he hecho nada más.

Yo no soy el que intenta sabotear la serie.

-¿Y esperas que te creamos?

Lo siento, Eddie, pero tengo que despedirse.

Si no te vas ahora mismo, tendré que denunciarte.

-De acuerdo.

-Genial, cada vez estamos peor.

Nos hemos quedado sin patio y ahora sin Eddie.

Yo tengo una solución.

Otro lugar donde podemos rodar.

¡Espera!

Yo no he sido, de verdad.

¿Entonces el vídeo? Lo reconozco.

Eso lo hice yo.

Pero tú me dijiste que me tenía que defender de todo lo que me hace Derk.

Mira que llego a ser tonto.

¡Qué fuerte! Es culpa mía.

Continuaremos investigando. Tú tranquilo.

Gracias.

Si descubrís algo, llámame. Estoy acabado.

La dirección del lugar donde podemos grabar.

¿Nos vemos allí en dos horas?

Sí, y tendremos tiempo para todo.

Quizá podamos acabar hoy y rodar el último capítulo.

A lo mejor Eddie es inocente

o quizá yo me he liado y tenía razón Estefi.

Hemos quedado dentro de dos horas en la agencia.

Han decidido grabar la escena del patio.

Es un sitio tranquilo, al aire libre...

Te encantará nuestra agencia, ya verás.

Lo siento, pero lo dudo mucho. ¿Cómo dices?

(MOLESTO) Ha sido una mala idea ir a rodar la secuencia allí.

¿Por qué? ¡Porque allí no he ensayado!

Lo he hecho en el patio.

Y este cambio de última hora afectará a mi interpretación.

Todo esto es un desastre. ¡Y vosotros también!

¿Y tú por qué no traes nunca el bocadillo cuando toca?

¿Y a este hombre qué le pasa ahora?

Celebremos el último éxito de la Charly&Company.

Hemos resuelto el caso del saboteador.

(Teléfono)

¿Señor Winner?

Sí, claro.

Es que ayer con lo del sabotaje no pude hacer nada.

Pero ahora ya estoy trabajando. Se lo envío hoy, a última hora.

¿Qué?

Que aún no has hecho nada.

Esto no lo acabas ni trabajando un año entero.

Y solo tienes un día.

Pero... ¿Y si lo hacemos entre todos?

Factura... Factura... Contrato...

Presupuesto... Contrato...

El contrato de Derk.

Hay un montón de cláusulas.

(LEE) "Solo se le servirá comida orgánica baja en calorías".

Qué aburrimiento. No quiero saber cómo se pondrá

porque mañana su chef personal se va a Hollywood.

Se le ha acabado la dieta especial.

¿Y tú cómo lo sabes?

Nos lo ha dicho esta mañana en la cocina.

Pues no tiene sentido.

Derk todavía tiene que rodar el último capítulo de la serie,

es este.

Y la peli de Hollywood

no la comienzan a rodar hasta dentro de un mes, aunque...

¿Estás abriendo una carta personal? No, ya estaba abierta.

Me ha dicho que era de una admiradora, pero no es verdad.

Es un billete de primera clase para mañana por la tarde

para ir a Hollywood.

Ahora entiendo que fuese una carta urgente.

Pues, si se va mañana, ¿por qué no se lo ha comunicado a nadie?

Hombre, se adelantaran la fecha del inicio del rodaje,

se tendría que ir a Hollywood antes.

Y tendría motivos para sabotear este rodaje

para que cancelasen el último capítulo.

(LOS TRES) ¡Está en la agencia!

¿Qué?

¡Fijaos, está allí!

¡Alto! No se mueva, le hemos descubierto.

¡Lo sabía!

No entiendo qué está haciendo. Sabe que le hemos visto.

(LADRA)

¡Largaos! ¡Dejadme en paz!

¡No os mováis! ¡No os acerquéis! No le servirá de nada.

Deje el enano en el suelo.

¡Ja! ¡Me largo!

-¿Otro sabotaje? -¡Han sido... ellos!

¡Te han robado los corderos! -Rosemary.

¿Qué te han hecho, reina?

¿Eh?

¿Cómo sabes que se trata de mis corderos?

-Pues...

Porque me lo ha dicho Eddie, el saboteador.

¡No! Sabemos que el saboteador es usted.

Quería cancelar este capítulo

para que se cancelase el último capítulo de la serie

y así irse a Hollywood mañana por la tarde.

¿Todo esto es cierto?

-Pues... Pues...

Sí, han adelantado el rodaje. Os lo iba a decir hoy.

Pero yo no he saboteado mi serie.

-Pues yo creo que has sido tú.

-¿Qué pintas tú aquí ahora? -Me ha llamado un amigo.

(LEE) "Y aún en caso de ser despedido,

el actor rodará todos los capítulos de la serie

o pagará una multa correspondiente al doble del presupuesto

de los capítulos pendientes de grabar". Y eso es mucho dinero.

Derk es famoso, pero firmamos el mismo contrato.

-De acuerdo, he sido yo.

Cuando dijeron que adelantaban el rodaje, no pude negarme.

Esto me catapultará a la fama.

Además, no es como esta serie.

"El inspector Derk" solo es... ¡Bah! Televisión.

-¿Qué dices? ¡Estás despedido!

Puede irte a Hollywood y quedarte allí

porque aquí no volverás a trabajar nunca más en la televisión.

-¡Bah!

¿Y cómo acabaréis "El inspector Derk" sin el protagonista?

-Eh... Con Eddie.

Él también es protagonista.

Seguro que él puede acabar el capítulo

y resolver él solo los misterios del último.

Tendremos que hacer cambios en el guion, pero me gusta la idea.

Creo que Eddie puede hacer un muy buen papel. ¿Qué te parece?

-¡Que sería fantástico!

(GRUÑE)

Vosotros mismos, yo me voy a Hollywood.

Sí, pero antes nos tendrá que limpiar todo el solar.

Iniciaremos a rodaje y mi perro vive aquí.

(GRUÑE)

¡Ah!

No pienso limpiar nada. -¿Ah, no?

Pues te denunciaré a la policía

y estarás meses, o quizás años, esperando la fecha para el juicio.

Aún le queda un buen rato.

Sí, sobre todo repase bien los rincones.

(RÍEN)

Esto será genial para promocionar la serie.

Tenías toda la razón con Derk.

Cuando hemos decidido venir aquí, se ha descubierto todo.

Ha visto que acabaríamos el capítulo a tiempo y que rodaríamos el último.

Y no iría a Hollywood o tendría que pagar una supermulta.

Por eso se ha enfadado tanto.

Siento haber dudado de ti.

Tranquila, no pasa nada.

Tú has encontrado el billete de avión.

(Fotos)

¿Les has llamado tú? No ha sido necesario.

Cuando eres una estrella, los paparazzis siempre te encuentran.

(RÍEN)